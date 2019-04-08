В Верховной раде создали объединение «За Зеленского»Известия 05:59

Депутатское объединение «За Зеленского» создано в Верховной раде, заявил 8 апреля внефракционный депутат украинского парламента Виталий Куприй, участвовавший в первом туре президентских выборов.

Политика Порошенко заявил, что не считает Зеленского наркоманом Президент Украины Петр Порошенко заявил, что не считает соперника по второму туру выборов главы государства Владимира Зеленского наркоманом.

Экономика Автомобилистов обяжут платить два новых налога Чиновники придумали два новых налога для водителей: экологический и утилизационный сбор.

Политика На Украине готовятся начать кампанию по деруссификации Власти Украины намерены расширить кампанию по декоммунизации и переименовать все, что сохранило названия со времен Российской империи.

Футбол Леонид Слуцкий обвинил судью в неприязни к «толстым или лысым» «Может быть проблема в его отношении ко мне – возможно ему не нравятся толстые или лысые», – сказал Слуцкий.

Экономика Мексиканская Interjet может отказаться от закупки российских SSJ 100 Как сообщало ИА REGNUM, во второй половине 2018 года мексиканская авиакомпания Interjet приостановила эксплуатация 15 из 22 российских самолётов Sukhoi Superjet 100, а также отправила на хранение два самолёта SSJ-100 производства российско-французского объединения PowerJet.

Кино Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище Народного артиста России Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.

Политика В Кремле прокомментировали готовность Зеленского к диалогу с Путиным Как сообщало ИА REGNUM, о своей готовности к встречам и переговорам с президентом РФ Владимиром Путиным в случае победы на президентских выборах претендент на высший руководящий пост Украины Владимир Зеленский заявлял неоднократно.

Политика Раскрыто настоящее место рождения жены Порошенко Жена действующего украинского лидера Петра Порошенко Марина родилась вовсе не в Киеве, как гласит официальная информация на сайте президента Украины.

Происшествия Адвокат сообщил о возмещении экс-полпредом Ишаевым ущерба «Роснефти» ТАСС уточняет, что 5 апреля дочь Ишаева перевела на счет ПАО "Роснефть" 5 млн 744 тыс. руб. О задержании экс-губернатора Хабаровского края и бывшего полпреда президента в ДФО Виктора Ишаева стало известно 28 марта.

Финансы Всемирный банк сообщил о рекордном объеме переведенных мигрантами средств Объем средств, официально переведенных трудовыми мигрантами в страны с низким и средним уровнем дохода, достиг рекордного показателя в $529 млрд в 2018 году, увеличившись на 9,6% по сравнению с $483 млрд в 2017 году.

Экономика Шувалов возглавил совет директоров Фонда развития Дальнего Востока Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов возглавил совет директоров Фонда развития Дальнего Востока (ФРДВ), в обновленный состав которого вошли представители ВЭБ.РФ (100% акционер фонда), Минвостокразвития и Ростелекома.

Происшествия «Приморскую» закрыли на проверку В Петербурге вечером 8 апреля на поверку закрыли станцию метро «Приморская». Об этом сообщает ГУП «Петербургский метрополитен».

Общество Законы о землях ИЖС изменились с 8 апреля Отмечается, что новый закон уточняет понятийный аппарат, исключая использование участков для выращивания ягод, фруктов, овощей, сохраняя возделывание сельскохозяйственных культур.

Экономика «Ведомостям» подыскивают нового читателя Продажа газеты обсуждается с владельцем Arbat Capital Алексеем Голубовичем Медиаменеджер Демьян Кудрявцев обсуждает продажу газеты «Ведомости» основателю инвесткомпании Arbat Capital Алексею Голубовичу.

Политика Губернатор Одесской области отказался покидать пост по указу Порошенко Председатель Одесской областной администрации Максим Степанов отказался уйти в отставку, несмотря на соответствующий указ президента Украины.

Политика Опрос показал, кому симпатизируют избиратели Бойко и Тимошенко Заместитель директора социологической службы центра имени Разумкова Михаил Мищенко заявил, что большинство голосовавших в первом туре за Юлию Тимошенко и Юрия Бойко во втором туре отдадут свой голос за Владимира Зеленского.

Происшествия Арестован руководитель крупнейшего подрядчика РЖД по ремонту вагонов «Самойлов подозревается в получении взятки в размере 1,06 млн руб. от компании-подрядчика из Кемерово», — рассказал РБК источник в Следственном комитете России.