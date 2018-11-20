Армия и оружие
На Воронежском авиационном заводе начали сборку планера первого широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета Ил-96-400М, пишет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службе Авиационного комплекса им. С.В. Ильюшина.
РБКвчера в 23:22
Подробнее о событии
Показать все источники
В Воронеже начали сборку планера первого широкофюзеляжного лайнера Ил-96-400М
RT на русскомвчера в 19:36
Автоматически обработано 7111 источников, обновлено в 00:44, Ашберн
Армия и оружие
Владимир Путин призвал повысить боевые возможности армии и флота
Российский лидер поручил Министерству обороны усилить армию и флот.
Обновлено в 00:22
Армия и оружие
CNBC: С-400 оказались дешевле и мощнее американских аналогов
Обновлено в 00:09
Армия и оружие
Военные США на границе с Мексикой вернутся домой к Рождеству
Военнослужащие из США, которые находятся на юго-западной границе с Мексикой, вернутся домой к Рождеству.
Обновлено в 00:00
Армия и оружие
Министры обороны стран ЕС поддержали создание общей разведшколы
В Брюсселе состоялось заседание министров обороны стран-членов ЕС. На этой встрече был одобрен проект создания общей разведшколы.
Обновлено вчера в 22:42
Армия и оружие
На полигоне под Дамаском уничтожен крупный арсенал террористов
На полигоне под Дамаском сирийские саперы уничтожили крупный арсенал террористов.
Обновлено в 00:21
Армия и оружие
Российские солдаты начнут проходить курсы по защите гостайны
Военнослужащие РФ всех категорий с 2019 года начнут проходить обязательный курс по защите государственной тайны.
Обновлено в 00:34
Армия и оружие
На Украине рассказали о предложении США передать списанные фрегаты
Командующий Военно-морскими силами ВСУ Украины Игорь Воронченко рассказал, что США предложили передать Украине списанные фрегаты.
Обновлено вчера в 21:53
Армия и оружие
The National Interest назвало преимущество Abrams перед «Арматой»
Возможности российских систем, которыми комплектуются танки Т-14 «Армата», значительно скромнее, пишет издание, поясняя, что работающие в связке цифровой комплекс радиосвязи Р-168 «Акведук» и система определения местоположения подвижных объектов «Азимут» предоставляют «ограниченные возможности» и лишены той гибкости, которую получили военнослужащие США.
Обновлено вчера в 23:37
Армия и оружие
Минобороны опубликовало видео полёта Су-57 в небе над Сирией
Минобороны России опубликовало видео полета истребителей пятого поколения Су-57 в небе над Сирией.
Обновлено вчера в 18:29
Армия и оружие
К концу года Тихоокеанский флот получит три водолазных катера
Обновлено в 00:17
Армия и оружие
Российские офицеры осмотрели полигон Бабина в Индии
Российские офицеры провели осмотр местности на полигоне Бабина в Индии, на котором пройдет совместное российское-индийское учение "Индра-2018", сообщает пресс-служба Восточного военного округа (ВВО).
Обновлено в 00:24
Армия и оружие
Пентагон: российские комплексы С-300 не влияют на операции США в Сирии
Обновлено в 00:01
Армия и оружие
Украина экстрадирует боевика «АТО» в Россию
Юрий Луценко, который по-прежнему остаётся в кресле генпрокурора Украины (несмотря на прошение об отставке), отвечал на вопросы журналистов по поводу решения об экстрадиции в Россию участника так называемой «АТО» в составе одного из нацбатов.
Обновлено вчера в 23:23
Армия и оружие
НАТО: РФ должна доказать, что соблюдает ДРСМД
Выступая на Парламентской ассамблее НАТО в канадском Галифаксе, заместитель генерального секретаря альянса Роуз Готтемюллер заявила, что российские власти должны продемонстрировать четкую позицию по соблюдению выполнения Договора о ликвидации ракет средне и меньшей дальности, сообщает пресс-служба альянса.
Обновлено вчера в 16:05
Армия и оружие
Русские «чистильщики» ближнего космоса: «Тирада», «Нудоль» и «Контакт»
Сенсационное заявление сделал недавно директор национальной разведки США Дэниел Коутс: уже в ближайшие несколько лет на вооружение армий России и Китая поступит противоспутниковое оружие.
Обновлено в 00:38