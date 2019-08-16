Двое рабочих, которые оказались под завалами после обрушения стены здания при демонтаже на промплощадке в Волховском районе Ленинградской области, погибли, сообщили ТАСС в областном главке МЧС в пятницу. "На месте ЧП из-под завалов извлечены тела двух рабочих", - сказала представитель ведомства.

с чего всё началось

Инцидент произошел на Кировском проспекте в городе Волхове. Как сообщили в администрации Ленинградской области, во время работ по демонтажу здания «Пикалевского цемента» на территории завода обрушилась стена. Под завалами находятся два человека.

В Волхове обрушилось здание: под завалами два человека

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