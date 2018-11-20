Технологии

В Воронеже начали сборку планера первого широкофюзеляжного лайнера Ил-96-400М
RT на русском
19:36

В Воронеже началась сборка планера первого широкофюзеляжного дальнемагистрального лайнера Ил-96-400М. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Авиационного комплекса имени С.В. Ильюшина.
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Советский и российский пассажирский широкофюзеляжный самолёт для авиалиний средней и большой протяжённости, спроектированный в КБ Ильюшина в конце 1980-х годов. Совершил первый полёт в 1988 году, производится серийно с 1993 года на заводе Воронежского акционерного самолётостроительного общества. Ил-96 стал первым советским дальнемагистральным широкофюзеляжным самолётом. Рассчитан на 300-435 пассажиров и дальность полёта 13 000 км. Использует российские двигатели ПС-90А.
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