Армия и оружие
На Воронежском авиационном заводе началась сборка элементов планера первого широкофюзеляжного дальнемагистрального лайнера Ил-96-400М. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Авиационного комплекса им. С. В. Ильюшина.
РИА Новостивчера в 19:04
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В Воронеже начали сборку планера первого широкофюзеляжного лайнера Ил-96-400М
RT на русскомвчера в 19:36
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