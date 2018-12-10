Как ранее сообщили в Минобороны РФ, два стратегических ракетоносца Ту-160, тяжелый военно-транспортный самолет Ан-124 и дальнемагистральный самолет Ил-62 совершили перелет с аэродромов на территории Российской Федерации в Венесуэлу.

с чего всё началось

Во время полета ракетоносцы сопровождали тяжелый военно-транспортный самолет Ан-124 и дальнемагистральный самолет Ил-62 ВКС РФ. Не обошлось и без истребителей НАТО, которые поднимались в воздух на европейском отрезке пути Ту-160 в Венесуэлу.

В Венесуэлу прилетели два стратегических бомбардировщика Ту-160

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