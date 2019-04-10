Происшествия

В Воронеже задержали намеренно сбившего курсанта МЧС водителяВести.Ru 04:35

Девять дней потребовалось воронежским полицейским на то, чтобы задержать 45-летнего водителя Mercedes-Benz GLE, который в порыве гнева сбил стоявшего на обочине курсанта МЧС, сообщает СКР.
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Мама спасёт? Почему наезд Mercedes на курсанта в Воронеже получил огласку лишь через 8 дней

Вести Воронеж06:50

В Воронеже задержали злоумышленника, намеренно сбившего курсанта МЧС

ТАСС02:38

СК возбудил уголовное дело против водителя Mercedes, сбившего курсанта МЧС в Воронеже

РЕН ТВвчера в 15:40

Полицейские задержали водителя Mercedes-Benz, сбившего курсанта МЧС в Воронеже

РИА Воронеж02:08

В Воронеже задержали подозреваемого в покушении на убийство курсанта института МЧС

КП - Воронеж02:57

Полиция задержала мажора, намеренно сбившего курсанта в Воронеже

Блокнот Воронеж02:18

Водитель, намеренно сбивший курсанта МЧС, регулярно нарушал ПДД

МОЁ! Оnline06:37
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Происшествия

Суд приговорил экс-сотрудника ФСБ к шести годам колонии за госизмену

Московский окружной военный суд (МОВС) приговорил бывшего сотрудника ФСБ Дмитрия Докучаева к шести годам колонии строгого режима за государственную измену, передаёт РИА Новости.
Обновлено в 07:17
Космос

Роскосмос опубликовал потрясающее видео с нового спутника

На сайте госкорпорации Роскосмос появилось видео с бортовых видеокамер египетского спутника Egyptsat-A.
Обновлено вчера в 01:00
Путешествия

Туроператоры назвали самые бюджетные направления на майские праздники

Крым стал самым бюджетным направлением на майские праздники — минимальная стоимость путевки на полуостров для двоих на 10 ночей составит 26 тыс. рублей.
Обновлено в 06:19
Футбол

Суд заслушал показания первых свидетелей по делу Кокорина и Мамаева

Обновлено в 04:36
Шоу-бизнес

Супруга актера Алека Болдуина потеряла ребенка

В среду, 10 апреля, стало известно, что супруга всемирно известного актера Алека Болдуина Хилариа потеряла ребенка.
Обновлено в 07:01
Хоккей

Максим Сушинский: «Звали Попова в „Авангард“, но он сказал, что хочет выиграть кубок»

Президент "Авангарда" Максим Сушинский поделился ожиданиями от финала Кубка Гагарина и рассказал об Алексее Бондареве и предложении форварду ЦСКА Александру Попову.
Обновлено в 05:36
Происшествия

Второй взрыв прогремел в Екатеринбурге

Взрыв прогремел в институте металлургии УрО РАН, расположенном в Екатеринбурге.
Обновлено в 07:21
Политика

Помпео указал на различие ситуации с Голанами и Крымом

В 1981 году парламент Израиля принял закон об аннексии Голанских высот, однако во всем мире этого так никто и не признал.
Обновлено в 00:29
Шоу-бизнес

Регина Тодоренко похвасталась стройной фигурой после родов

Известная телеведущая Регина Тодоренко недавно стала мамой, но уже успела вернуть прежнюю форму, хвастаясь стройной фигурой.
Обновлено в 06:58
Политика

Кремль прокомментировал предвыборные плакаты Порошенко с Путиным

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал использование образа Владимира Путина на предвыборных плакатах президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 05:27
Политика

Россия запретила ввоз яблок и груш из Белоруссии

Россельхознадзор с 12 апреля запрещает ввоз яблок и груш из Белоруссии.
Обновлено в 07:13
Общество

Косметическая компания Lush объявила об уходе из соцсетей

Британская косметическая компания Lush уходит из социальных сетей. Об этом она сообщила в своем Instagram.
Обновлено в 06:39
Шоу-бизнес

Экстренно прооперирована дочь Валерии

Дочь певицы Валерии Анна Шульгина была экстренно госпитализирована и прооперирована.
Обновлено в 04:24
Общество

Блогер впервые подал иск о защите репутации

Опрошенные «Ведомостями» юристы говорят, что это первый известный им иск блогера о защите репутации.
Обновлено вчера в 18:43
Экономика

Мантуров не нашел необходимости в запрете экспорта круглого леса из РФ

Запрет на экспорт круглого леса из РФ был бы нарушением обязательств перед ВТО, кроме того, в нем нет необходимости, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
Обновлено в 04:41
Политика

Команда Зеленского выпустила новое видеообращение

Обновлено в 03:24
Шоу-бизнес

Пелагея вместе с двухлетней дочкой пришла поддержать мужа на хоккей

На фанатской страничке певицы в Instagram появилось сразу несколько снимков, где исполнительница запечатлена на трибунах и очень переживает за команду своего мужа.
Обновлено в 03:21
Общество

В Совфеде одобрили закон о запрете хостелов в домах

Совет Федерации принял законопроект о запрете размещения хостелов в многоквартирных домах с 1 октября 2019 года в редакции согласительной комиссии.
Обновлено в 06:28
Шоу-бизнес

Свадебные фотографы могут определить, сколько продлится брак

На новостном сайте Reddit свадебные фотографы обсудили приметы недолгого брака молодоженов, которые они подметили снимая праздничные церемонии.
Обновлено в 02:45
Здоровье

Россияне испугались заразиться ВИЧ через комаров и посуду

Каждый шестой россиянин уверен, что ВИЧ можно заразиться через комариный укус, а каждый десятый считает, что вирус передается через общую посуду.
Обновлено в 03:12
Шоу-бизнес

Саша Савельева опубликовала первое фото с новорожденным сыном

Популярная российская певица, участница поп-группы «Фабрика» Саша Савельева опубликовала на своей страничке в Instagram первое фото со своим малышом.
Обновлено вчера в 11:39
Экономика

По итогам первого квартала ВВП Казахстана вырос на 3,8%

По итогам первого квартала 2019 года валовой внутренний продукт (ВВП) в Казахстане вырос на 3,8%, заявил министр финансов республики Алихан Смаилов.
Обновлено в 07:29
Общество

Две станции метро, свои школы, набережная и парк: подробности строительства нового района на ВИЗе

Обновлено в 07:29
Политика

Меркель забыла встретить Мэй в Берлине

Обновлено вчера в 15:00
Общество

«Почта России» разместит магазины Fix Price в своих отделениях

Сеть Fix Price планирует открыть точки продаж в отделениях «Почты России», сообщил РБК источник на розничном рынке и подтвердил представитель почтового оператора.
Обновлено в 02:02
Армия и оружие

Индия закупит у России 464 танка на $ 1,93 млрд

Обновлено вчера в 02:48
Происшествия

Около 140 детей одновременно заболели в пермской школе

Почти 140 учеников школы №107 города Перми не пришли в среду на уроки из-за плохого самочувствия, четыре школьника госпитализированы с подозрением на кишечную инфекцию.
Обновлено в 07:09
Политика

Шойгу осудил подчиненных за бездушие и формализм

В Минобороны происходят «вопиющие случаи» проявления бездушия должностных лиц при работе с людьми.
Обновлено в 01:45
Футбол

Семин: надеемся, что Фарфан будет готов к матчу с «Ахматом»

Футболист "Локомотива" Джефферсон Фарфан вернулся из сборной Перу с травмой, из-за которой пропустил матч 22-го тура чемпионата России против петербургского "Зенита", но есть надежда, что он вернется в строй к игре 23-го тура против грозненского "Ахмата", заявил главный тренер московской команды Юрий Семин.
Обновлено в 06:54
Экономика

Экономисты допустили переход 3 млн россиян на низкооплачиваемую работу

К 2024 году порядка 3 миллионов россиян могут перейти из частного корпоративного сектора в низкооплачиваемый некорпоративный.
Обновлено вчера в 14:35
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