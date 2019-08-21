Происшествия
В Вологодской области при падении вертолета в реку погиб пилотРИА Новости 11:31
Один человек погиб при падении вертолета в реку в Череповецком муниципальном районе Вологодской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 18:46, Ашберн
Футбол
Леонид Федун: «Шюррле пригласил Цорн. Покупка Тила — моя инициатива»
Плюс некоторые футболисты не имеют возможности выступать в отборе в Лигу Европы — те же Ларссон и Тил.
Обновлено в 10:45
Политика
Трамп пообещал вернуть захваченных в Сирии террористов в Европу
Президент США Дональд Трамп заявил, что страна вернет захваченных в Сирии террористов в страны их происхождения, в том числе в государства Евросоюза.
Обновлено в 16:39
Политика
Кравчук рассказал о роли США в отказе Украины от ядерного оружия
Ранее Кравчук заявлял, что если бы Украина не отказалась от ядерного оружия, она была бы похожа на "обезьяну с гранатой".
Обновлено вчера в 19:02
Финансы
Курс евро опустился ниже 73 рублей
Курс евро на торгах вечером 21 августа опустился ниже отметки 73 рубля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 15:46
Шоу-бизнес
Внучка Александры Назаровой не приедет на ее похороны
Десятилетняя внучка скончавшейся актрисы и звезды сериала «Моя прекрасная няня» Александры Назаровой не сможет приехать на похороны своей знаменитой бабушки.
Обновлено в 07:58
Происшествия
В Петербурге женщина попала в больницу после мощного прорыва трубы
Одна женщина госпитализирована после прорыва трубы горячего водоснабжения на улице Дыбенко в Санкт-Петербурге, сообщили РИА Новости в администрации Невского района.
Обновлено в 10:19
Технологии
Систему электронного голосования в Москве взломать не удалось
Пока никому не удалось взломать подготовленную для электронного голосования систему, но французский криптограф Пьеррик Годри смог указать на слабое место и может получить вознаграждение, пишет во вторник «Вечерняя Москва».
Обновлено вчера в 05:05
Футбол
Сотрудник «ПСЖ» оскорбил Неймара
Нападающий «ПСЖ» Неймар подвергся оскорблениям со стороны сотрудника клуба неподалеку от стадиона парижан, сообщает L’Équipe.
Обновлено в 15:42
Армия и оружие
Россия и Китай созвали Совбез ООН из-за ракетных разработок США
Совет Безопасности ООН проведёт внеочередное заседание по вопросу ракетных разработок США, нарушающих Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 00:07
Авто
Двигатели Aurus применят в малой авиации
Адаптация двигателя для нужд малой авиации позволит серийно выпускать такие моторы на автомобильных предприятиях, что снизит стоимость и сроки производства.
Обновлено в 03:05
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри наняли третью няню
Меган Маркл и принц Гарри наняли еще одну няню для маленького Арчи.
Обновлено в 09:50
Происшествия
Заблокированный в шахте на Урале рабочий погиб
Спасатели обнаружили тело рабочего в шахте "Ново-Кальинская", где произошло обрушение горной породы, в Североуральске Свердловской области.
Обновлено в 13:49
Технологии
Устройство Cybershoes позволит ходить в виртуальной реальности
Австрийские разработчики создали аксессуар Cybershoes, который позволяет переносить движения ног человека в VR.
Обновлено в 17:19
Авто
Продажи Rolls-Royce в России выросли на 92%
В 2019 году продажи Rolls-Royce в России выросли на 92%, сообщает агентство «Автостат».
Обновлено в 12:24
Общество
В Петербург прибыла парусная суперяхта «Черная жемчужина»
В Петербург прибыла инновационная суперяхта Black Pearl, следует из данных Marine Traffic.
Обновлено в 13:28
Политика
Эксперты допустили вторые туры на выборах глав трех регионов
По мнению авторов доклада, врио губернатора Алтая Олегу Хорохордину приходится «разбираться с тяжелым наследием» его предшественника — Александра Бердникова, который в 2014 году набрал 50,63% и едва не «свалился» во второй тур.
Обновлено в 16:07
Футбол
«Он никогда мне не нравился». Экс-игрок «Уфы» рассказал о конфликте с Насри
Вы можете спросить Аарона Рэмси, можете спросить Джека Уилшира. Но я никогда не любил Насри, мне никогда не понравится этот парень.
Обновлено в 13:01
Космос
Ученые показали, как произойдет гибель нашей галактики
Конец Света произойдет неминуемо. Это подтверждает официальная наука.
Обновлено в 04:34
Политика
Саммит России, Ирана и Турции пройдет в Анкаре 16 сентября
Встреча президентов России, Ирана и Турции Владимира Путина, Хасана Роухани и Тайипа Эрдогана, на которой будут обсуждаться проблемы Сирии, пройдет 16 сентября в Анкаре.
Обновлено в 13:36
Политика
Порошенко вместе с семьей улетел в Норвегию
Обновлено в 10:12
Политика
Захарова назвала фейком платные документы после украинской тюрьмы
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила о распространении неверной информации о требовании денег с гражданина России Евгения Мефёдова, которого отпустили под залог из украинской тюрьмы.
Обновлено в 10:53
Футбол
Семак дисквалифицирован за оскорбление арбитров
По словам Григорьянца, Семак дисквалифицирован на два матча Премьер-лиги и оштрафован на 100 тысяч рублей.
Обновлено в 11:27
Шоу-бизнес
На свое 48-летие Стас Костюшкин показал себя обнаженным
20 августа исполнилось 48 лет певцу Стасу Костюшкину.
Обновлено вчера в 16:50
Транспорт
Минтранс создаст единую систему мониторинга автобусных перевозок
Министерство транспорта РФ планирует создать единую федеральную систему мониторинга и контроля автобусных междугородних пассажирских перевозок к концу 2020 года.
Обновлено в 13:31
Гаджеты
Компания Xiaomi закроет свою линейку Mi Mix
Компания Xiaomi в Китае боролась за права на торговую марку Mix, но в результате проиграла суд, а значит в дальнейшем она не сможет выпускать смартфоны Mi Mix.
Обновлено в 18:21
Гаджеты
Названы ноутбуки, которые чаще всего сдают в ремонт
Как рассказали "РГ" в городском сервисе ремонта цифровых устройств "Чудо техники", чаще всего москвичи приносят ноутбуки ASUS (19%), Lenovo (18%) и HP (15%).
Обновлено вчера в 23:32
Политика
Савченко заявила, что украинцы выбрали авторитаризм
Обновлено в 16:34