Политика
В Венесуэле заявили о предотвращении госпереворотаИзвестия 15:25
Власти Венесуэлы предотвратили попытку госпереворота, который планировался при участии США, Колумбии и Чили. Об этом 26 июня сообщил министр информации страны Хорхе Родригес. По его словам, все заговорщики задержаны и уже дают признательные показания.
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с чего всё началось
Министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес заявил, что власти предотвратили попытку государственного переворота, трансляцию пресс-конференции вел телеканал Telesur.Коммерсантъ15:55
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