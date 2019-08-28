ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 28 авг - РИА Новости. Стоимость 15-минутного полета на аэротакси в Москве планируется в примерно 3 тысячи рублей, сообщил РИА Новости гендиректор компании "ВР-Технологии" (входит в холдинг "Вертолеты России") Александр Охонько.

с чего всё началось

Генеральный директор «ВР-Технологии» (входит в холдинг «Вертолеты России») Александр Охонько раскрыл ориентировочную стоимость полета на аэротакси в Москве, передает «РИА Новости». По его словам, в других странах 15-минутный полет на аэротакси стоит около $50 для одного человека.

В «Вертолетах России» назвали цены на аэротакси в Москве

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