Армия и оружие
В Венесуэлу прибыли российские военные самолетыBFM.ru 13:15
По их данным, на двух лайнерах в аэропорт Каракаса прибыли около 100 российских военных и 35 тонн груза. Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщал, что из России в страну доставят несколько тонн медикаментов. По его словам, РФ пообещала оказывать Венесуэле помощь на регулярной основе.
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с чего всё началось
Два военно-транспортных самолета Ан-124 и Ил-62 прибыли в международный аэропорт «Майкетия» в Каракасе с группой российских военных на борту, сообщают латиноамериканские СМИ, в частности колумбийский портал Webinfomil, перуанская газета El Comercio, сайты Noticiero Digital и Eha Medya.Ведомости12:32
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