Политика
В Верховной раде собирают подписи за отставку спикера Андрея ПарубияТАСС 09:28
В Верховной раде Украины инициировали сбор подписей для снятия с должности главы парламента Андрея Парубия. Об этом во вторник сообщил депутат Рады Валерий Писаренко.
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Дорогие друзья, сегодня в парламенте начинаем сбор подписей для снятия с должности главы Верховной Рады. Считаю, что пришло время завершить эпоху беззакония, несправедливости и безнаказанности.
— Валерий Писаренко, украинский политикRambler News Service 09:45
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