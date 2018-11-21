Происшествия
В Воронеже умерла пенсионерка, которой ампутировали ноги
В Воронеже умерла пенсионерка, которой ампутировали ногиRT на русском03:04
«Женщина умерла сегодня ночью», — приводит РИА Новости слова представителя департамента здравоохранения области. По словам родных 89-летней пенсионерки из Воронежа, хирург должна была ампутировать правую нижнюю конечность, поражённую гангреной, однако операцию провели на левой ноге.
RT на русском03:04
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Происшествия
Погибший в Шереметьево пассажир во время полета подрался с актером
Погибший на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Шереметьево 25-летний гражданин Армении во время перелета из Мадрида в Москву ударил актера Сергея Радченко.
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Происшествия
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В Северодвинске учительница била школьников скакалкой
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Как отмечает источник «Азии-Плюс» в Верховном суде страны, «В своем последнем слове на суде Абдусамадов заявил, что не жалеет о совершенном».
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В Красноярске осудили двух сторонников экстремистской организации
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Бывшего начальника отдела МЧС Кузбасса обвинили в мошенничестве
Следователи предъявили обвинение в мошенничестве бывшему начальнику отдела надзорной деятельности МЧС Кузбасса Григорию Терентьеву, фигуранту дела о пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня».
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Происшествия
В Японии продлили арест главе Nissan-Renault на 10 суток
Окружной суд Токио продлил арест главы альянса Nissan-Renault Карлоса Гона, а также члена совета директоров Nissan Грега Келли на 10 суток.
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Происшествия
Несущая стена треснула в одной из квартир в центре Москвы
Обновлено в 05:20