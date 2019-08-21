Один человек погиб при падении вертолета в Вологодской области, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России. "В районе населенного пункта Сойволовская Череповецкого района Вологодской области вертолет задел линию ЛЭП и упал в реку Суду", - сказали в пресс-службе.

с чего всё началось

В Вологодской области вертолёт задел линию электропередачи, после чего упал в реку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России. «В районе населённого пункта Сойволовская Череповецкого района Вологодской области вертолёт задел ЛЭП и упал в реку Суду», — указали в ведомстве.

В Вологодской области вертолёт упал в реку

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