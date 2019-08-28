Общество
РБКВ «Вертолетах России» назвали цены на аэротакси в Москве
Генеральный директор «ВР-Технологии» (входит в холдинг «Вертолеты России») Александр Охонько раскрыл ориентировочную стоимость полета на аэротакси в Москве, передает «РИА Новости». По его словам, в других странах 15-минутный полет на аэротакси стоит около $50 для одного человека.
Читать в источнике
Оценить42
с чего всё началось
ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 28 авг - РИА Новости. Стоимость 15-минутного полета на аэротакси в Москве планируется в примерно 3 тысячи рублей, сообщил РИА Новости гендиректор компании "ВР-Технологии" (входит в холдинг "Вертолеты России") Александр Охонько.РИА Новости10:24
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 18:49, Вашингтон
Экономика
Россиян лишили индивидуального пенсионного капитала
Вопреки прежним заявлениям представителей Пенсионного фонда России (ПФР) и Минфина, из проекта закона о новой системе убрали понятие индивидуального пенсионного капитала.
Секрет фирмы 02:17
Политика
Новый посол США начал работу в Турции
Посол Соединенных Штатов в Турции Дэвид Саттерфилд приступил к исполнению своих обязанностей, сообщает пресс-служба президента Турции.
REGNUM 18:04
Финансы
Аргентина попросила МВФ о пересмотре сроков погашения долга
Аргентина на следующей неделе начнет переговоры с Международным валютным фондом по пересмотру сроков погашения долга, сообщил журналистам министр финансов страны Эрнан Лакунса.
РИА Новости 18:16
Здоровье
Актер Александр Семчев похудел на 100 кг
Sport24.ru 03:31
Политика
В Киеве митингуют против Арсена Авакова
Перед офисом администрации президента Украины прошла акция протеста против нынешнего министра внутренних дел Арсена Авакова, который, по слухам, войдет в состав нового правительства.
REGNUM 15:16
Общество
Билли Айлиш вышла к зрителям в Петербурге в кокошнике
Фонтанка.Ру 17:57
Футбол
Определились все участники группового этапа Лиги чемпионов
Жеребьевка основного раунда турнира состоится 29 августа в Монако. Первые матчи группового этапа состоятся 17 сентября.
ТАСС 16:58
Религия
Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы
Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.
REGNUM вчера в 17:36
Политика
Дополнительный пункт приема документов на гражданство РФ открыли в ЛНР
МВД ЛНР совместно с администрацией города Красный Луч приняло решение открыть дополнительный пункт приема документов на гражданство РФ «с целью создания более комфортных условий для граждан».
ФАН 18:15
Экономика
Forbes назвал самые богатые семьи России
Вести.Ru 04:55
Общество
Минпросвещения разработало кодекс профессиональной этики для педагогов
Документ был разработан министерством совместно с Общероссийским профсоюзом образования и уточняет устаревший Модельный кодекс профессиональной этики.
RT на русском 00:22
Финансы
Страховщикам показали, как не падать
Банк России опубликовал положение о финансовой устойчивости компаний Банк России доработал концепцию по финансовой устойчивости страховщиков — вчера регулятор опубликовал проект положения о порядке определения платежеспособности участников этого рынка.
Коммерсантъ 18:18
Политика
Советники глав государств «нормандской четверки» встретятся 2 сентября
Встреча советников глав стран «нормандской четверки» (Россия, Германия, Франция, Украина) пройдет 2 сентября, говорится в сообщении на сайте украинского президента Владимира Зеленского.
Коммерсантъ 17:46
Политика
Коломойский предложил новый сценарий урегулирования в Донбассе
Исходя из существующих условий, украинский предприниматель Игорь Коломойский предложил свой сценарий урегулирования ситуации в Донбассе.
ФАН 10:15
Политика
Facebook ужесточил правила политической рекламы перед выборами в США
Компания Facebook ужесточила правила размещения политической рекламы в американском сегменте своих социальных сетей в рамках подготовки к президентским выборам в США в ноябре 2020 года, сообщается на ее сайте.
РИА Новости 07:15
Происшествия
Автогонщица из США разбилась при попытке побить рекорд скорости
Автогонщица Джесси Комбз погибла при попытке превзойти собственный рекорд скорости — 768 километров в час.
BFM.ru 16:20
Игры
Telltale Games возродилась из пепла и снова делает игры
Студия Telltale Games, создатель эпизодических игр «Ходячие мертвецы», «Бэтмен» и «Игра престолов», закрылась в прошлом году после бурных событий.
Ридус 15:48
Происшествия
Суд арестовал двоих полицейских из Анапы по делу о принуждении к сексу
Суд арестовал двух бывших полицейских из Анапы по громкому делу о принуждении к сексу несовершеннолетней волейболистки, рассказали РИА Новости в среду в краевой прокуратуре.
РИА Новости 12:38
Общество
Синоптики пообещали теплую осень и позднюю зиму в Москве
По словам Тишковца, наступление климатической зимы сместится как минимум на конец ноября — начало декабря.
Известия 12:15
Происшествия
Пострадавшая в Турции девочка из России умерла
Российская девочка, пострадавшая в бассейне в отеле турецкого Бодрума, скончалась в больнице, передает ТАСС.
Газета.Ru 09:54
Шоу-бизнес
Акимов предложил поручить Бузовой пропаганду дорожной безопасности
Вице-премьер РФ Максим Акимов предложил привлечь певицу Ольгу Бузову к пропаганде безопасного поведения на дорогах.
Известия 10:35
Общество
Источник «Коммерсанта» опроверг запрет московским школам проводить линейки 2 сентября
Источник газеты, объяснил снятие публикации "некорректным цитированием".В департаменте образования "Коммерсанту" подтвердили, что 1 сентября День знаний в Москве отметят в рамках московского международного форума "Город образования" на ВДНХ.На вопрос о том, направлял ли департамент в столичные школы рекомендацию не проводить линеек 2 сентября, изданию не ответили.
Интерфакс 15:07
Экономика
Доходы «Эйр Астана» в первом полугодии 2019 года выросли на 12%
Доходы казахстанской компании "Эйр Астана" за первую половину 2019 года выросли по сравнению с январем-июнем 2018 года на 12%, до 141,3 миллиарда тенге, говорится в сообщении авиаперевозчика.
РИА Новости вчера в 10:51
Кино
Открывается 76-й Венецианский кинофестиваль
Завершится Венецианский фестиваль 7 сентября.
Дилетант 09:48
Политика
Эрдоган оценил новейший российский истребитель Су-57
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на выставке МАКС-2019 вместе с президентом России Владимиром Путиным осмотрел новейший российский истребитель Су-57.
Газета.Ru вчера в 06:53
Игры
Blizzard запустила World of Warcraft Classic
В честь запуска World of Warcraft Classic на YouTube был опубликован кинематографичный ролик, посвященный 15-летней годовщине проекта WOW.
Astera вчера в 12:07
Происшествия
ГУМВД: казаки, участвовавшие в драке в Геленджике, не были на службе
Казаки, участвовавшие в попавшей на видео потасовке в Геленджике, не являлись дружинниками и не находились на службе, сообщила врио заместителя начальника управления охраны общественного порядка ГУМВД по Краснодарскому краю Марина Ковалева.
РИА Новости 07:48
Армия и оружие
Украина прекратила работу КПП «Майорское» в Донбассе
Украинские силовики приостановили работу КПП "Майорское" в Донбассе, ссылаясь на обстрелы.
РЕН ТВ 08:18