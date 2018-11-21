Происшествия
В Воронеже умерла пенсионерка, которой ампутировали ноги
В Воронеже умерла пенсионерка, которой ампутировали ногиRT на русском03:04
«Женщина умерла сегодня ночью», — приводит РИА Новости слова представителя департамента здравоохранения области. По словам родных 89-летней пенсионерки из Воронежа, хирург должна была ампутировать правую нижнюю конечность, поражённую гангреной, однако операцию провели на левой ноге.
RT на русском03:04
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