Происшествия

В Воронежской области потушили сильный пожар на складе «Магнита»BFM.ru 01:51

В Воронежской области в ночь с 27 на 28 апреля возник сильный пожар в распределительном центре «Магнита». Открытое горение ликвидировано, рапортует МЧС. Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы около полуночи.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Прокуратура проведет проверку пожара на распределительном центре «Магнит» под Воронежем

Обозреватель Врн09:04

Последствия масштабного пожара на складе «Магнита» сняли с высоты птичьего полета

Вести.Ru09:18

«Магнит» проведет проверку после пожара под Воронежем

РИА Новости05:03

Полыхавший ночью под Воронежем «Магнит» сняли на видео с высоты птичьего полёта

Вести Воронеж06:49

Масштабы пожара на складе «Магнита» под Воронежем показали с высоты

МОЁ! Оnline Воронеж05:07

Дирекция воронежской торговой сети «Магнит» пообещала обеспечить работой сотрудников сгоревшего склада

КП - Воронеж07:01

В Воронежской области ликвидировали открытое горение в распределительном центре

ТАСС01:32
Показать все источники
Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 10:35, Ашберн
Политика

Работники отеля в Турции поведали, как отдыхал Зеленский

Обновлено в 07:08
Экономика

Съемные квартиры выросли в цене

Съемные квартиры выросли в цене Собственники жилья начали проще относиться к увеличению запрашиваемых ставок.
Обновлено в 03:16
Культура

Пригожин усомнился в победе дочери Алсу на «Голосе»

Ранее сообщалось, что Алсу и ее дочь затравили в соцсетях после победы на "Голосе". "Газета.Ru" провела онлайн-трансляцию финала телешоу.
Обновлено вчера в 09:11
Политика

Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах

В заявлении Зеленский прокомментировал слова Путина о том, что Россия может начать выдавать гражданам Украины российские паспорта в упрощенном режиме, а также заявил о готовности к встрече с российским президентом.
Обновлено в 01:58
Политика

В Раде потребовали от России отменить указ о паспортах Донбассу

Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко потребовала от России отменить решение об упрощенной выдаче российских паспортов жителям Донбасса.
Обновлено в 10:11
Космос

Сибирские ученые обнаружили признаки жизни на Венере

Ученые, описывая признаки жизни на Венере, подчеркивают, что в этом ничего удивительного нет - инопланетная жизнь может разительно отличаться от земной.
Обновлено вчера в 02:00
Футбол

«Жирона» обыграла «Севилью» Промеса и покинула зону вылета

«Жирона» набрала 37 очков и поднялась из зоны вылета на 17-е место. «Севилья» идет на пятом месте, набрав 55 очков.
Обновлено в 09:56
Происшествия

На место взрыва в Петербурге выехали сотрудники ОМОН

Обновлено в 09:58
Автоспорт

Боттас стал победителем этапа «Формулы-1» Гран-при Азербайджана

Пилот "Мерседеса" финн Вальттери Боттас победил на этапе чемпионата "Формулы-1" Гран-при Азербайджана в Баку.
Обновлено в 09:55
Музыка

Эрнст прокомментировал итоги голосования шоу «Голос. Дети»

На Первом канале признались, что зрительское голосование сопровождалось "некоторыми аномальностями", и пообещали разобраться в случившемся.
Обновлено вчера в 13:14
Шоу-бизнес

Менеджер МакSим рассказала о состоянии певицы после ДТП

Певица МакSим (настоящее имя Марина Абросимова) чувствует себя лучше, ее состояние оценивается как средней тяжести.
Обновлено вчера в 15:54
Хоккей

«Коламбус» сравнял счет в серии с «Бостоном» с тремя очками Панарина

В составе победителей голами отметились российский форвард «Коламбуса» Артемий Панарин, оформивший в матче дубль (22-я минута в большинстве, 29-я) и также записавший в актив результативную передачу и Мэтт Дюшейн.
Обновлено в 02:08
Происшествия

На затонувшем под Петербургом катере не хватало спасательных жилетов

Обновлено в 07:43
Политика

СНБО Украины поддержал предложение ликвидировать «Укроборонпром»

Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины поддержал инициативу ликвидировать госконцерн «Укроборонпром».
Обновлено в 07:59
Футбол

Зенит — Крылья Советов 3:2 (2-й тайм)

"Зенит" забил третий гол в ворота "Крыльев Советов" в матче 26-го тура российской премьер-лиги.
Обновлено в 10:06
Шоу-бизнес

Пугачева встретилась с проигравшими дочери Алсу участниками «Голоса»

Ранее телеведущий Максим Галкин заявил, что не пустит своих детей на "Голос" после победы дочери Алсу.
Обновлено в 05:13
Политика

Песков объяснил осторожность структур Китая в отношениях с РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, почему китайские экономические структуры осторожно ведут себя при взаимодействии с Россией.
Обновлено в 09:28
Политика

В Великобритании занялись усилением мер противодействия России и Китаю

Британское правительство работает над пакетом мер по противодействию РФ и КНР, в частности, в финансовой сфере, пишет британская газета The Sunday Times.
Обновлено в 07:29
Политика

Эквадор обменял Ассанжа на кредит МВФ, считает его отец

Отец основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Джон Шиптон заявил, что Эквадор мог обменять его сына на кредит Международного валютного фонда.
Обновлено в 10:21
Общество

Медведев поручил откорректировать график работы детсадов и школ

Премьер-министр России Дмитрий Медведев дал поручение откорректировать графики работы школ и детских садов.
Обновлено вчера в 07:44
Спорт

Дина Аверина стала первой в упражнении с обручем по итогам Кубка мира

Обновлено в 07:11
Общество

Си Цзиньпина уличили в любви к «Игре престолов»

По словам корреспондентов издания, на одной из встреч в Пекине Си удивил гостей и помощников, сказав: «Мы должны сделать так, чтобы мир, в котором мы живем, не скатился в беспорядочную войну семи королевств Вестероса», имея в виду ситуацию в мире «Игры престолов».
Обновлено в 10:01
Политика

Записанное в 2011 году шоу «Магия с Владимиром Зеленским» покажет НТВ

Отмечается, что шоу "Магия" с Зеленским было записано в 2011 году, однако в эфире оно появится в 2019 году.
Обновлено в 10:29
Происшествия

У отца Вани Фокина изъяли машину за вождение в пьяном виде

Обновлено в 05:12
Происшествия

В Казани сбили женщину, перебегавшую магистраль с коляской

Обновлено в 08:43
Наука

Манипулятор со структурой позвоночника научили сопротивляться кручению

Структура из чередующихся 3D-печатных «позвонков» позволяет манипулятору изгибаться в двух направлениях и сопротивляться кручению.
Обновлено 26 апреля в 12:40
Происшествия

Сотня пассажиров готовится к судам против «Уральских авиалиний»

Клиенты обвиняют компанию в дезинформации Рейс Москва – Париж авиакомпании "Уральские авиалинии" обернулся масштабным конфликтом, который уже в ближайшее время может перейти в судебную плоскость.
Обновлено в 10:00
Шоу-бизнес

Юрий Лоза оценил музыкальные способности дочери Алсу

Обновлено вчера в 18:08
Армия и оружие

Российские военные ловят беспилотники сетью

Посадку беспилотника «Орлан-10» с помощью сети на российский фрегат «Адмирал Эссен» 28 апреля показал телеканал «Звезда».
Обновлено в 10:18
Футбол

«Локомотив» обыграл «Енисей» в матче РПЛ

Обновлено в 09:17
Как работают Яндекс.Новости?
Главное