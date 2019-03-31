Политика
В Венесуэле заявили о новых атаках на энергосистему страныLife.ru вчера в 23:31
За прошедшие два дня в Венесуэле произошло несколько синхронных атак на энергетический комплекс республики. Об этом сообщил министр связи и информации Хорхе Родригес, слова которого приводит пресс-служба президента страны Николаса Мадуро в "Твиттере".
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Политика
Порошенко проголосовал на выборах президента Украины
Обновлено в 05:32
Автоспорт
Квяту по ошибке поставили в квалификации старый комплект шин
Обновлено вчера в 12:00
Политика
Суд отменил указ Трампа о добыче нефти на шельфе Аляски
Указ президента США Дональда Трампа о снятии запрета на нефтедобычу на шельфе в прибрежных водах Аляски в Северном Ледовитом и Атлантическом океанах признан незаконным Федеральным окружным судом этого штата.
Обновлено вчера в 13:48
Культура
Картина Леонардо да Винчи пропала в филиале Лувра в ОАЭ
Работники художественного музея в Объединенных Арабских Эмиратах, где, как ожидалось, выставят картину Леонардо да Винчи "Спаситель мира", не знают о местонахождении полотна.
Обновлено в 03:50
Культура
СБУ посчитала песни и творчество Наташи Королевой экстремизмом
СБУ считает, что песни и творчество российской певицы Наташи Королевой являются экстремистскими.
Обновлено в 03:09
Политика
В МИД России оценили угрозы США ввести новые санкции из-за Венесуэлы
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала угрозы США ввести новые санкции в отношении России из-за ситуации в Венесуэле.
Обновлено вчера в 11:58
Политика
Глава Тувы рассказал об отдыхе Путина в республике
Глава республики Тува Шолбан Кара-оол рассказал, что во время отдыха в регионе президент России Владимир Путин самостоятельно готовил шашлык, а также пил национальный тувинский чай.
Обновлено в 04:29
Здоровье
Походы в туалет по ночам могут указывать на проблемы со здоровьем
Выяснилось, что заметно чаще страдали от гипертонии люди, которые жаловались на частые ночные походы в туалет.
Обновлено вчера в 15:45
Шоу-бизнес
Вера Брежнева сделала дочери на 18-летие неожиданный подарок
30 марта старшая дочь Веры Брежневой Соня отпраздновала совершеннолетие.
Обновлено в 00:41
Здоровье
В Португалии спортсменка родила ребенка после своей клинической смерти
В Португалии спортсменка Катарина Сейкейра родила ребенка спустя два месяца после констатации клинической смерти.
Обновлено вчера в 04:23
Происшествия
Голый мужчина прыгал на машине ДПС в Новокузнецке
Обновлено вчера в 21:17
Единоборства
Беллью: Кэш Али опозорился, его нужно отстранить от выступлений
После боя Дэвид исключил возможность повторной встречи с Али.
Обновлено в 04:46
Происшествия
Истребитель МиГ-27 разбился в Индии
Истребитель-бомбардировщик МиГ-27 разбился в индийскм штате Раджастхан на северо-западе страны. Об этом сообщила газета The Times of India.
Обновлено в 05:12
Политика
В перестрелке на муниципальных выборах в Турции погибли два человека
В результате перестрелки погибли два человека, пишут турецкие СМИ. Напомним, сегодня в Турции проходят муниципальные выборы.
Обновлено в 05:14
Шоу-бизнес
Многодетная Кожевникова поддержала родившую первенца Сашу Савельеву
После родов Сашу Савельеву поддержала и многодетная Мария Кожевникова.
Обновлено в 02:02
Здоровье
Ученые назвали возраст, в котором наступает старость
Обновлено вчера в 07:38
Хоккей
Александр Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ
Обновлено в 02:49
Политика
Порошенко напомнил о разрыве Договора о дружбе с Россией
Президент Украины Петр Порошенко напомнил о прекращении действия Договора о дружбе с Россией с 1 апреля.
Обновлено в 02:57
Футбол
Футболист «Арарата» обвинил тренера в расизме
Обновлено в 05:19
Спорт
Анастасия Кузьмина: «Если еще одна словацкая биатлонистка закончит карьеру, то и мне не будет смысла бежать эстафеты на Кубке мира»
Словацкая биатлонистка Анастасия Кузьмина сообщила, что пока не приняла решение об участии в эстафетах Кубка мира в следующем сезоне.
Обновлено в 04:20
Интернет
Цукерберг призвал активнее регулировать интернет
Основатель соцсети Facebook Марк Цукерберг призвал власти играть более активную роль в правом регулировании интернета.
Обновлено в 04:42
Шоу-бизнес
Ольга Бузова поцеловалась с Лешей Свиком на концерте
Вчера в Подольске рэпер Леша Свик неожиданно поцеловал Ольгу Бузову на глазах у изумленной публики.
Обновлено в 05:00
Происшествия
В Приморье нашли мертвым солдата-срочника
Обновлено в 03:12
Здоровье
Названы кожные сигналы опасных заболеваний
Речь идет о хроническом рецидивирующем заболевании кожи лица под названием розацеа, передает Medicalxpress.Причины недуга до конца не изучены, но существует ряд теорий, согласно которым в возникновении розацеа играют определенную роль заболевания желудка и эндокринной системы, нарушения в системе иммунитета, наследственные факторы.
Обновлено в 06:00
Политика
Задержали мужчину за фото бюллетеня в Запорожье
В Запорожье мужчину задержали за фото избирательного бюллетеня, передает УНН.
Обновлено в 02:33
Экономика
Правительство отказалось от установки «умных счетчиков» газа
Правительство решило отказаться от установки "умных счетчиков" газа, поскольку считает эту идею слишком дорогостоящей, заявил вице-премьер Дмитрий Козак в интервью телеканалу "Россия 24".
Обновлено вчера в 09:22
Авто
Названы автомобили с лучшей шумоизоляцией
В категории SUV победителем стал японский паркетник Хонда Пилот. Конструкторы спроектировали лучшую шумоизоляцию среди конкурентов.
Обновлено в 03:53