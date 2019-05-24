В Вооруженных силах России появилась должность главного сержантаТАСС 03:25

В Вооруженных силах России ввели новую должность — главный сержант, сообщили в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).

с чего всё началось

Панков в 2011 году пояснил, что предполагается ввести должности сержанта-управленца или администратора. В качестве примера он называл должность мастер-сержанта полка или должность главного сержанта Вооруженных сил РФ.

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