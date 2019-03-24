В Венесуэлу прибыли российские военные самолетыBFM.ru вчера в 13:15

с чего всё началось

По их данным, на двух лайнерах в аэропорт Каракаса прибыли около 100 российских военных и 35 тонн груза. Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщал, что из России в страну доставят несколько тонн медикаментов. По его словам, РФ пообещала оказывать Венесуэле помощь на регулярной основе.

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