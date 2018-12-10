Армия и оружие

В Венесуэлу прилетели два стратегических бомбардировщика Ту-160
Ридус
10 декабря в 17:45

Во время полета ракетоносцы сопровождали тяжелый военно-транспортный самолет Ан-124 и дальнемагистральный самолет Ил-62 ВКС РФ. Не обошлось и без истребителей НАТО, которые поднимались в воздух на европейском отрезке пути Ту-160 в Венесуэлу.
Ридус10 декабря в 17:45
с чего всё началось

«Белый лебедь» в Венесуэле: «Звезда» публикует кадры приземления Ту-160

Как ранее сообщили в Минобороны РФ, два стратегических ракетоносца Ту-160, тяжелый военно-транспортный самолет Ан-124 и дальнемагистральный самолет Ил-62 совершили перелет с аэродромов на территории Российской Федерации в Венесуэлу.
ТК Звезда10 декабря в 12:45

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Для чего Россия отправила Ту-160 в Венесуэлу

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Два российских стратега напугали Запад: «Белые лебеди» долетели до Каракаса

Вести.Ruвчера в 13:15

Российские стратегические ракетоносцы Ту-160 приземлились в Венесуэле — видео

RT на русскомвчера в 02:00

Российские Ту-160 будут участвовать в совместных учениях в Венесуэле

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Россия отправила в Венесуэлу два стратегических бомбардировщика Ту-160

РИА Новости10 декабря в 16:39

Самолеты ВКС России в Венесуэле будут участвовать в совместных полетах

ТАСС10 декабря в 14:11
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Автоматически обработано 7145 источников, обновлено в 06:39, Ашберн
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