Происшествия
В Воронеже задержали намеренно сбившего курсанта МЧС водителяВести.Ru 04:35
Девять дней потребовалось воронежским полицейским на то, чтобы задержать 45-летнего водителя Mercedes-Benz GLE, который в порыве гнева сбил стоявшего на обочине курсанта МЧС, сообщает СКР.
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Происшествия
Суд приговорил экс-сотрудника ФСБ к шести годам колонии за госизмену
Московский окружной военный суд (МОВС) приговорил бывшего сотрудника ФСБ Дмитрия Докучаева к шести годам колонии строгого режима за государственную измену, передаёт РИА Новости.
Обновлено в 07:17
Космос
Роскосмос опубликовал потрясающее видео с нового спутника
На сайте госкорпорации Роскосмос появилось видео с бортовых видеокамер египетского спутника Egyptsat-A.
Обновлено вчера в 01:00
Путешествия
Туроператоры назвали самые бюджетные направления на майские праздники
Крым стал самым бюджетным направлением на майские праздники — минимальная стоимость путевки на полуостров для двоих на 10 ночей составит 26 тыс. рублей.
Обновлено в 06:19
Шоу-бизнес
Супруга актера Алека Болдуина потеряла ребенка
В среду, 10 апреля, стало известно, что супруга всемирно известного актера Алека Болдуина Хилариа потеряла ребенка.
Обновлено в 07:01
Хоккей
Максим Сушинский: «Звали Попова в „Авангард“, но он сказал, что хочет выиграть кубок»
Президент "Авангарда" Максим Сушинский поделился ожиданиями от финала Кубка Гагарина и рассказал об Алексее Бондареве и предложении форварду ЦСКА Александру Попову.
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Происшествия
Второй взрыв прогремел в Екатеринбурге
Взрыв прогремел в институте металлургии УрО РАН, расположенном в Екатеринбурге.
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Политика
Помпео указал на различие ситуации с Голанами и Крымом
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Шоу-бизнес
Регина Тодоренко похвасталась стройной фигурой после родов
Известная телеведущая Регина Тодоренко недавно стала мамой, но уже успела вернуть прежнюю форму, хвастаясь стройной фигурой.
Обновлено в 06:58
Политика
Кремль прокомментировал предвыборные плакаты Порошенко с Путиным
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал использование образа Владимира Путина на предвыборных плакатах президента Украины Петра Порошенко.
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Россия запретила ввоз яблок и груш из Белоруссии
Россельхознадзор с 12 апреля запрещает ввоз яблок и груш из Белоруссии.
Обновлено в 07:13
Общество
Косметическая компания Lush объявила об уходе из соцсетей
Британская косметическая компания Lush уходит из социальных сетей. Об этом она сообщила в своем Instagram.
Обновлено в 06:39
Шоу-бизнес
Экстренно прооперирована дочь Валерии
Дочь певицы Валерии Анна Шульгина была экстренно госпитализирована и прооперирована.
Обновлено в 04:24
Общество
Блогер впервые подал иск о защите репутации
Опрошенные «Ведомостями» юристы говорят, что это первый известный им иск блогера о защите репутации.
Обновлено вчера в 18:43
Экономика
Мантуров не нашел необходимости в запрете экспорта круглого леса из РФ
Запрет на экспорт круглого леса из РФ был бы нарушением обязательств перед ВТО, кроме того, в нем нет необходимости, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
Обновлено в 04:41
Политика
Команда Зеленского выпустила новое видеообращение
Обновлено в 03:24
Шоу-бизнес
Пелагея вместе с двухлетней дочкой пришла поддержать мужа на хоккей
На фанатской страничке певицы в Instagram появилось сразу несколько снимков, где исполнительница запечатлена на трибунах и очень переживает за команду своего мужа.
Обновлено в 03:21
Общество
В Совфеде одобрили закон о запрете хостелов в домах
Совет Федерации принял законопроект о запрете размещения хостелов в многоквартирных домах с 1 октября 2019 года в редакции согласительной комиссии.
Обновлено в 06:28
Шоу-бизнес
Свадебные фотографы могут определить, сколько продлится брак
На новостном сайте Reddit свадебные фотографы обсудили приметы недолгого брака молодоженов, которые они подметили снимая праздничные церемонии.
Обновлено в 02:45
Здоровье
Россияне испугались заразиться ВИЧ через комаров и посуду
Каждый шестой россиянин уверен, что ВИЧ можно заразиться через комариный укус, а каждый десятый считает, что вирус передается через общую посуду.
Обновлено в 03:12
Шоу-бизнес
Саша Савельева опубликовала первое фото с новорожденным сыном
Популярная российская певица, участница поп-группы «Фабрика» Саша Савельева опубликовала на своей страничке в Instagram первое фото со своим малышом.
Обновлено вчера в 11:39
Экономика
По итогам первого квартала ВВП Казахстана вырос на 3,8%
По итогам первого квартала 2019 года валовой внутренний продукт (ВВП) в Казахстане вырос на 3,8%, заявил министр финансов республики Алихан Смаилов.
Обновлено в 07:29
Общество
Две станции метро, свои школы, набережная и парк: подробности строительства нового района на ВИЗе
Обновлено в 07:29
Политика
Меркель забыла встретить Мэй в Берлине
Обновлено вчера в 15:00
Общество
«Почта России» разместит магазины Fix Price в своих отделениях
Сеть Fix Price планирует открыть точки продаж в отделениях «Почты России», сообщил РБК источник на розничном рынке и подтвердил представитель почтового оператора.
Обновлено в 02:02
Армия и оружие
Индия закупит у России 464 танка на $ 1,93 млрд
Обновлено вчера в 02:48
Происшествия
Около 140 детей одновременно заболели в пермской школе
Почти 140 учеников школы №107 города Перми не пришли в среду на уроки из-за плохого самочувствия, четыре школьника госпитализированы с подозрением на кишечную инфекцию.
Обновлено в 07:09
Политика
Шойгу осудил подчиненных за бездушие и формализм
В Минобороны происходят «вопиющие случаи» проявления бездушия должностных лиц при работе с людьми.
Обновлено в 01:45
Футбол
Семин: надеемся, что Фарфан будет готов к матчу с «Ахматом»
Футболист "Локомотива" Джефферсон Фарфан вернулся из сборной Перу с травмой, из-за которой пропустил матч 22-го тура чемпионата России против петербургского "Зенита", но есть надежда, что он вернется в строй к игре 23-го тура против грозненского "Ахмата", заявил главный тренер московской команды Юрий Семин.
Обновлено в 06:54
Экономика
Экономисты допустили переход 3 млн россиян на низкооплачиваемую работу
К 2024 году порядка 3 миллионов россиян могут перейти из частного корпоративного сектора в низкооплачиваемый некорпоративный.
Обновлено вчера в 14:35