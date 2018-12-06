с чего всё началось

Закон «О прекращении действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией» приняла Верховная рада 6 декабря, сообщает «Укринформ». Согласно принятому закону, договор о дружбе с Россией будет приостановлен с 1 апреля 2019 года.

Рада поддержала прекращение договора о дружбе с Россией

Армия и оружие Армия и оружие Минобороны прокомментировало проход эсминца США вблизи российской базы

Политика Политика Медведев назвал пенсионную реформу самым трудным решением десятилетия Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил в ходе пресс-конференции по итогам года, что решение о проведении в стране пенсионной реформы было очень тяжелым для власти.

Политика Политика Захарова предложила главе ВМС Украины уйти в отставку Главе ВМС Украины Игорю Воронченко лучше уйти в отставку, чем садиться в российскую тюрьму вместо задержанных украинских моряков, считает официальный представитель МИД Мария Захарова.

Армия и оружие Армия и оружие Украинским пограничникам разрешили стрелять без предупреждения Сообщается, что пограничники могут открыть огонь на поражение без предупреждения во время вооруженного нападения и вторжения на территорию Украины вооруженных военных групп и преступных группировок, а также для прекращения вооруженных конфликтов и вооруженных провокаций.

Политика Политика Путин: Программа о создании общих рынков нефти и газа ЕАЭС согласована На рассмотрение была вынесена программа формирования общих рынков газа, нефти нефтепродуктов к 2025 году.

Политика Политика КС РФ признал соглашение о границе Чечни и Ингушетии конституционным "Конституционный суд РФ признал соответствующим Конституции РФ соглашение об установлении границы между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой, а также закрепивший его закон Республики Ингушетия", - следует из материалов Конституционного суда.

Политика Политика Госдума лишила неприкосновенности депутата Белоусова Госдума дала согласие на лишение неприкосновенности члена фракции "Справедливая Россия" Вадима Белоусова и возбуждение в отношении него уголовного дела.

Политика Политика Лавров обсудил урегулирование в Донбассе с генсеком ОБСЕ Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с генеральным секретарем ОБСЕ Томасом Гремингером работу организации по урегулированию конфликта на востоке Украины.

Политика Политика Рогозин назначен спецпредставителем Путина по сотрудничеству в космосе Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин назначен специальным представителем президента России Владимира Путина по вопросам международного сотрудничества в области космоса.

Армия и оружие Армия и оружие Порошенко заявил о переброске десантников к границе с Россией 4 декабря, обосновывая введение военного положения в областях, граничащих с Россией и Приднестровьем, Порошенко заявил, что Москва сосредоточила со своей стороны границы «мощнейшую танковую группу с 2014 года».

Политика Политика Посольство КНР в Канаде осудило задержание финдиректора Huawei Посольство КНР в Канаде назвало задержание финансового директора китайской компании Huawei Technologies Мэн Ванчжоу, экстрадицию которой запрашивают США по подозрению в нарушении американских торговых санкций против Ирана, грубым нарушением прав человека.

Политика Политика Кадыров заподозрил Госдеп в причастности к блокировке его Instagram Компания Facebook, которой принадлежат обе соцсети, объяснила блокировку тем, что глава Чечни есть в санкционном списке США, поэтому компания несет юридическое обязательство заблокировать его страницу.

Политика Политика В Госдуму внесли проект о повышении возраста продажи оружия до 21 года Члены Совета Федерации внесли в Госдуму законопроект о повышении возраста продажи оружия в России с 18 до 21 года, передает ТАСС.

Политика Политика Mirror сообщила о слежке за машинами российских дипломатов в Британии Британская разведка выпустила предупреждение касательно деятельности российских дипломатов.