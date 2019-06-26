В Венесуэле заявили о предотвращении госпереворотаИзвестия 15:25

с чего всё началось

Власти Венесуэлы предотвратили попытку госпереворота, который планировался при участии США, Колумбии и Чили. Об этом 26 июня сообщил министр информации страны Хорхе Родригес. По его словам, все заговорщики задержаны и уже дают признательные показания.

В Венесуэле заявили о предотвращении госпереворота

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