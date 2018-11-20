Сборка элементов планера первого широкофюзеляжного дальнемагистрального лайнера Ил-96-400М началась на Воронежском авиационном заводе, сообщили РИА Новости в пресс-службе Авиационного комплекса им. С.В. Ильюшина.

Армия и оружие Армия и оружие С-400 стоят в разы дешевле американских аналогов, сообщили СМИ

Армия и оружие Армия и оружие Военные США на границе с Мексикой вернутся домой к Рождеству Военнослужащие из США, которые находятся на юго-западной границе с Мексикой, вернутся домой к Рождеству.

Армия и оружие Армия и оружие Путин назвал приоритетные задачи в развитии Вооруженных сил РФ

Армия и оружие Армия и оружие Сирийские саперы обезвредили сотни боеприпасов под Дамаском

Армия и оружие Армия и оружие Пентагон заявил о важности диалога военных США и РФ в Сирии Представитель Пентагона Эрик Пахон заявил о важности диалога между российскими и американскими военными в Сирии.

Армия и оружие Армия и оружие Минобороны опубликовало видео полёта Су-57 в небе над Сирией Минобороны России опубликовало видео полета истребителей пятого поколения Су-57 в небе над Сирией.

Армия и оружие Армия и оружие В США нашли «преимущество» Abrams перед российскими танками Американский портал National Interest считает, что у танков США M1 Abrams есть преимущество перед российскими танками.

Армия и оружие Армия и оружие На Украине рассказали о предложении США передать списанные фрегаты Командующий Военно-морскими силами ВСУ Украины Игорь Воронченко рассказал, что США предложили передать Украине списанные фрегаты.

Армия и оружие Армия и оружие Российские солдаты начнут проходить курсы по защите гостайны Военнослужащие РФ всех категорий с 2019 года начнут проходить обязательный курс по защите государственной тайны.

Армия и оружие Армия и оружие НАТО: РФ должна доказать, что соблюдает ДРСМД Выступая на Парламентской ассамблее НАТО в канадском Галифаксе, заместитель генерального секретаря альянса Роуз Готтемюллер заявила, что российские власти должны продемонстрировать четкую позицию по соблюдению выполнения Договора о ликвидации ракет средне и меньшей дальности, сообщает пресс-служба альянса.

Армия и оружие Армия и оружие Совет ЕС утвердил новые оборонные проекты Совет Евросоюза (ЕС) одобрил 17 новых оборонных проектов в рамках программы постоянного структурированного сотрудничества по вопросам безопасности и обороны (PESCO), сообщается на сайте Совета ЕС.

Армия и оружие Армия и оружие Малый ракетный корабль ЧФ провёл проверку системы ПВО в море Экипаж малого ракетного корабля «Орехово-Зуево» совместно с пилотами Су-30СМ провёл проверку системы противовоздушной обороны в море.

Армия и оружие Армия и оружие Военнослужащие России совершили 10-километровый марш-бросок в Индии Сегодня российские и индийские военнослужащие начали свое утро с совместного 10-километрового марш-броска в штате Уттар-Прадеш, в ходе международного учения «Индра-2018».

Армия и оружие Армия и оружие В России создадут скоростной вертолет В Минобороны успешно прошла защита проекта перспективного скоростного вертолета, в основу которого легла одноосная схема конструкторского бюро имени Миля.