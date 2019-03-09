В Венесуэле заявили о смерти 15 детей в больнице в обесточенном городеТАСС 16:22

Не менее 15 детей умерли в пятницу в больнице городе Матурин в штате Монагас (Венесуэла), который остался без электричества из-за аварии, как и большая часть страны.

В Венесуэле заявили о смерти 15 детей в больнице в обесточенном городе

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