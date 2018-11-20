На Воронежском авиационном заводе началась сборка элементов планера первого широкофюзеляжного дальнемагистрального лайнера Ил-96-400М. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Авиационного комплекса им. С. В. Ильюшина.

с чего всё началось

В июле сообщалось, что на реконструкцию и техническое перевооружение производства для изготовления лайнера правительство выделит 1,32 миллиарда рублей. Ил-96-400М создается на базе серийного самолета Ил-96. У нового лайнера будет более длинный фюзеляж и более мощные двигатели: ПС-90А1 вместо ПС-90А.

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