В Венесуэлу прибыли российские военные самолетыBFM.ru 13:15

с чего всё началось

По их данным, на двух лайнерах в аэропорт Каракаса прибыли около 100 российских военных и 35 тонн груза. Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщал, что из России в страну доставят несколько тонн медикаментов. По его словам, РФ пообещала оказывать Венесуэле помощь на регулярной основе.

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Армия и оружие Источник назвал цель визита российских военных в Венесуэлу "Прибыли для участия в двусторонних консультациях", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о возможном прибытии двух самолетов с российскими военными.

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