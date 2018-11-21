Происшествия

В Воронеже умерла пенсионерка, которой ампутировали ноги
RT на русском
03:04

«Женщина умерла сегодня ночью», — приводит РИА Новости слова представителя департамента здравоохранения области. По словам родных 89-летней пенсионерки из Воронежа, хирург должна была ампутировать правую нижнюю конечность, поражённую гангреной, однако операцию провели на левой ноге.
RT на русском03:04

Подробнее о событии

Сын воронежской пенсионерки, которой врачи ампутировали обе ноги, рассказал о смерти матери

RT на русском04:33

89-летняя пенсионерка из Воронежа, которой ампутировали здоровую ногу, умерла

Медиазона03:10

В Воронеже умерла бывшая узница концлагеря, которой врачи ампутировали ноги

РИА Новости02:57

Оказавшаяся в центре врачебного скандала воронежская пенсионерка умерла после ампутации ног

РИА Воронеж02:15

В Воронеже умерла бабушка, оказавшаяся в центре скандала из-за ампутации ног

Вести Воронеж01:56

Следователи выяснят, от чего умерла пенсионерка с отрезанными ногами в Воронеже

Блокнот Воронеж05:23

В Воронеже умерла пенсионерка, которой ампутировали «не ту ногу»

МОЁ! Оnline02:45
Показать все источники
Автоматически обработано 7114 источников, обновлено в 05:29, Ашберн
Происшествия

Погибший в Шереметьево пассажир во время полета подрался с актером

Погибший на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Шереметьево 25-летний гражданин Армении во время перелета из Мадрида в Москву ударил актера Сергея Радченко.
Обновлено в 05:19
Происшествия

Потушен пожар в подвале жилого дома в центре Москвы

Информированный источник сообщал "Интерфаксу", что около 30 человек были эвакуированы из 25-этажного жилого дома в центре Москвы из-за пожара в подвале.
Обновлено в 05:18
Происшествия

В Северодвинске учительница била школьников скакалкой

Обновлено в 05:20
Происшествия

В Крыму в ДТП с автобусом погиб водитель легковушки

МВД Крыма начало проверку по факту гибели ДТП близ поселка Гвардейское Симферопольского района, где сегодня утром столкнулись рейсовый автобус Man и легковой автомобиль Volkswagen Golf.
Обновлено в 05:22
Происшествия

В челябинской колонии от ротавирусной инфекции умер ребенок осужденной

Трехмесячный ребенок женщины, которая отбывает наказание в челябинской женской колонии № 5, скончался от ротавирусной инфекции в городской клинической больнице.
Обновлено в 05:22
Происшествия

Полиция проводит обыски и задержания фанатов «Спартака»

Полиция проводит обыски у лидеров нескольких фанатских движений московского футбольного клуба "Спартак" и их рядовых членов.
Обновлено в 04:32
Происшествия

В Якутии пьяный сотрудник УФСИН насмерть сбил женщину

Обновлено в 05:01
Происшествия

Семь человек пострадали в ДТП с двумя автобусами в Иваново

Обновлено в 04:12
Происшествия

Организатор убийства туристов в Таджикистане не жалеет о содеянном

Как отмечает источник «Азии-Плюс» в Верховном суде страны, «В своем последнем слове на суде Абдусамадов заявил, что не жалеет о совершенном».
Обновлено в 05:12
Происшествия

В Красноярске осудили двух сторонников экстремистской организации

В ведомстве отметили — ФСБ совместно с военным контрразведчиками установили, что два выходца из стран Средней Азии, проживающих в Красноярске, вступили в ряды "Нурджулар"*, достоверно зная о признании Верховным судом этой организации экстремистской и официальном запрещении в России.
Обновлено в 04:10
Происшествия

«Коммерсантъ» узнал об обвинении в хищении прошедшего Сирию генерала

Обновлено в 05:12
Происшествия

В Петербурге женщина погибла при пожаре в жилом доме

Обновлено в 04:18
Происшествия

Бывшего начальника отдела МЧС Кузбасса обвинили в мошенничестве

Следователи предъявили обвинение в мошенничестве бывшему начальнику отдела надзорной деятельности МЧС Кузбасса Григорию Терентьеву, фигуранту дела о пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня».
Обновлено в 04:04
Происшествия

В Японии продлили арест главе Nissan-Renault на 10 суток

Окружной суд Токио продлил арест главы альянса Nissan-Renault Карлоса Гона, а также члена совета директоров Nissan Грега Келли на 10 суток.
Обновлено в 04:43
Происшествия

Несущая стена треснула в одной из квартир в центре Москвы

Обновлено в 05:20
Главное