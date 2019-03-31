В Венесуэле заявили о новых атаках на энергосистему страныLife.ru вчера в 23:31

За прошедшие два дня в Венесуэле произошло несколько синхронных атак на энергетический комплекс республики. Об этом сообщил министр связи и информации Хорхе Родригес, слова которого приводит пресс-служба президента страны Николаса Мадуро в "Твиттере".

В Венесуэле заявили о новых атаках на энергосистему страны

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