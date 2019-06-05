Под Воронежем загорелся полигон по утилизации боеприпасовИнтерфакс 10:11

Пожар охватил полигон по утилизации боеприпасов под Воронежем. Об этом сообщил "Интерфаксу" в пятницу информированный источник.

Под Воронежем загорелся полигон по утилизации боеприпасов

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