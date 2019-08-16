Происшествия
В Волхове при обрушении здания погибли два человекаРоссийская газета 06:29
В городе Волхов Ленинградской области при демонтаже заброшенного промышленного здания погибли два человека. Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе регионального управления МЧС РФ, их тела уже извлечены, личности погибших устанавливаются.
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с чего всё началось
Двое рабочих, которые оказались под завалами после обрушения стены здания при демонтаже на промплощадке в Волховском районе Ленинградской области, погибли, сообщили ТАСС в областном главке МЧС в пятницу. "На месте ЧП из-под завалов извлечены тела двух рабочих", - сказала представитель ведомства.ТАСС06:06
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