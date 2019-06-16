Общество
В Волгограде из-за ливня размыло склон у «Волгоград-Арены»ТАСС 12:25
"Днем в Волгограде из-за сильного ливня потоки воды с парковочной площадки у стадиона не ушли в ливневую канализацию и смыли часть грунта со склонов на проезжую часть Нулевой продольной магистрали [Нулевая продольная, или рокадная дорога проходит между стадионом и правым берегом Волги]", - сообщил представитель волгоградской мэрии.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 19:45, Вашингтон
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