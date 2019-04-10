Происшествия
В Воронеже задержали намеренно сбившего курсанта МЧС водителяВести.Ru 04:35
Девять дней потребовалось воронежским полицейским на то, чтобы задержать 45-летнего водителя Mercedes-Benz GLE, который в порыве гнева сбил стоявшего на обочине курсанта МЧС, сообщает СКР.
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Путешествия
Туроператоры назвали самые дешевые направления на майские праздники
По данным АТОР, самым дешевым направлением является Крым, стоимость туров на двоих начинается от 25,9 тыс. руб.
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Происшествия
СК назвал число погибших при пожарах в России за год
В России в результате пожаров в 2018 году погибли более 7,2 тыс. человек.
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Происшествия
В жилом доме в Екатеринбурге прогремел взрыв
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Финансы
Рубль растет к доллару и евро в начале торгов
В начале торгов 10 апреля рубль демонстрирует рост к доллару и евро. Соответствующие данные приводит Московская биржа.
Обновлено в 03:46
Кино
Восстановленный в Новосибирске штурмовик Ил-2 вновь поднялся в небо
Восстановленный сотрудниками НГТУ штурмовик Ил-2 взлетел в небо на аэродроме Орешково, который находится недалеко от Калуги.
Обновлено в 01:07
Политика
Медведчук заявил о невыполнении Украиной Минских соглашений
Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук в интервью телеканалу NewsOne признал, что украинская сторона не придерживается Минских соглашений.
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Шоу-бизнес
Россиянин отказался от пересадки головы
Программист из России Валерий Спиридонов, ранее согласившийся на операцию по пересадке головы, отказался от нее из-за жены и сына.
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Происшествия
Движение на Савеловском направлении МЖД восстановлено
Электрички Савеловского направления следуют по расписанию после утреннего сбоя, сообщает пресс-служба Московской железной дороги (МЖД) в среду.
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Политика
Володин отругал депутата за мат в соцсетях
Спикер Госдумы Вячеслав Володин сделал замечание депутату Ольге Алимовой за то, что она использует ненормативную лексику в соцсетях.
Обновлено в 04:11
Наука
Древнего сородича морских огурцов назвали в честь Ктулху
Британские палеонтологи обнаружили на территории графства Херефордшир древние останки беспозвоночных - предков морских огурцов.
Обновлено в 03:40
Политика
ФСБ задержала члена «Правого сектора» Пирожка
Сотрудники ФСБ и МВД России задержали активного участника украинской праворадикальной организации "Правый сектор" (запрещена в РФ).
Обновлено вчера в 08:16
Происшествия
Советский проспект перекрыли из-за пожара
Обновлено в 01:52
Происшествия
В показаниях свидетеля по делу Кокорина и Мамаева выявили расхождения
Обновлено вчера в 13:39
Политика
В Раде отказались поддержать идею автономии Донбасса
Верховная рада никогда не поддержит идею создания автономии Донбасса в составе Украины, заявила в среду первый вице-спикер украинского парламента Ирина Геращенко.
Обновлено в 02:54
Здоровье
Более ста поликлиник модернизируют в Москве
Ремонт зданий будет проводиться в соответствии с новым стандартом московских поликлиник, чтобы пациентам было удобно в них находиться, а врачам — комфортно работать, — подчеркнул глава департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун.
Обновлено в 01:57
Происшествия
СК возбудил дело против литовских судей из-за приговора россиянам
Официальный представитель СК России Светлана Петренко заявила, что российские следователи возбудили уголовное дело в отношении литовских судей из-за приговора россиянам.
Обновлено в 02:00
Футбол
Леонид Слуцкий обвинил судью в неприязни к «толстым или лысым»
Обновлено 08 апреля в 09:28
Политика
Помпео указал на различие ситуации с Голанами и Крымом
На вопрос, значит ли такая дипломатическая позиция, что в некоторых случаях власти США допускают оккупацию территорий других стран во время военных действий, госсекретарь США ответил, что «это лишь вопрос практичной политики».
Обновлено в 00:29
Армия и оружие
Военные провели учения с ЗРК С-400 в Крыму
Боевые расчеты зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф», которые находятся в Республике Крым, успешно отразили удар условного врага, сообщили 10 апреля в пресс-службе Южного военного округа.
Обновлено в 02:50
Происшествия
Подростки насмерть забили мужчину и изнасиловали его жену
Двое подростков в возрасте 17 лет насмерть забили 40-летнего мужчину, а затем надругались над его женой.
Обновлено в 01:42
Происшествия
Экс-мэр Владивостока признан виновным в коррупции
Обновлено вчера в 06:35
Здоровье
Рекламу детских смесей как заменителей молока могут запретить
В Госдуму внесен законопроект о запрете рекламировать детские смеси для питания в качестве полноценных заменителей грудного молока.
Обновлено в 04:14
Происшествия
В детском саду в Петербурге 21 ребенок заразился кишечной инфекцией
В детском саду №53 Красногвардейского района Санкт-Петербурга 21 ребенок заразился острой кишечной инфекцией.
Обновлено в 02:50
Происшествия
В Челябинске жестоко убили двух пенсионеров
Преступление совершено в их частном доме, пенсионеры найдены с тяжелыми черепно-мозговыми травмами.
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Шоу-бизнес
Свадебные фотографы рассказали о признаках скорого развода
Свадебные фотографы на популярном портале Reddit описали случаи на торжествах, которые, по их мнению, указывали на серьезные проблемы в отношениях молодоженов.
Обновлено в 03:33
Наука
Ученые назвали самый первый признак разрушения печени
Американские ученые из Университета Мичигана обнаружили перспективный способ предотвращать заболевания печени на ранних стадиях.
Обновлено в 01:00
Экономика
РЖД оценила ФК «Локомотив» для перепродажи
Подконтрольный ОАО РЖД оператор связи «Транстелеком» может выйти из капитала футбольного клуба «Локомотив».
Обновлено вчера в 22:32