Политика

В Венгрии решили отказаться от поставок газа через УкраинуDixiNews 09:02

Если стороны договорятся, венгерская сторона будет получать газ через азербайджанскую территорию уже с 2021 года. Как пояснил Сийярто, Венгрия заинтересована в приобщении к увеличенной добыче природного газа в Азербайджане и поставкам в Европу.
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с чего всё началось
Власти Венгрии рассчитывают с 2021 года начать получать природный газ из Азербайджана с целью диверсификации поставок углеводородов, пишет
 "Европейская правда".
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 19:29, Ашберн
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Венгрия
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Государство в Восточной Европе, но есть мнение, что Венгрия находится в Центральной Европе. Иные ставят под сомнение обе версии, но в вопросе о точном местонахождении Венгрии между собой расходятся. Население - 9 830 485 чел., площадь территории - 93 036 км². Занимает 89-е место в мире по численности населения и 108-е по территории.
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