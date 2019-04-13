Культура
В Волгограде прошла репетиция финала конкурса «Наша красивая МАМА»МТВ онлайн 08:27
Финал конкурса состоится 11 мая в Волгоградском музыкальном театре. Организаторы обещают яркое и незабываемое зрелище.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 19:26, Ашберн
Путешествия
Названы главные ошибки потерявшихся во время похода туристов
Важно рассказать о планируемом маршруте людям, которым турист доверяет: оставить карты местности, план поездки, время пребывания в разных местах.
Обновлено в 08:52
Общество
В Шерегеше побит рекорд по спуску с горы в купальниках
На фестивале Grelka, который проводится в поселке Шерегеш у подножья горы Зеленая установлен рекорд по массовому спуску в купальниках.
Обновлено в 09:10
Происшествия
В Тюмени отменен режим контртеррористической операции
Сегодня утром в Тюмени отменен режим контртеррористической операции. Напомним, что были уничтожены двое боевиков.
Обновлено в 02:57
Технологии
Самый большой в мире самолет совершил первый полет
В Сети появилось видео первого полета двухфюзеляжного шестимоторного самолета компании Stratolaunch Systems.
Обновлено в 12:59
Политика
Депутат Рады рассказал, почему Порошенко прозвали Туфель
Депутат Верховной рады Михаил Добкин заявил, что в начале нулевых у президента Украины Петра Порошенко было прозвище Туфель.
Обновлено в 16:57
Происшествия
WikiLeaks рассказал о судьбе кота Ассанжа
Представители WikiLeaks рассказали, что еще в октябре 2018 года Ассанж попросил своих адвокатов забрать животное и пообещали, что кот и его хозяин воссоединятся на свободе.
Обновлено в 18:24
Происшествия
Стали известны обстоятельства устроенной Пятницким стрельбы в Москве
Член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Павел Пятницкий отмечал день рождения экс-депутата и олимпийского чемпиона по дзюдо Дмитрия Носова до того, как устроил стрельбу в центре столицы.
Обновлено в 10:00
Космос
Итальянский ученый не впечатлен фото черной дыры
Итальянский физик Антонино Дзикики не впечатлен первой в истории фотографией черной дыры, поскольку она должна выглядеть именно так, какой представлена на снимке.
Обновлено в 01:37
Происшествия
Крупный пожар произошёл в национальном парке «Лосиный Остров»
Уточняется, что пожар произошёл на территории Балашихи. «Интерфакс» сообщил о пожаре в парке 850-летия Москвы на юго-востоке столицы.
Обновлено в 15:47
Авто
Самая дешевая Ferrari в мире появилась в продаже
На одной из торговых площадок Лос-Анджелеса выставлен на продажу суперкар Ferrari Mondial.
Обновлено в 05:45
Хоккей
Два ассиста Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Каролину»
Обновлено в 18:39
Футбол
ЦСКА впервые пропустил от «Оренбурга»
Обновлено в 07:27
Общество
Занятия йогой противопоказаны для православных, заявили в РПЦ
Любая йога является практикой, связанной с индуизмом, и православным христианам заниматься ей противопоказано, в том числе и в следственных изоляторах, заявил глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.
Обновлено в 08:43
Политика
Германия передала Украине грамоту Петра I
Обновлено в 11:23
Армия и оружие
Взлет Су-27 сквозь ливень показали на видео
Обновлено в 09:05
Политика
Акционеры Facebook потребовали отставки Цукерберга
На сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США опубликовано заявление группы акционеров компании Facebook: они настаивают, чтобы основателя соцсети Марка Цукерберга убрали с поста главы правления, и требуют обсудить этот вопрос на годовом собрании 30 мая.
Обновлено в 18:03
Экономика
Доход Сулеймана Керимова снизился в 74 раза
В 2018 году представитель Дагестана в верхней палате Сулейман Керимов заработал 37,15 млн руб. Доход его супруги составил 4,15 млн руб. Также семья Керимовых владеет 1/3 квартиры площадью 53,5 кв. м. Еще одна квартира находится у них в пользовании.
Обновлено вчера в 12:27
Происшествия
В Канаде сгорело здание Украинского культурного центра
Здание Украинского культурного центра в городе Гамильтон вблизи Торонто было уничтожено в результате пожара.
Обновлено в 14:08
Шоу-бизнес
Игорь Крутой стал чаще задумываться о смерти
В интервью для передачи «Однажды» Крутой рассказал, что время от времени его посещают мысли о смерти.
Обновлено в 11:12
Наука
Ученые назвали идеальный завтрак для диабетиков
Употребление на завтрак низкоуглеводной пищи в сочетании с продуктами с высоким содержанием жиров помогает избежать скачков сахара в течение дня у больных диабетом второго типа.
Обновлено в 08:32
Наука
Создана эффективная вакцина против рака
Вакцину разработали американские специалисты из Маунт Синай. Она оказалась эффективна при борьбе с раком крови.
Обновлено вчера в 11:15
Авто
«Русский Прадо» обойдется УАЗу в 7,4 млн долларов
Помимо внедорожника, УАЗ построит на новой платформе целое семейство автомобилей - пикап, монокэб и фургончик.
Обновлено в 08:14
Культура
Британский комик умер на сцене после шутки про инсульт
Ян Когнито, комик из Великобритании, скончался прямо во время очередного выступления, прошедшего в британском городе Бистер.
Обновлено в 03:52
Музыка
Дочь Алсу не прошла в финал шоу «Голос. Дети»
Вчерашний эфир завершился неожиданным решением Светланы Лободы, которая отправила домой дочь певицы Алсу, Микеллу Абрамову, хотя девочка изначально считалась фавориткой ее команды.
Обновлено в 06:00
Авто
На тестах в Тольятти замечена новая LADA Vesta с вариатором
Автомобиль, прототип которого был замечен на дорогах Тольятти, получил 1,6-литровый двигатель Nissan HR16 мощностью 114 лошадиных сил и бесступенчатую вариаторную трансмиссию Jatco JF015E, которая рассчитана на крутящий момент до 160 Нм.
Обновлено в 08:59
Важное за сутки
Титул «Мисс Россия» завоевала Алина Санько
Алина Санько из города Азов в Ростовской области завоевала титул "Мисс Россия 2019", финал конкурса состоялся в субботу в концертном зале "Барвиха Luxury Village", передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 17:04
Музыка
Юный ростовчанин стал финалистом шоу «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 18:38