Происшествия

В Волхове обрушилось здание: под завалами два человекаМойка78 05:50

Инцидент произошел на Кировском проспекте в городе Волхове. Как сообщили в администрации Ленинградской области, во время работ по демонтажу здания «Пикалевского цемента» на территории завода обрушилась стена. Под завалами находятся два человека.
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с чего всё началось

Двое рабочих погибли при обрушении стены здания на промплощадке в Ленинградской области

Двое рабочих, которые оказались под завалами после обрушения стены здания при демонтаже на промплощадке в Волховском районе Ленинградской области, погибли, сообщили ТАСС в областном главке МЧС в пятницу. "На месте ЧП из-под завалов извлечены тела двух рабочих", - сказала представитель ведомства.
ТАСС06:06

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При обрушении здания в Волхове погибли два человека

ЛОТ06:09

Двое рабочих погибли при обрушении стены здания на промплощадке в Ленинградской области

ТАСС06:06

Двое рабочих погибли при обрушении завода в Ленобласти

Телеканал 360°06:25

В Ленинградской области два человека погибли при обрушении дома

РИА Новости06:17

Двое рабочих погибли при обрушении здания на заводе в Ленобласти

Интерфакс06:12

Руководство «Пикалёвской соды» пообещало помощь семьям погибших под завалами в Волхове

47 новостей06:32

Двое рабочих погибли под завалами при демонтаже здания завода в Волхове

78.ru05:52
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