Происшествия
В Воронеже задержали намеренно сбившего курсанта МЧС водителяВести.Ru 04:35
Девять дней потребовалось воронежским полицейским на то, чтобы задержать 45-летнего водителя Mercedes-Benz GLE, который в порыве гнева сбил стоявшего на обочине курсанта МЧС, сообщает СКР.
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Происшествия
Хозяином взорвавшейся в Екатеринбурге квартиры оказался подполковник СК
Пострадавший при взрыве в екатеринбургской квартире мужчина оказался работником Следственного комитета.
Обновлено в 06:02
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Общество
Россияне назвали размер зарплаты, необходимой для достойной жизни
Россиянину нужно около 66 тысяч рублей для благополучной жизни, сообщает "Российская газета" со ссылкой на опрос Финансового университета при правительстве России.
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Стадион «Олимпийский» получил заявки Зеленского и Порошенко на дебаты
Стало известно, что стадион НСК «Олимпийский» получил заявки на проведение дебатов от действующего президента Украины Петра Порошенко на 14 апреля и от шоумена Владимира Зеленского на 19 апреля.
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Происшествия
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По данным следствия, в марте указанные судьи по итогам рассмотрения уголовного дела о событиях января 1991 года в Вильнюсе вынесли заведомо неправосудный приговор в отношении ряда российских граждан.
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Экономика
FT: группа инвесторов «Ленты» хочет остановить сделку с «Севергрупп»
Группа акционеров «Ленты» направит письмо совету директоров с просьбой приостановить продажу ритейлера компании «Севергрупп» Алексея Мордашова и рассмотреть предложение «Магнита», сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.
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Армия и оружие
Контрактникам ФСБ запретят покидать РФ без разрешения
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В какой клуб КХЛ может перейти Войнов после дисквалификации в НХЛ
Разбираемся, какие варианты есть у Войнова.
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Платформа TajMahal вывела кибершпионаж на новый уровень
«Лаборатория Касперского» обнаружила сложную и продуманную в техническом плане платформу для кибершпионажа.
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Политика
Украина расширила санкции против России
Какие именно товары внесли в список, пока не сообщается. В 2016 году Украина ввела запрет на импорт из России ряда товаров.
Обновлено в 05:28
Происшествия
Чайка заявил о «безобразии» с пытками в половине регионов
Генпрокуратура во время проверок выявила нарушения при применении силы и спецсредств к заключенным в половине регионов России, сообщил во время выступления в Совете Федерации генпрокурор Юрий Чайка, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 04:49
Технологии
Первые сервисные центры re:Store care появились в регионах
Первые два сервисных центра в регионах открылись в ТРЦ "Родник" в Челябинске и "Галерея Чижова" в Воронеже.
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Желаю всем любви.InterMedia напоминает: о своей пятой беременности Хилария сообщила неделей ранее.
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Происшествия
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Московский городской суд 17 апреля рассмотрит жалобу на продление ареста футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.
Обновлено в 06:02
Спорт
Александр Кокорин в суде рассказал о состоянии ноги
Нападающий "Зенита" Александр Кокорин в ходе заседания в Пресненском суде Москвы рассказал о состоянии своего здоровья.
Обновлено в 05:40
Политика
Путин прокомментировал возможность своего визита в США
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Международного арктического форума оценил перспективы своего визита в Соединённые Штаты, ссылаясь на произведение Ильфа и Петрова "12 стульев".
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Политика
Захарова прокомментировала билборды Порошенко с Путиным
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова оценила качество работы пиар-службы кандидата в президенты Украины Петра Порошенко, разместившей билборды с изображением Владимира Путина.
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Происшествия
Сбой произошел на оранжевой ветке метро Москвы
Проблемы с движением на оранжевой ветке начались еще в 8.30 мск, тогда были увеличены интервалы на северном участке ветки.
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Помпео указал на различие ситуации с Крымом и Голанами
Госсекретарь США Майк Помпео призвал не сравнивать ситуацию с признанием Голанских высот территорией Израиля и присоединение Россией Крыма.
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Финансы
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