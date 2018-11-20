Армия и оружие

В Воронеже начали собирать первый Ил-96-400М
РБК
вчера в 23:22

На Воронежском авиационном заводе начали сборку планера первого широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета Ил-96-400М, пишет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службе Авиационного комплекса им. С.В. Ильюшина.
РБКвчера в 23:22

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Модернизированный Ил‐96‐400М начали собирать в Воронеже

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Известия00:02

В Воронеже начали собирать первый Ил-96-400М

РБКвчера в 23:22

В Воронеже начали сборку планера первого широкофюзеляжного лайнера Ил-96-400М

RT на русскомвчера в 19:36

В Воронеже запустили производство модернизированного Ил-96

РИА Новостивчера в 19:04
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На полигоне под Дамаском сирийские саперы уничтожили крупный арсенал террористов.
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Российские солдаты начнут проходить курсы по защите гостайны

Военнослужащие РФ всех категорий с 2019 года начнут проходить обязательный курс по защите государственной тайны.
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Армия и оружие

На Украине рассказали о предложении США передать списанные фрегаты

Командующий Военно-морскими силами ВСУ Украины Игорь Воронченко рассказал, что США предложили передать Украине списанные фрегаты.
Обновлено вчера в 21:53
Армия и оружие

The National Interest назвало преимущество Abrams перед «Арматой»

Возможности российских систем, которыми комплектуются танки Т-14 «Армата», значительно скромнее, пишет издание, поясняя, что работающие в связке цифровой комплекс радиосвязи Р-168 «Акведук» и система определения местоположения подвижных объектов «Азимут» предоставляют «ограниченные возможности» и лишены той гибкости, которую получили военнослужащие США.
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Армия и оружие

Минобороны опубликовало видео полёта Су-57 в небе над Сирией

Минобороны России опубликовало видео полета истребителей пятого поколения Су-57 в небе над Сирией.
Обновлено вчера в 18:29
Армия и оружие

К концу года Тихоокеанский флот получит три водолазных катера

Обновлено в 00:17
Армия и оружие

Российские офицеры осмотрели полигон Бабина в Индии

Российские офицеры провели осмотр местности на полигоне Бабина в Индии, на котором пройдет совместное российское-индийское учение "Индра-2018", сообщает пресс-служба Восточного военного округа (ВВО).
Обновлено в 00:24
Армия и оружие

Пентагон: российские комплексы С-300 не влияют на операции США в Сирии

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Армия и оружие

Украина экстрадирует боевика «АТО» в Россию

Юрий Луценко, который по-прежнему остаётся в кресле генпрокурора Украины (несмотря на прошение об отставке), отвечал на вопросы журналистов по поводу решения об экстрадиции в Россию участника так называемой «АТО» в составе одного из нацбатов.
Обновлено вчера в 23:23
Армия и оружие

НАТО: РФ должна доказать, что соблюдает ДРСМД

Выступая на Парламентской ассамблее НАТО в канадском Галифаксе, заместитель генерального секретаря альянса Роуз Готтемюллер заявила, что российские власти должны продемонстрировать четкую позицию по соблюдению выполнения Договора о ликвидации ракет средне и меньшей дальности, сообщает пресс-служба альянса.
Обновлено вчера в 16:05
Армия и оружие

Русские «чистильщики» ближнего космоса: «Тирада», «Нудоль» и «Контакт»

Сенсационное заявление сделал недавно директор национальной разведки США Дэниел Коутс: уже в ближайшие несколько лет на вооружение армий России и Китая поступит противоспутниковое оружие.
Обновлено в 00:38
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Ил-96
Советский и российский пассажирский широкофюзеляжный самолёт для авиалиний средней и большой протяжённости, спроектированный в КБ Ильюшина в конце 1980-х годов. Совершил первый полёт в 1988 году, производится серийно с 1993 года на заводе Воронежского акционерного самолётостроительного общества. Ил-96 стал первым советским дальнемагистральным широкофюзеляжным самолётом. Рассчитан на 300-435 пассажиров и дальность полёта 13 000 км. Использует российские двигатели ПС-90А.
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