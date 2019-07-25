Политика
В Верховной Раде поддержат создание крымско-татарской автономии – ПотураевУкраина.ру 01:58
Советник президента Украины Никита Потураев заявил, что новая власть поддерживает крымско-татарскую автономию в Крыму.
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