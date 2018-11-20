Технологии
В Воронеже начали сборку планера первого широкофюзеляжного лайнера Ил-96-400М
В Воронеже начали сборку планера первого широкофюзеляжного лайнера Ил-96-400МRT на русском19:36
В Воронеже началась сборка планера первого широкофюзеляжного дальнемагистрального лайнера Ил-96-400М. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Авиационного комплекса имени С.В. Ильюшина.
RT на русском19:36
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Автоматически обработано 7111 источников, обновлено в 21:39, Ашберн
Интернет
Instagram начнет удалять искусственно поставленные лайки и комментарии
Администрация Instagram решила бороться против специальных приложений, позволяющих автоматически оставлять комментарии, лайки, а также подписываться на другие учетные записи.
Обновлено в 21:36
Интернет
«ВКонтакте» разрешила пользователям скачивать собственные данные
Соцсеть "ВКонтакте" запустила возможность для пользователей скачивать данные своего профиля.
Обновлено в 21:30
Гаджеты
WSJ: Apple сократила производство трех новых iPhone
Американская компания Apple сократила заказы на производство всех трех новых моделей смартфонов - iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR - из-за сложностей с прогнозированием спроса на них.
Обновлено в 21:32
Гаджеты
Xiaomi начала выпускать смартфоны под новым брендом
Поступило официальное заявление о том, что компания Xiaomi подписала договор с Meitu на использование его бренда.
Обновлено в 21:17
Гаджеты
Компания «Яндекс» представила мини-колонки с помощником «Алиса»
Обновлено в 20:23
Интернет
В работе Facebook Messenger зафиксирован сбой
Как сообщает сервис Downdetector, занимающийся анализом работы популярных интернет-ресурсов, в понедельник в работе приложения Facebook Messenger зафиксирован сбой.
Обновлено в 17:18
Технологии
В России создадут мобильное приложение для оформления ДТП
Обновлено в 21:17
Гаджеты
Складной смартфон Huawei с 5G будет представлен на MWC 2019
Huawei готовится к официальной презентации своего складного смартфона на Mobile World Congress (MWC) в 2019 году.
Обновлено в 20:52
Интернет
Россиянам пообещали сохранить анонимность переписки в мессенджерах
Россиянам пообещали сохранить анонимность переписки в мессенджерах, учитывая новые правила идентификации пользователей.
Обновлено в 15:55
Технологии
Названы самые опасные уязвимости мобильных банков
Ведущий специалист по тестированию на проникновение Bi.Zone Аркадий Литвиненко в ходе конференции OFFZONE 2018 сообщил, что одноразовые пароли для авторизации в мобильном или онлайн-банке являются «порочным путем», который может привести к хищению.
Обновлено в 20:03
Интернет
В Instagram сообщили об утечке паролей пользователей
Администрация социальной сети Instagram сообщила о вероятной утечке паролей пользователей в адресную строку браузера в результате системного сбоя.
Обновлено в 10:07
Интернет
YouTube начал бесплатно показывать голливудские фильмы
На видеохостинге YouTube появился раздел «Фильмы», где теперь пользователи смогут бесплатно посмотреть популярные голливудские картины.
Обновлено в 18:10
Технологии
МТС, «МТС банк» и Mastercard выпустили виртуальную кредитную карту
Компании МТС, «МТС банк» и Mastercard представили новую виртуальную кредитную карту с брендом российского телекоммуникационного оператора.
Обновлено в 15:08
Игры
Игроки обрушили сервер Fallout 76 с помощью трёх ядерных взрывов
Ютубер Nickaroo93 поделился записью с своего стрима, на котором он с друзьями решил провести в Fallout 76 эксперимент: игрокам стало интересно, что произойдёт, если одновременно сбросить три ядерных бомбы в одну и ту же область.
Обновлено в 18:11
Гаджеты
Корпус Xigmatek Zest вмещает платы E-ATX
Корпус с габаритами 525х230х500 мм может вместить в себя системную плату стандартов mini-ITX, mATX, ATX либо E-ATX.
Обновлено в 19:04