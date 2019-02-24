Политика

Грузовик с гумпомощью прибыл в Венесуэлу из БразилииNews.ru 11:33

Первый грузовик с гуманитарной помощью для Венесуэлы проехал в страну через границу с Бразилией. «Можем проинформировать, что первый грузовик с гуманитарной помощью пересёк границу», — заявила посол Венесуэлы в Бразилии Мария Беландриа, назначенная лидером оппозиции Хуаном Гуайдо.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Гуаидо утверждает, что часть гуманитарной помощи попала в Венесуэлу

РИА Новости16:46

Глава МИД Бразилии подтвердил доставку в Венесуэлу грузовика с гумпомощью

Интерфакс13:53

Гуайдо объявил о въезде из Колумбии грузовиков с гуманитарной помощью

Говорит Москва13:28

Гуайдо отправил конвой с гуманитарной помощью в Венесуэлу

Коммерсантъ13:19

Представитель Гуаидо сообщила о прибытии грузовика с гумпомощью в Венесуэлу

RT на русском11:23

Гуайдо: грузовики с гуманитарной помощью из Колумбии въехали на территорию Венесуэлы

ТАСС13:11

Грузовик с гумпомощью для Венесуэлы не смог прорваться через границу

Телеканал 360°13:45
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 19:18, Ашберн
Происшествия

В Бурятии уволили сотрудницу МВД за организацию стриптиза в отделении

Обновлено в 09:41
Политика

Более 60 венесуэльских военных попросили убежища в Колумбии

Обновлено в 18:18
Политика

Корабли ВМС Венесуэлы задержали судно с гумпомощью

Военные корабли Венесуэлы 23 февраля задержали судно с гуманитарной помощью из Пуэрто-Рико.
Обновлено в 17:51
Шоу-бизнес

Режиссер Георгий Данелия госпитализирован в тяжелом состоянии

Как сообщила журналистам супруга режиссера, состояние Данелии тяжелое, он находится в реанимации.
Обновлено в 18:42
Происшествия

В Петербурге при наезде автомобиля на пешеходов погибли два человека

Автомобиль наехал на пешеходов в центре Санкт-Петербурга, в результате два человека погибли, еще трое пострадали.
Обновлено в 18:31
Происшествия

ФСБ предотвратила массовое убийство в школе Хабаровска

Обновлено в 02:28
Музыка

Певица Maruv представит Украину на конкурсе «Евровидение-2019»

Обновлено в 17:04
Политика

Порошенко назвал Украину «агрессором»

Президент Украины Петр Порошенко в ходе митинга в городе Жолква оговорился, назвав Украину "агрессором", запись его выступления опубликована в YouTube.
Обновлено в 17:30
Спорт

Сундбю: Большунов проделал мужскую работу в скиатлоне

Норвежский лыжник Мартин Йонсруд Сундбю прокомментировал слова Александра Большунова, который раскритиковал норвежцев после скиатлона на чемпионате мира в Зеефельде (Австрия).
Обновлено в 18:00
Экономика

Власти ОАЭ решили простить гражданам почти $100 млн долгов

По данным агентства, общая сумма прощённого долга составила 361 млн дирхамов ОАЭ ($98 млн).
Обновлено в 16:16
Политика

Дюжев прокомментировал обвинения Серебрякова в адрес России

Актер Дмитрий Дюжев прокомментировал Пятому каналу заявление своего коллеги Алексея Серебрякова о том, что Россия "разжигала войны" в ряде стран.
Обновлено в 13:36
Происшествия

Грузовой Boeing разбился на юге США

Обновлено в 17:18
Политика

На Окинаве начался референдум по вопросу переноса базы ВВС США

Референдум по вопросу переноса базы ВВС США Футэмма начался в воскресенье в самой южной японской префектуре Окинава.
Обновлено в 17:11
Армия и оружие

В США оценили российскую «торпеду апокалипсиса»

Обновлено в 15:12
Политика

Послом Саудовской Аравии в США впервые стала женщина

Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд впервые назначил женщину, принцессу Риму бинт Бандар бен Султан бен Абдель Азиз Аль Сауд, на пост посла в США, gthtlftn РИА "Новости" / "Назначается на пост посла в США в ранге министра принцесса Рима бинт Бандар бен Султан бен Абдель Азиз Аль Сауд", — отмечается в указе.
Обновлено в 16:57
Политика

В Белграде тысячи людей на акции протеста потребовали отставки Вучича

В Белграде несколько тысяч человек провели акцию протеста против действующего правительства и президента страны Александра Вучича.
Обновлено в 17:51
Экономика

«Газпром» закупит 40 VIP-ручек на полмиллиона рублей

Компания «Газпром трансгаз Сургут» — дочернее предприятие «Газпрома» — планирует закупить элитные канцтовары почти на полмиллиона рублей, сообщает Ura.ru.
Обновлено в 07:13
Политика

Вашингтон обвинил Мадуро в бесчеловечности из-за сгоревших грузовиков

Комментируя информацию о сгоревших грузовиках на венесуэльско-колумбийской границе, Марки заявил, что военные Венесуэлы поступили «бесчеловечно», поджигая машины с гумпомощью.
Обновлено в 18:04
Происшествия

Гроб с телом мужчины принесли к зданию самарского правительства

Обновлено 21 февраля в 18:54
Единоборства

Боец UFC Хабилов проиграл решением судей и прервал победную серию

Российский боец смешанного стиля (MMA) Рустем Хабилов проиграл бразильцу Диего Феррейре на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), который проходит в Праге, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 12:25
Общество

В России в 2018 году на тысячу мужчин приходилось 1156 женщин

По состоянию на 1 января 2018 года в России проживало 78,7 млн женщин и 68 млн мужчин.
Обновлено в 10:35
Армия и оружие

WP: беспилотник «Калашникова» совершит революцию в военном мире

Ударный беспилотный летательный аппарат "Куб-БЛА" от российского оружейного концерна "Калашников" может произвести такой же переворот в военном мире, как автомат АК-47, сообщило издание The Washington Post.
Обновлено в 17:30
Авто

В Сети появились фото новой Lada Vesta FL

Ранее фотографии новой Vesta появились в паблике Lada Vesta в «ВКонтакте».
Обновлено в 11:59
Политика

Украина утратила лидерство по притоку мигрантов в Россию

Если в 2017 году миграционный приток с Украины в Россию составил 47,7 тысячи человек, то в 2018 году - только 14,8 тысячи человек.
Обновлено в 07:52
Общество

Пиарщица экс-участницы Comedy Woman «оправдалась» за ее шутку про Карбышева

Обновлено в 11:07
Культура

Умер 30-летний внук звезды «Унесенных ветром», актер Кларк Гейбл III

Обновлено в 06:23
Общество

Минобороны выпустило открытки с армейским юмором на 23 февраля

Обновлено в 07:41
Происшествия

Опубликовано видео с места подрыва автобуса на КПП в Донбассе

В интернете появилось видео с места подрыва микроавтобуса на пропускном пункте «Еленовка» в нейтральной зоне в Донбассе.
Обновлено в 16:26
Единоборства

Крис Юбенк победил Джеймса Дигейла и завоевал титул чемпиона мира

Обновлено в 18:36
Футбол

«Марсель» отказался продавать своего защитника в клуб РПЛ

Клуб французской Лиги 1 отказался продавать своего флангового защитника Жордана Амави в команду Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 18:43
ещё по теме
Главное