Политика
В Венесуэле заявили о новых атаках на энергосистему страныLife.ru вчера в 23:31
За прошедшие два дня в Венесуэле произошло несколько синхронных атак на энергетический комплекс республики. Об этом сообщил министр связи и информации Хорхе Родригес, слова которого приводит пресс-служба президента страны Николаса Мадуро в "Твиттере".
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Политика
Глава Тувы рассказал об отдыхе Путина в республике
Обновлено в 04:29
Футбол
Темнокожий футболист «Арарата» обвинил наставника в избиениях
Южноафриканский хавбек армянского "Арарата" Мпумелело Дадибой Зване рассказал о наказаниях, которыми его одаривал наставник команды Абраам Хашманян, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 18:32
Политика
Яценюк встретился с вдовой Маккейна
Обновлено вчера в 15:42
Политика
В МВД Украины рассказали о числе нарушений в день выборов президента
В Министерстве внутренних дел Украины сообщили, что зафиксировали 25 нарушений на выборах президента страны.
Обновлено в 03:22
Политика
Движение «Открытая Россия» объявило о самоликвидации
Как пояснил председатель «Открытой России» Андрей Пивоваров, решение о ликвидации движения было принято для защиты активистов от уголовного преследования.
Обновлено в 03:31
Происшествия
В Индии разбился истребитель МиГ-27
Сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик третьего поколения МиГ-27 разбился около крупного города Джодхпур в индийском штате Раджастан, сообщает Times of India, ссылаясь на информагентство ANI.
Обновлено в 03:40
Происшествия
Самолет Москва-Будапешт сел в аэропорту с третьей попытки
Лайнер Airbus при посадке в Будапеште дважды не смог выпустить шасси. Об этом сообщил информированный источник.
Обновлено в 04:02
Единоборства
Гэтжи нокаутировал Барбозу в первом раунде
Обновлено вчера в 22:10
Политика
Тимошенко проголосовала на выборах на Украине
Обновлено в 03:35
Шоу-бизнес
Лолита о бывшем муже: Я успела попросить прощения
Лолита Милявская почувствовала угрызения совести, когда узнала о кончине Арнольда Спиваковского, с которым её связывали годы отношений.
Обновлено вчера в 14:46
Армия и оружие
Израильские танки обстреляли посты ХАМАС в секторе Газа
Танки армии обороны Израиля атаковали несколько военных постов палестинского движения ХАМАС в секторе Газа - по сообщению израильского военного ведомства, удар был нанесен в ответ на пять ракет, выпущенных с территории Палестины.
Обновлено в 02:10
Политика
КНДР потребовала расследовать нападение на ее посольство в Мадриде
Пхеньян в воскресенье потребовал провести расследование факта нападения на посольство КНДР в Мадриде в феврале.
Обновлено в 00:18
Экономика
Социальные пенсии повысят с 1 апреля
Как сообщили в Пенсионном фонде РФ с 1 апреля текущего года социальные пенсии, а также пенсии по государственному пенсионному обеспечению будут проиндексированы на 2%. Таким образом, новый размер социальной пенсии составит 9 266 рублей, дети-инвалиды будут получать 13 674 рубля, а инвалиды с детства - 13 812 рублей.
Обновлено 29 марта в 08:06
Культура
Картина Леонардо да Винчи пропала в филиале Лувра в ОАЭ
Работники художественного музея в Объединенных Арабских Эмиратах, где, как ожидалось, выставят картину Леонардо да Винчи "Спаситель мира", не знают о местонахождении полотна.
Обновлено в 03:50
Происшествия
Труп девушки со следами насилия на теле обнаружили в квартире в ТиНАО
Прибывшие на место сотрудники полиции задержали мужчину и женщину, находившихся в квартире вместе с погибшей, которые были настолько пьяны, что не смогли объяснить обстоятельства случившегося.
Обновлено в 03:17
Политика
Первые нарушения зафиксировали на украинских выборах
Обновлено в 03:10
Общество
Российские учителя разделись в поддержку уволенной коллеги
Акция, которую по аналогичному поводу начали в прошлом году, возобновилась в поддержку уволенной коллеги из Барнаула Татьяны Кувшинниковой.
Обновлено 29 марта в 16:17
Общество
Сапсаны вернулись на шпиль здания МИД России
Семейство соколов-сапсанов вернулось на шпиль здания МИД России после реконструкции. Об этом министерство сообщило в фейсбуке.
Обновлено вчера в 09:39
Автоспорт
Квят умолчал о деталях срыва решающей попытки в квалификации
Обновлено вчера в 20:01
Происшествия
Полиция применила слезоточивый газ на акции «желтых жилетов» в Париже
В Париже полиция применила слезоточивый газ против участников акции протеста "желтых жилетов", передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено вчера в 10:07
Политика
Порошенко оговорился, пытаясь пожаловаться на Москву
В эфире телеканала "Украина" политик рассуждал о ситуации в Донбассе, пытаясь переложить ответственность за происходящее с украинского руководства на Россию.
Обновлено вчера в 10:45
Политика
В Вашингтоне прошли протесты против встречи глав МИД стран НАТО
В сквере Лафайет напротив Белого дома состоялась акция протеста против саммита НАТО и проведения встречи министров иностранных дел стран Североатлантического альянса, которая пройдет в Вашингтоне 3-4 апреля.
Обновлено вчера в 22:52
Транспорт
Восемь станций метро на «фиолетовой» ветке закроют с 6 апреля
С 6 по 10 апреля включительно на Таганско-Краснопресненской ветке метро будут закрыты станции "Волгоградский проспект", "Текстильщики", "Кузьминки", "Рязанский проспект", "Выхино", "Лермонтовский проспект", "Жулебино" и "Котельники", сообщает пресс-служба столичной подземки.
Обновлено вчера в 08:48
Политика
На Украине задержали похитителя кабеля связи с избирательного участка
Подозреваемого в краже кабеля связи, который обеспечивает передачу информации с избирательного участка на президентских выборах на Украине, задержали украинские полицейские.
Обновлено в 04:18
Экономика
Правительство выделит ОАК 2,2 млрд руб. для производства Ил-114
В 2019 году правительство докапитализирует ОАК с целью развития инфраструктуры для производства и обслуживания новейшего самолета Ил-114.
Обновлено вчера в 08:37
Шоу-бизнес
Миранда Керр станет матерью в третий раз
Австралийская супермодель Миранда Керр станет матерью в третий раз.
Обновлено вчера в 21:46
Авто
Опубликованы фото обновленного Renault Duster с вариатором
В Сеть утекли шпионские фотографии обновленного Renault Duster 1 поколения, предназначенного для индийского авторынка.
Обновлено в 03:27
Футбол
Ракитич: «Счастлив в „Барселоне“ и хочу здесь провести еще много лет»
Ранее сообщалось, что «Барселона» не будет продлевать контракт с игроком. Рыночная стоимость футболиста – 50 миллионов евро.
Обновлено в 03:30
Армия и оружие
Business Insider назвал лучшее оружие НАТО для войны с Россией
Американский портал Business Insider назвал "самые мощные" образцы вооружения стран НАТО, которые альянс может применить в ходе гипотетического конфликта с Россией.
Обновлено вчера в 21:55