Армия и оружие
Сборка элементов планера первого широкофюзеляжного дальнемагистрального лайнера Ил-96-400М началась на Воронежском авиационном заводе, сообщили РИА Новости в пресс-службе Авиационного комплекса им. С.В. Ильюшина.
РИА Новости19:04
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Армия и оружие
С-400 стоят в разы дешевле американских аналогов, сообщили СМИ
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Военные США на границе с Мексикой вернутся домой к Рождеству
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Обновлено в 22:17
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Представитель Пентагона Эрик Пахон заявил о важности диалога между российскими и американскими военными в Сирии.
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Армия и оружие
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Армия и оружие
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Американский портал National Interest считает, что у танков США M1 Abrams есть преимущество перед российскими танками.
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Армия и оружие
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Армия и оружие
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Армия и оружие
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Армия и оружие
Военнослужащие России совершили 10-километровый марш-бросок в Индии
Сегодня российские и индийские военнослужащие начали свое утро с совместного 10-километрового марш-броска в штате Уттар-Прадеш, в ходе международного учения «Индра-2018».
Обновлено в 21:26
Армия и оружие
В России создадут скоростной вертолет
В Минобороны успешно прошла защита проекта перспективного скоростного вертолета, в основу которого легла одноосная схема конструкторского бюро имени Миля.
Обновлено в 17:20
Армия и оружие
Делегация ВДВ России знакомится с подготовкой десантников вооруженных сил Королевства Таиланд
Визит делегации ВДВ России в Королевство Таиланд проходит в соответствии с Планом международной деятельности Минобороны России и завершится 23 ноября 2018 года.
Обновлено в 22:25