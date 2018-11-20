Армия и оружие

В Воронеже запустили производство модернизированного Ил-96
РИА Новости
19:04

Сборка элементов планера первого широкофюзеляжного дальнемагистрального лайнера Ил-96-400М началась на Воронежском авиационном заводе, сообщили РИА Новости в пресс-службе Авиационного комплекса им. С.В. Ильюшина.
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В Воронеже запустили производство модернизированного Ил-96

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Советский и российский пассажирский широкофюзеляжный самолёт для авиалиний средней и большой протяжённости, спроектированный в КБ Ильюшина в конце 1980-х годов. Совершил первый полёт в 1988 году, производится серийно с 1993 года на заводе Воронежского акционерного самолётостроительного общества. Ил-96 стал первым советским дальнемагистральным широкофюзеляжным самолётом. Рассчитан на 300-435 пассажиров и дальность полёта 13 000 км. Использует российские двигатели ПС-90А.
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