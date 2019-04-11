Политика
В Верховной раде объяснили нежелание НАТО и ЕС принимать УкраинуРБК 05:02
Украину не ждут ни в НАТО, ни в Евросоюзе, считает депутат Верховной рады, глава партии «Оппозиционная платформа» Вадим Рабинович. Такое заявление он сделал в эфире телеканала NewsOne.
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Во-первых, в НАТО нас никто не брал, не берёт и не будет брать. Об этом говорят на каждом углу, в том числе и руководители блока. НАТО, согласно своему уставу, не может взять страну, которая имеет неразрешенные конфликты. Поэтому шансов вступить в эту организацию у нас нет.
— Вадим Рабинович, украинский политикУкраина.ру 05:15
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