Армия и оружие
В Венесуэлу прилетели два стратегических бомбардировщика Ту-160
В Венесуэлу прилетели два стратегических бомбардировщика Ту-160Ридус10 декабря в 17:45
Во время полета ракетоносцы сопровождали тяжелый военно-транспортный самолет Ан-124 и дальнемагистральный самолет Ил-62 ВКС РФ. Не обошлось и без истребителей НАТО, которые поднимались в воздух на европейском отрезке пути Ту-160 в Венесуэлу.
Ридус10 декабря в 17:45
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с чего всё началось
Как ранее сообщили в Минобороны РФ, два стратегических ракетоносца Ту-160, тяжелый военно-транспортный самолет Ан-124 и дальнемагистральный самолет Ил-62 совершили перелет с аэродромов на территории Российской Федерации в Венесуэлу.ТК Звезда10 декабря в 12:45
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Российские стратегические ракетоносцы Ту-160 приземлились в Венесуэле — видео
RT на русскомвчера в 02:00
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