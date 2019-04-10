Происшествия

В Воронеже задержали намеренно сбившего курсанта МЧС водителяВести.Ru 04:35

Девять дней потребовалось воронежским полицейским на то, чтобы задержать 45-летнего водителя Mercedes-Benz GLE, который в порыве гнева сбил стоявшего на обочине курсанта МЧС, сообщает СКР.
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СК попросил арестовать водителя, сбившего курсанта МЧС в Воронеже

РИА Новости09:07

СК возбудил уголовное дело против водителя Mercedes, сбившего курсанта МЧС в Воронеже

РЕН ТВвчера в 15:40

Мама спасёт? Почему наезд Mercedes на курсанта в Воронеже получил огласку лишь через 8 дней

Вести Воронеж06:50

Матерью мажора, снесшего курсанта в Воронеже, оказалась влиятельный медик и бывший депутат

Блокнот Воронеж08:10

Водитель, намеренно сбивший курсанта МЧС, регулярно нарушал ПДД

МОЁ! Оnline06:37

Полицейские задержали водителя Mercedes-Benz, сбившего курсанта МЧС в Воронеже

РИА Воронеж02:08

Следователи хотят оставить под стражей воронежца, сбившего на «Мерседесе» курсанта МЧС

КП - Воронеж08:19
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Автоматически обработано 7312 источников, обновлено в 09:15, Ашберн
Политика

Украина расширила торговые санкции против России

В конце 2018 года украинское правительство запретило ввоз из России ряда товаров, в частности, кукурузного крахмала, глюкозы и сиропа из неё, мальтодекстрина.
Обновлено в 05:26
Общество

В ГИБДД предложили увеличить штраф за превышение скорости

ГИБДД предлагает увеличить штраф за превышение скорости на 20—40 км/ч до 3 тыс. рублей.
Обновлено в 08:57
Политика

Депутат Ольга Алимова не откажется от мата после критики Володина

Обновлено в 05:58
Спорт

Дмитриев оценил шансы Туктамышевой и Самодуровой на командном ЧМ

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Артур Дмитриев оценил шансы российских фигуристок Елизаветы Туктамышевой и Софьи Самодуровой на победу в соревнованиях одиночниц на командном чемпионате мира в Фукуоке World Team Trophy.
Обновлено вчера в 13:19
Происшествия

На оранжевой ветке московского метро произошло задымление

По состоянию на 12:20 движение поездов было восстановлено, сообщил третий корреспондент агентства.
Обновлено в 05:40
Политика

Российский газ захотели перевозить на атомных подводных лодках

Перевозить сжиженный природный газ (СПГ) по Северному морскому пути можно с помощью атомного подводного флота России, считает глава национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.
Обновлено в 07:41
Происшествия

Кокорина и Мамаева доставили в суд с вещами

Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, обвиняемых в умышленном причинении легкого вреда здоровью, привезли к зданию Пресненского районного суда Москвы с вещами.
Обновлено вчера в 06:05
Общество

Мантуров поддержал запрет продажи крепкого алкоголя лицам до 21 года

Министерство промышленности и торговли РФ поддержало инициативу Минздрава ввести запрет на продажу крепкой алкогольной продукции (более 16,5%) для лиц, не достигших 21 года.
Обновлено в 08:17
Общество

Медведев рассказал о двойке в четверти

Премьер-министр Дмитрий Медведев провел урок для школьников и рассказал о том, как однажды получил двойку в четверти.
Обновлено в 07:03
Политика

Мэр Черкасс пригрозил Порошенко демонтировать его билборды с Путиным

Напомним, 9 апреля на Украине появились агитационные газеты и билборды за президента Петра Порошенко, на которых, кроме действующего президента Украины, изображен президент России Владимир Путин.
Обновлено в 04:46
Общество

Володин не поддерживает идею об увеличении рабочего дня для селянок

Согласно сообщениям СМИ, обсуждается возможность отмены сокращенной 36-часовой недели для жительниц сел и увеличении ее до 40 часов, как и у других работников, при этом увеличение рабочего дня без повышения зарплаты якобы может затронуть более 10 миллионов женщин.
Обновлено в 08:38
Происшествия

Около 140 детей одновременно заболели в пермской школе

Почти 140 учеников школы №107 города Перми не пришли в среду на уроки из-за плохого самочувствия, четыре школьника госпитализированы с подозрением на кишечную инфекцию.
Обновлено в 07:09
Общество

Пользователи пожаловались на сбой в работе «Сбербанк Онлайн»

Пользователи «Сбербанк Онлайн» пожаловались на технические неполадки в работе приложения, пишет в среду, 10 апреля, РБК.
Обновлено в 06:28
Космос

Астрофизики впервые показали изображение черной дыры

Участники проекта Event Horizon Telescope (Телескоп горизонта событий), крупной сети радиотелескопов, впервые показали изображение черной дыры.
Обновлено в 09:12
Происшествия

В жилом доме в Екатеринбурге прогремел взрыв

В квартире на 14-м этаже одного из домов на улице Мехренцева в Екатеринбурге прогремел взрыв, передает Life.
Обновлено в 02:23
Кино

Сильвестр Сталлоне объявил дату выхода «Рэмбо 5» и пообещал сюрприз

Всех поклонников прославленного голливудского ветерана Джона Рэмбо ждет некий сюрприз в финале пятого фильма.
Обновлено вчера в 04:31
Общество

Косметический бренд Lush объявил об уходе из соцсетей

Косметический бренд Lush объявил об уходе из соцсетей. Соответствующее сообщение появилось в официальном аккаунте бренда в Instagram.
Обновлено в 06:04
Происшествия

Развязное поведение компании Кокорина и Мамаева описал сотрудник кафе

Обновлено в 08:57
Авто

Мантуров назвал число заявок на автомобили Aurus

Более 500 заявок поступило на люксовые российские автомобили Aurus.
Обновлено в 07:57
Политика

Кириенко объяснил принцип Путина по отбору чиновников

Действительно успешным главой ведомства или региона редко становится человек, который всю свою жизнь проработал «в политической структуре», по-настоящему успешному руководителю обязательно нужен «очень разный опыт», заявил первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 04:54
Экономика

Экономисты допустили переход 3 млн россиян на низкооплачиваемую работу

К 2024 году порядка 3 миллионов россиян могут перейти из частного корпоративного сектора в низкооплачиваемый некорпоративный.
Обновлено вчера в 14:35
Происшествия

«Вон у Пака уже отец умер»: адвокат Кокорина напомнила о карме

Обновлено в 08:42
Общество

«Яндекс» запустил сервис поиска пропавших домашних животных

Обновлено в 07:06
Армия и оружие

РФ начала поставки тяжелых огнеметов «Солнцепек» в Саудовскую Аравию

Обновлено в 03:30
Общество

Создательница блога «Адские бабки» подала в суд на «Тинькофф банк»

Баязитова считает, что из-за жалоб банка ее репутация пострадала.
Обновлено вчера в 20:30
Авто

Названы самые популярные новые иномарки на рынке России

Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» опубликовали рейтинг ТОП-10 самых продаваемых новых иномарок в России за 1 квартал 2019 года.
Обновлено в 08:37
Экономика

FT: группа инвесторов «Ленты» хочет остановить сделку с «Севергрупп»

Группа акционеров «Ленты» направит письмо совету директоров с просьбой приостановить продажу ритейлера компании «Севергрупп» Алексея Мордашова и рассмотреть предложение «Магнита», сообщает газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.
Обновлено в 02:39
Шоу-бизнес

Марина Юдашкина рассказала о состоянии болеющего раком мужа

Дизайнер много времени проводит с семьей.
Обновлено в 07:42
Происшествия

Молния ударила в садившийся в «Шереметьево» самолет

По его данным, командир дальнемагистрального A-330, летевшего в "Шереметьево" из Нью-Йорка, накануне вечером связался с диспетчерами и сообщил, что в корпус лайнера попала молния.
Обновлено в 06:36
Политика

В Петербурге установили еще одно «надгробие Путина»

Где именно установили новое «надгробие», активисты не уточнили. Новое "надгробие" Путину установили в Петербурге.
Обновлено в 08:22
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