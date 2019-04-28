Происшествия
В Воронежской области потушили сильный пожар на складе «Магнита»BFM.ru 01:51
В Воронежской области в ночь с 27 на 28 апреля возник сильный пожар в распределительном центре «Магнита». Открытое горение ликвидировано, рапортует МЧС. Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы около полуночи.
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Культура
Итоги «Голоса» считала петербургская компания
Подсчетами результатов детского проекта «Голос» на Первом канале занималась петербургская компания ООО «СМС сервисы», пишет The Bell.
Обновлено вчера в 14:31
Политика
Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах
Обновлено в 01:58
Авто
В Сети представили рендеры кроссовера Ford Mustang
Независимые художники представили свое видение новинки.
Обновлено в 02:58
Происшествия
Умер еще один отравившийся наркотиками арестант «Матросской тишины»
Скончался еще один заключенный московского СИЗО «Матросская тишина», госпитализированный после отравления психотропными веществами.
Обновлено в 05:19
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев рассказал, как решился на сына вне брака
Сергей Лазарев объяснил, почему не снял 5-летнего сына в клипе на конкурсную песню «Евровидения — 2019»
Обновлено 26 апреля в 12:07
Хоккей
«Коламбус» сравнял счет в серии с «Бостоном» с тремя очками Панарина
В составе победителей голами отметились российский форвард «Коламбуса» Артемий Панарин, оформивший в матче дубль (22-я минута в большинстве, 29-я) и также записавший в актив результативную передачу и Мэтт Дюшейн.
Обновлено в 02:08
Недвижимость
Съемные квартиры выросли в цене
Съемные квартиры выросли в цене Собственники жилья начали проще относиться к увеличению запрашиваемых ставок.
Обновлено в 03:16
Религия
В иерусалимском храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь
В храме Гроба Господня в Иерусалиме провели ежегодный обряд сошествия Благодатного огня. Православные проводят его сегодня, накануне Пасхи.
Обновлено вчера в 08:42
Шоу-бизнес
Продюсер Лободы заявила, что история «Голоса» для певицы окончена
История «Голоса» для известной певицы Светланы Лободы, скорее всего, окончена.
Обновлено вчера в 09:31
Шоу-бизнес
Татьяну Брухунову поздравляют с беременностью
Романтическая связь Петросяна и Брухуновой отчасти подтвердилась, а вот беременность Татьяны – нет.
Обновлено в 03:17
Общество
Составлен портрет будущего наследника британского престола
Обновлено в 04:23
Наука
Найден самый древний след человека в Америке
Самый древний след человека в Америке обнаружен учеными в Чили, пишет Telesur.
Обновлено в 05:57
Экономика
Медведев поручил простимулировать спрос на новое жилье
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил министерству строительства и ЖКХ разработать меры по увеличению спроса на строящееся жилье, в том числе за счет снижения ипотечных ставок, включая их субсидирование.
Обновлено вчера в 04:11
Шоу-бизнес
Идрис Эльба женился на модели Сабрине Даур
Британский актер Идрис Эльба и модель Сабрина Даур поженились. Свадебная церемония прошла в Марокко.
Обновлено вчера в 11:35
Происшествия
В Сан-Паулу манекенщик упал на подиуме и умер
Модель Талес Котта умер, упав на подиуме во время дефиле в заключительный день Недели моды в Сан-Паулу, пишет Folha de São Paulo со ссылкой на организаторов мероприятия.
Обновлено в 00:40
Шоу-бизнес
Певица МакSим потеряла память после ДТП
Российская певица Марина Абросимова, известная под псевдонимом МакSим, частично потеряла память после серьезного ДТП, об этом рассказала менеджер певицы Маргарита Соколова.
Обновлено в 04:48
Транспорт
ГИБДД оштрафовала участников стихийного автослета напротив УПИ
Сотрудники Госавтоинспеции накануне, 27 апреля, оштрафовали участников автосходки напротив УПИ.
Обновлено в 05:12
Культура
Первый канал снял с эфира фильм о шестом сезоне конкурса «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 06:28
Происшествия
Украинский военный погиб при взрыве в Николаеве
Обновлено в 04:16
Политика
Число умерших во время выборов в Индонезии членов УИК превысило 270
Во время всеобщих выборов, прошедших в Индонезии 17 апреля, и в последующие 10 дней умерли 272 члена участковых избирательных комиссий.
Обновлено в 03:38
Политика
За ввоз книг из РФ на Украину выписаны штрафы на сумму $12,5 тыс
Госкомтелерадио (Государственный комитет телевидения и радиовещания) Украины за первые три месяца 2019 года выписал за ввоз книг с территории России в эту страну штрафы на сумму 333,8 тысячи гривен (около 12,5 тысячи долларов), сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу данного ведомства.
Обновлено в 05:37
Наука
В Мировом океане растут скорость ветра и высота волн
Волны и скорость ветра в Мировом океане увеличиваются с каждым годом. К таким выводам пришли ученые из Австралии и Индонезии.
Обновлено вчера в 14:00
Футбол
Спаллетти: «Остался бы в „Интере“ на 100 лет»
«Решать будет руководство, останусь ли я. С радостью поработал бы в «Интере» еще лет 100, но администрация сделает свой выбор», – сказал тренер.
Обновлено в 01:07
Авто
15 машин, которые в Россию не везут (а жаль...)
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия
Отца и братьев возможного организатора взрывов на Шри-Ланке убили
Отца и двух братьев возможного организатора взрывов на Шри-Ланке убили в ходе перестрелки на востоке страны.
Обновлено в 05:16
Шоу-бизнес
Ирина Понаровская назвала позором присуждение звания народного артиста
Зимой текущего года певица Ирина Понаровская была удостоена звания Заслуженной артистки.
Обновлено вчера в 21:58
Происшествия
В больнице скончалась пассажирка перевернувшегося катера
В Петербурге скончалась пассажирка катера, который перевернулся в субботу вечером в Финском заливе.
Обновлено в 04:00
Политика
Зеленский на двух языках поздравил украинцев с Пасхой
Победитель президентских выборов на Украине Владимир Зеленский поздравил сограждан с Пасхой на украинском и русском языках.
Обновлено в 05:27