Армия и оружие

В Венесуэлу прибыли российские военные самолетыBFM.ru вчера в 13:15

По их данным, на двух лайнерах в аэропорт Каракаса прибыли около 100 российских военных и 35 тонн груза. Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщал, что из России в страну доставят несколько тонн медикаментов. По его словам, РФ пообещала оказывать Венесуэле помощь на регулярной основе.
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 llegaron al aeropuerto de Maiquetía una comitiva de 99 militares rusos, al mando del ministro de la Defensa del país mayor gral Vasilly Tonkoshkurov.
Инфо24вчера в 09:31

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Два российских военных самолета прибыли в Венесуэлу в рамках военно-технического сотрудничества

Эхо Москвывчера в 20:07

СМИ назвали цель визита российских военных в Венесуэлу

РБКвчера в 23:50

AP: в Венесуэлу прибыли самолеты из России в рамках действующего сотрудничества

ТАССвчера в 20:09

СМИ объяснили визит российских военных в Венесуэлу

Ведомости00:29

Источник сообщил о прибытии в Венесуэлу российских военных

РИА Новостивчера в 14:24

В Венесуэлу прибыли российские военные самолеты

Газета.Ruвчера в 16:10

Стала известна цель визита российских военных в Венесуэлу

Взгляд.рувчера в 15:32
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Происшествия

Запущенная из Газы ракета попала в дом в центре Израиля

Запущенная из сектора Газа ракета попала в дом в мошаве Мишмерет в центральной части Израиля, сообщила в понедельник пресс-служба полиции округа Шарон.
Обновлено в 00:17
Экономика

«Коммерсантъ» узнал о претензиях к РЖД из-за транспортного узла Москвы

По данным газеты, Чайка указывает на то, что договоры РЖД и Росжелдора с Росимуществом не соответствуют законодательству и позволяют Росжелдору «самоустраниться от осуществления эффективного контроля» — в документах не прописаны целевые показатели.
Обновлено вчера в 23:43
Экономика

В США проявился самый верный индикатор рецессии

Инверсия доходностей трехмесячных и десятилетних бумаг — самый надежный индикатор предстоящей экономической рецессии, свидетельствуют данные Федерального резервного банка Сан-Франциско.
Обновлено вчера в 04:56
Спорт

Разведчик объяснил исход матча Спасского и Фишера в 1972 году

Ветеран Службы внешней разведки России Георгий Санников объяснил исход матча российского гроссмейстера Бориса Спасского и американского шахматиста Бобби Фишера в 1972 году, передает РИА "Новости".
Обновлено в 00:32
Армия и оружие

В Совфеде отреагировали на заявление НАТО о бомбардировках Югославии

Ничего не может оправдать незаконность действий НАТО при бомбардировке территории Югославии 20 лет назад.
Обновлено вчера в 09:01
Происшествия

В Иркутске рейсовый автобус с пассажирами съехал в кювет

Обновлено вчера в 22:57
Политика

Газета The Sun призвала Терезу Мэй покинуть пост премьер-министра

Газета The Sun призвала премьер-министра Великобритании Терезу Мэй покинуть свой пост.
Обновлено вчера в 23:12
Экономика

Электрохимический завод продает долю в уставном капитале агропредприятия

Заявки на участие в аукционе принимаются на сайте электронной торговой площадки Eltorg.
Обновлено в 00:00
Космос

США одновременно запустили в космос сразу 100 миниатюрных спутников

По словам создателя американского космического аппарата KickSat 2 Зака Манчестера, накануне на орбиту Земли было выведено единовременно более 100 различных миниатюрных спутников массой по 5 грамм.
Обновлено вчера в 05:39
Происшествия

Совладельца «Зимней вишни» задержали в Польше

Бывшего гендиректора ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат», которое было совладельцем торгового центра «Зимняя вишня», Вячеслава Вишневского задержали в Польше.
Обновлено вчера в 18:13
Культура

Большой театр сообщил о смерти Виктора Хоххаузера

Именно Хоххаузеры более 50 лет организовывали гастроли балета ГАБТ в Лондоне.
Обновлено вчера в 10:42
Политика

Вучич заявил о нежелании Сербии вступать в НАТО

Сербский лидер Александр Вучич в ходе церемонии в память о жертвах агрессии НАТО в Югославии в 1999 году в Нише заявил, что Сербия не хочет членства в НАТО.
Обновлено вчера в 16:13
Недвижимость

Названы регионы-лидеры по доступности ипотеки в России

Северные регионы в лидерах Лидером рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ: 68,2% семей там могут купить в ипотеку двухкомнатную квартиру среднего качества.
Обновлено вчера в 17:32
Кино

Старейшему отечественному актеру Александру Петрову исполнилось 97 лет

Обновлено вчера в 21:00
Футбол

Анри признан лучшим легионером в истории АПЛ

На сайте известного телеканала BBC подошло к концу голосование по выявлению лучшего иностранного футболиста в истории АПЛ - им стал французский нападающий Тьерри Анри, долгое время игравший за "Арсенал".
Обновлено вчера в 04:43
Футбол

Футболист «Спартака» Ананидзе спас жизнь швейцарскому игроку

Обновлено вчера в 18:25
Футбол

УЕФА представил официальный талисман Евро-2020

Обновлено вчера в 16:53
Культура

Раздевшийся в Третьяковке художник надеется на взаимодействие с музеем

Обновлено вчера в 23:15
Происшествия

В Якутии завели дело о незаконной продаже кислорода

В Якутии возбуждено уголовное дело по факту незаконного производства и сбыта "Кислорода медицинского газообразного".
Обновлено в 00:14
Общество

В Минобрнауки анонсировали увеличение числа бюджетных мест в вузах

В Минобрнауки России заявили, что в 2019 году по некоторым специальностям высшего образования планируется увеличение количества бюджетных мест.
Обновлено в 00:00
Футбол

Новый стадион «Тоттенхэма» принял свой первый матч

Первый официальный матч на новой арене «Тоттенхэм» проведет 3 апреля против «Кристал Пэлас» в рамках английской премьер-лиги.
Обновлено вчера в 14:45
Происшествия

С начала 2019 года в России зафиксировано более 2000 лжеминирований

С начала 2019 года в России зафиксированы более 2 тыс. ложных сообщений о минировании различных объектов, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 22:31
Шоу-бизнес

Ольга Бузова колко высказалась в адрес женщин с большой грудью

Обновлено вчера в 21:41
Путешествия

Федор Конюхов впервые пережил 12-балльный шторм в Тихом океане

В штабе отмечают, что Федор впервые пережил шторм в 12 баллов на весельной лодке за все свои походы на веслах через Атлантический, Тихий и Южный океаны.
Обновлено вчера в 02:51
Баскетбол

«Хьюстон» вышел в плей-офф НБА, на выезде разгромив «Нью-Орлеан»

«Хьюстон Рокетс» на выезде со счетом 113:90 обыграл «Нью-Орлеан Пеликанс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации.
Обновлено вчера в 23:20
Армия и оружие

Турция не станет слушать США в вопросе покупки С-400, заявил Эрдоган

Обновлено вчера в 23:49
Спорт

Тутберидзе впервые заговорила об уходе Медведевой

Обновлено в 00:18
Общество

Облачная погода и до 6 градусов тепла ожидают москвичей 25 марта

Последний понедельник марта принесет в столицу облачную погоду и до 6 градусов тепла. Об этом сообщает Гидрометцентр России.
Обновлено вчера в 16:57
Здоровье

В Госдуме предложили запретить в России продукты с трансжирами

В письме Милонов напомнил, что борьба за здоровый образ жизни и повышение ее качества и продолжительности – приоритетная национальная цель развития, заявленная Президентом России.
Обновлено вчера в 19:35
Политика

Недовольные демократы США требуют полную публикацию доклада Мюллера

Опубликования полного текста доклада Мюллера о «российском вмешательстве» в выборы США 2016 года потребовали представитель палаты представителей Нэнси Пелоси и лидер меньшинства в сенате Чак Шумер 24 марта, передает официальный сайт правительства США.
Обновлено вчера в 23:18
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