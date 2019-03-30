В Венгрии решили отказаться от поставок газа через УкраинуDixiNews 09:02

с чего всё началось

Если стороны договорятся, венгерская сторона будет получать газ через азербайджанскую территорию уже с 2021 года. Как пояснил Сийярто, Венгрия заинтересована в приобщении к увеличенной добыче природного газа в Азербайджане и поставкам в Европу.

В Венгрии решили отказаться от поставок газа через Украину

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