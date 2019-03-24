Армия и оружие
В Венесуэлу прибыли российские военные самолетыBFM.ru вчера в 13:15
По их данным, на двух лайнерах в аэропорт Каракаса прибыли около 100 российских военных и 35 тонн груза. Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщал, что из России в страну доставят несколько тонн медикаментов. По его словам, РФ пообещала оказывать Венесуэле помощь на регулярной основе.
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с чего всё началось
Hoy #23Mar llegaron al aeropuerto de Maiquetía una comitiva de 99 militares rusos, al mando del ministro de la Defensa del país mayor gral Vasilly Tonkoshkurov.Инфо24вчера в 09:31
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Происшествия
Запущенная из Газы ракета попала в дом в центре Израиля
Запущенная из сектора Газа ракета попала в дом в мошаве Мишмерет в центральной части Израиля, сообщила в понедельник пресс-служба полиции округа Шарон.
Обновлено в 00:17
Экономика
«Коммерсантъ» узнал о претензиях к РЖД из-за транспортного узла Москвы
По данным газеты, Чайка указывает на то, что договоры РЖД и Росжелдора с Росимуществом не соответствуют законодательству и позволяют Росжелдору «самоустраниться от осуществления эффективного контроля» — в документах не прописаны целевые показатели.
Обновлено вчера в 23:43
Экономика
В США проявился самый верный индикатор рецессии
Инверсия доходностей трехмесячных и десятилетних бумаг — самый надежный индикатор предстоящей экономической рецессии, свидетельствуют данные Федерального резервного банка Сан-Франциско.
Обновлено вчера в 04:56
Спорт
Разведчик объяснил исход матча Спасского и Фишера в 1972 году
Ветеран Службы внешней разведки России Георгий Санников объяснил исход матча российского гроссмейстера Бориса Спасского и американского шахматиста Бобби Фишера в 1972 году, передает РИА "Новости".
Обновлено в 00:32
Армия и оружие
В Совфеде отреагировали на заявление НАТО о бомбардировках Югославии
Ничего не может оправдать незаконность действий НАТО при бомбардировке территории Югославии 20 лет назад.
Обновлено вчера в 09:01
Происшествия
В Иркутске рейсовый автобус с пассажирами съехал в кювет
Обновлено вчера в 22:57
Политика
Газета The Sun призвала Терезу Мэй покинуть пост премьер-министра
Газета The Sun призвала премьер-министра Великобритании Терезу Мэй покинуть свой пост.
Обновлено вчера в 23:12
Экономика
Электрохимический завод продает долю в уставном капитале агропредприятия
Заявки на участие в аукционе принимаются на сайте электронной торговой площадки Eltorg.
Обновлено в 00:00
Космос
США одновременно запустили в космос сразу 100 миниатюрных спутников
По словам создателя американского космического аппарата KickSat 2 Зака Манчестера, накануне на орбиту Земли было выведено единовременно более 100 различных миниатюрных спутников массой по 5 грамм.
Обновлено вчера в 05:39
Происшествия
Совладельца «Зимней вишни» задержали в Польше
Бывшего гендиректора ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат», которое было совладельцем торгового центра «Зимняя вишня», Вячеслава Вишневского задержали в Польше.
Обновлено вчера в 18:13
Культура
Большой театр сообщил о смерти Виктора Хоххаузера
Именно Хоххаузеры более 50 лет организовывали гастроли балета ГАБТ в Лондоне.
Обновлено вчера в 10:42
Политика
Вучич заявил о нежелании Сербии вступать в НАТО
Сербский лидер Александр Вучич в ходе церемонии в память о жертвах агрессии НАТО в Югославии в 1999 году в Нише заявил, что Сербия не хочет членства в НАТО.
Обновлено вчера в 16:13
Недвижимость
Названы регионы-лидеры по доступности ипотеки в России
Северные регионы в лидерах Лидером рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ: 68,2% семей там могут купить в ипотеку двухкомнатную квартиру среднего качества.
Обновлено вчера в 17:32
Кино
Старейшему отечественному актеру Александру Петрову исполнилось 97 лет
Обновлено вчера в 21:00
Футбол
Анри признан лучшим легионером в истории АПЛ
На сайте известного телеканала BBC подошло к концу голосование по выявлению лучшего иностранного футболиста в истории АПЛ - им стал французский нападающий Тьерри Анри, долгое время игравший за "Арсенал".
Обновлено вчера в 04:43
Футбол
Футболист «Спартака» Ананидзе спас жизнь швейцарскому игроку
Обновлено вчера в 18:25
Футбол
УЕФА представил официальный талисман Евро-2020
Обновлено вчера в 16:53
Культура
Раздевшийся в Третьяковке художник надеется на взаимодействие с музеем
Обновлено вчера в 23:15
Происшествия
В Якутии завели дело о незаконной продаже кислорода
В Якутии возбуждено уголовное дело по факту незаконного производства и сбыта "Кислорода медицинского газообразного".
Обновлено в 00:14
Общество
В Минобрнауки анонсировали увеличение числа бюджетных мест в вузах
В Минобрнауки России заявили, что в 2019 году по некоторым специальностям высшего образования планируется увеличение количества бюджетных мест.
Обновлено в 00:00
Футбол
Новый стадион «Тоттенхэма» принял свой первый матч
Первый официальный матч на новой арене «Тоттенхэм» проведет 3 апреля против «Кристал Пэлас» в рамках английской премьер-лиги.
Обновлено вчера в 14:45
Происшествия
С начала 2019 года в России зафиксировано более 2000 лжеминирований
С начала 2019 года в России зафиксированы более 2 тыс. ложных сообщений о минировании различных объектов, передает РИА Новости.
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Шоу-бизнес
Ольга Бузова колко высказалась в адрес женщин с большой грудью
Обновлено вчера в 21:41
Путешествия
Федор Конюхов впервые пережил 12-балльный шторм в Тихом океане
В штабе отмечают, что Федор впервые пережил шторм в 12 баллов на весельной лодке за все свои походы на веслах через Атлантический, Тихий и Южный океаны.
Обновлено вчера в 02:51
Баскетбол
«Хьюстон» вышел в плей-офф НБА, на выезде разгромив «Нью-Орлеан»
«Хьюстон Рокетс» на выезде со счетом 113:90 обыграл «Нью-Орлеан Пеликанс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации.
Обновлено вчера в 23:20
Армия и оружие
Турция не станет слушать США в вопросе покупки С-400, заявил Эрдоган
Обновлено вчера в 23:49
Спорт
Тутберидзе впервые заговорила об уходе Медведевой
Обновлено в 00:18
Общество
Облачная погода и до 6 градусов тепла ожидают москвичей 25 марта
Последний понедельник марта принесет в столицу облачную погоду и до 6 градусов тепла. Об этом сообщает Гидрометцентр России.
Обновлено вчера в 16:57
Здоровье
В Госдуме предложили запретить в России продукты с трансжирами
В письме Милонов напомнил, что борьба за здоровый образ жизни и повышение ее качества и продолжительности – приоритетная национальная цель развития, заявленная Президентом России.
Обновлено вчера в 19:35
Политика
Недовольные демократы США требуют полную публикацию доклада Мюллера
Опубликования полного текста доклада Мюллера о «российском вмешательстве» в выборы США 2016 года потребовали представитель палаты представителей Нэнси Пелоси и лидер меньшинства в сенате Чак Шумер 24 марта, передает официальный сайт правительства США.
Обновлено вчера в 23:18