Политика

В Венесуэле заявили о новых атаках на энергосистему страныLife.ru вчера в 23:31

За прошедшие два дня в Венесуэле произошло несколько синхронных атак на энергетический комплекс республики. Об этом сообщил министр связи и информации Хорхе Родригес, слова которого приводит пресс-служба президента страны Николаса Мадуро в "Твиттере".
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Власти Венесуэлы сообщили о новых атаках на энергосистему страны

Комсомольская правда02:16

Венесуэльские власти сообщили о новой атаке на энергосистему страны

Газета.Ru01:49

Энергосистема Венесуэлы подверглась новым скоординированным атакам

ТАССвчера в 22:37

Власти Венесуэлы заявили о новой атаке на энергосистему страны

RT на русскомвчера в 23:41

Новый венесуэльский блэкаут: в Каракасе сообщают об очередных атаках на энергосистему

Новостной фронт00:22

Энергосистема Венесуэлы подверглась новым кибератакам

Взгляд.рувчера в 23:50

На энергосистему Венесуэлы в марте совершили четыре массированные атаки

РИА Новости28 марта в 13:56
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 04:39, Ашберн
Политика

Глава Тувы рассказал об отдыхе Путина в республике

Обновлено в 04:29
Футбол

Темнокожий футболист «Арарата» обвинил наставника в избиениях

Южноафриканский хавбек армянского "Арарата" Мпумелело Дадибой Зване рассказал о наказаниях, которыми его одаривал наставник команды Абраам Хашманян, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 18:32
Политика

Яценюк встретился с вдовой Маккейна

Обновлено вчера в 15:42
Политика

В МВД Украины рассказали о числе нарушений в день выборов президента

В Министерстве внутренних дел Украины сообщили, что зафиксировали 25 нарушений на выборах президента страны.
Обновлено в 03:22
Политика

Движение «Открытая Россия» объявило о самоликвидации

Как пояснил председатель «Открытой России» Андрей Пивоваров, решение о ликвидации движения было принято для защиты активистов от уголовного преследования.
Обновлено в 03:31
Происшествия

В Индии разбился истребитель МиГ-27

Сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик третьего поколения МиГ-27 разбился около крупного города Джодхпур в индийском штате Раджастан, сообщает Times of India, ссылаясь на информагентство ANI.
Обновлено в 03:40
Происшествия

Самолет Москва-Будапешт сел в аэропорту с третьей попытки

Лайнер Airbus при посадке в Будапеште дважды не смог выпустить шасси. Об этом сообщил информированный источник.
Обновлено в 04:02
Единоборства

Гэтжи нокаутировал Барбозу в первом раунде

Обновлено вчера в 22:10
Политика

Тимошенко проголосовала на выборах на Украине

Обновлено в 03:35
Шоу-бизнес

Лолита о бывшем муже: Я успела попросить прощения

Лолита Милявская почувствовала угрызения совести, когда узнала о кончине Арнольда Спиваковского, с которым её связывали годы отношений.
Обновлено вчера в 14:46
Армия и оружие

Израильские танки обстреляли посты ХАМАС в секторе Газа

Танки армии обороны Израиля атаковали несколько военных постов палестинского движения ХАМАС в секторе Газа - по сообщению израильского военного ведомства, удар был нанесен в ответ на пять ракет, выпущенных с территории Палестины.
Обновлено в 02:10
Политика

КНДР потребовала расследовать нападение на ее посольство в Мадриде

Пхеньян в воскресенье потребовал провести расследование факта нападения на посольство КНДР в Мадриде в феврале.
Обновлено в 00:18
Экономика

Социальные пенсии повысят с 1 апреля

Как сообщили в Пенсионном фонде РФ с 1 апреля текущего года социальные пенсии, а также пенсии по государственному пенсионному обеспечению будут проиндексированы на 2%. Таким образом, новый размер социальной пенсии составит 9 266 рублей, дети-инвалиды будут получать 13 674 рубля, а инвалиды с детства - 13 812 рублей.
Обновлено 29 марта в 08:06
Культура

Картина Леонардо да Винчи пропала в филиале Лувра в ОАЭ

Работники художественного музея в Объединенных Арабских Эмиратах, где, как ожидалось, выставят картину Леонардо да Винчи "Спаситель мира", не знают о местонахождении полотна.
Обновлено в 03:50
Происшествия

Труп девушки со следами насилия на теле обнаружили в квартире в ТиНАО

Прибывшие на место сотрудники полиции задержали мужчину и женщину, находившихся в квартире вместе с погибшей, которые были настолько пьяны, что не смогли объяснить обстоятельства случившегося.
Обновлено в 03:17
Культура

СБУ посчитала песни и творчество Наташи Королевой экстремизмом

Обновлено в 03:09
Политика

Первые нарушения зафиксировали на украинских выборах

Обновлено в 03:10
Общество

Российские учителя разделись в поддержку уволенной коллеги

Акция, которую по аналогичному поводу начали в прошлом году, возобновилась в поддержку уволенной коллеги из Барнаула Татьяны Кувшинниковой.
Обновлено 29 марта в 16:17
Общество

Сапсаны вернулись на шпиль здания МИД России

Семейство соколов-сапсанов вернулось на шпиль здания МИД России после реконструкции. Об этом министерство сообщило в фейсбуке.
Обновлено вчера в 09:39
Автоспорт

Квят умолчал о деталях срыва решающей попытки в квалификации

Обновлено вчера в 20:01
Происшествия

Полиция применила слезоточивый газ на акции «желтых жилетов» в Париже

В Париже полиция применила слезоточивый газ против участников акции протеста "желтых жилетов", передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено вчера в 10:07
Политика

Порошенко оговорился, пытаясь пожаловаться на Москву

В эфире телеканала "Украина" политик рассуждал о ситуации в Донбассе, пытаясь переложить ответственность за происходящее с украинского руководства на Россию.
Обновлено вчера в 10:45
Политика

В Вашингтоне прошли протесты против встречи глав МИД стран НАТО

В сквере Лафайет напротив Белого дома состоялась акция протеста против саммита НАТО и проведения встречи министров иностранных дел стран Североатлантического альянса, которая пройдет в Вашингтоне 3-4 апреля.
Обновлено вчера в 22:52
Транспорт

Восемь станций метро на «фиолетовой» ветке закроют с 6 апреля

С 6 по 10 апреля включительно на Таганско-Краснопресненской ветке метро будут закрыты станции "Волгоградский проспект", "Текстильщики", "Кузьминки", "Рязанский проспект", "Выхино", "Лермонтовский проспект", "Жулебино" и "Котельники", сообщает пресс-служба столичной подземки.
Обновлено вчера в 08:48
Политика

На Украине задержали похитителя кабеля связи с избирательного участка

Подозреваемого в краже кабеля связи, который обеспечивает передачу информации с избирательного участка на президентских выборах на Украине, задержали украинские полицейские.
Обновлено в 04:18
Экономика

Правительство выделит ОАК 2,2 млрд руб. для производства Ил-114

В 2019 году правительство докапитализирует ОАК с целью развития инфраструктуры для производства и обслуживания новейшего самолета Ил-114.
Обновлено вчера в 08:37
Шоу-бизнес

Миранда Керр станет матерью в третий раз

Австралийская супермодель Миранда Керр станет матерью в третий раз.
Обновлено вчера в 21:46
Авто

Опубликованы фото обновленного Renault Duster с вариатором

В Сеть утекли шпионские фотографии обновленного Renault Duster 1 поколения, предназначенного для индийского авторынка.
Обновлено в 03:27
Футбол

Ракитич: «Счастлив в „Барселоне“ и хочу здесь провести еще много лет»

Ранее сообщалось, что «Барселона» не будет продлевать контракт с игроком. Рыночная стоимость футболиста – 50 миллионов евро.
Обновлено в 03:30
Армия и оружие

Business Insider назвал лучшее оружие НАТО для войны с Россией

Американский портал Business Insider назвал "самые мощные" образцы вооружения стран НАТО, которые альянс может применить в ходе гипотетического конфликта с Россией.
Обновлено вчера в 21:55
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