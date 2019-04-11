Политика

В Верховной раде собирают подписи за отставку спикера Андрея ПарубияТАСС 09:28

В Верховной раде Украины инициировали сбор подписей для снятия с должности главы парламента Андрея Парубия. Об этом во вторник сообщил депутат Рады Валерий Писаренко.
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Валерий Писаренко
Дорогие друзья, сегодня в парламенте начинаем сбор подписей для снятия с должности главы Верховной Рады. Считаю, что пришло время завершить эпоху беззакония, несправедливости и безнаказанности.
— Валерий Писаренко, украинский политикRambler News Service 09:45

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