Политика

В Венесуэле заявили о новых атаках на энергосистему страныLife.ru вчера в 23:31

За прошедшие два дня в Венесуэле произошло несколько синхронных атак на энергетический комплекс республики. Об этом сообщил министр связи и информации Хорхе Родригес, слова которого приводит пресс-служба президента страны Николаса Мадуро в "Твиттере".
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Венесуэла заявила об очередной диверсии в энергосистеме

Lenta.ru05:21

На энергосистему Венесуэлы в марте совершили четыре массированные атаки

РИА Новости28 марта в 13:56

Энергосистема Венесуэлы подверглась новым кибератакам

Взгляд.рувчера в 23:50

Власти Венесуэлы заявили о новой атаке на энергосистему страны

RT на русскомвчера в 23:41

Новый венесуэльский блэкаут: в Каракасе сообщают об очередных атаках на энергосистему

Новостной фронт00:22

Энергосистема Венесуэлы подверглась новым скоординированным атакам

ТАССвчера в 22:37

Венесуэльские власти сообщили о новой атаке на энергосистему страны

Газета.Ru01:49
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Политика

Порошенко проголосовал на выборах президента Украины

Обновлено в 05:32
Автоспорт

Квяту по ошибке поставили в квалификации старый комплект шин

Обновлено вчера в 12:00
Политика

Суд отменил указ Трампа о добыче нефти на шельфе Аляски

Указ президента США Дональда Трампа о снятии запрета на нефтедобычу на шельфе в прибрежных водах Аляски в Северном Ледовитом и Атлантическом океанах признан незаконным Федеральным окружным судом этого штата.
Обновлено вчера в 13:48
Культура

Картина Леонардо да Винчи пропала в филиале Лувра в ОАЭ

Работники художественного музея в Объединенных Арабских Эмиратах, где, как ожидалось, выставят картину Леонардо да Винчи "Спаситель мира", не знают о местонахождении полотна.
Обновлено в 03:50
Культура

СБУ посчитала песни и творчество Наташи Королевой экстремизмом

СБУ считает, что песни и творчество российской певицы Наташи Королевой являются экстремистскими.
Обновлено в 03:09
Политика

В МИД России оценили угрозы США ввести новые санкции из-за Венесуэлы

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала угрозы США ввести новые санкции в отношении России из-за ситуации в Венесуэле.
Обновлено вчера в 11:58
Политика

Глава Тувы рассказал об отдыхе Путина в республике

Глава республики Тува Шолбан Кара-оол рассказал, что во время отдыха в регионе президент России Владимир Путин самостоятельно готовил шашлык, а также пил национальный тувинский чай.
Обновлено в 04:29
Здоровье

Походы в туалет по ночам могут указывать на проблемы со здоровьем

Выяснилось, что заметно чаще страдали от гипертонии люди, которые жаловались на частые ночные походы в туалет.
Обновлено вчера в 15:45
Шоу-бизнес

Вера Брежнева сделала дочери на 18-летие неожиданный подарок

30 марта старшая дочь Веры Брежневой Соня отпраздновала совершеннолетие.
Обновлено в 00:41
Здоровье

В Португалии спортсменка родила ребенка после своей клинической смерти

В Португалии спортсменка Катарина Сейкейра родила ребенка спустя два месяца после констатации клинической смерти.
Обновлено вчера в 04:23
Происшествия

Голый мужчина прыгал на машине ДПС в Новокузнецке

Обновлено вчера в 21:17
Единоборства

Беллью: Кэш Али опозорился, его нужно отстранить от выступлений

После боя Дэвид исключил возможность повторной встречи с Али.
Обновлено в 04:46
Происшествия

Истребитель МиГ-27 разбился в Индии

Истребитель-бомбардировщик МиГ-27 разбился в индийскм штате Раджастхан на северо-западе страны. Об этом сообщила газета The Times of India.
Обновлено в 05:12
Единоборства

Гвоздик защитил титул WBC, победив техническим нокаутом Нгумбу

Обновлено в 00:28
Политика

В перестрелке на муниципальных выборах в Турции погибли два человека

В результате перестрелки погибли два человека, пишут турецкие СМИ. Напомним, сегодня в Турции проходят муниципальные выборы.
Обновлено в 05:14
Шоу-бизнес

Многодетная Кожевникова поддержала родившую первенца Сашу Савельеву

После родов Сашу Савельеву поддержала и многодетная Мария Кожевникова.
Обновлено в 02:02
Здоровье

Ученые назвали возраст, в котором наступает старость

Обновлено вчера в 07:38
Хоккей

Александр Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ

Обновлено в 02:49
Политика

Порошенко напомнил о разрыве Договора о дружбе с Россией

Президент Украины Петр Порошенко напомнил о прекращении действия Договора о дружбе с Россией с 1 апреля.
Обновлено в 02:57
Футбол

Футболист «Арарата» обвинил тренера в расизме

Обновлено в 05:19
Спорт

Анастасия Кузьмина: «Если еще одна словацкая биатлонистка закончит карьеру, то и мне не будет смысла бежать эстафеты на Кубке мира»

Словацкая биатлонистка Анастасия Кузьмина сообщила, что пока не приняла решение об участии в эстафетах Кубка мира в следующем сезоне.
Обновлено в 04:20
Интернет

Цукерберг призвал активнее регулировать интернет

Основатель соцсети Facebook Марк Цукерберг призвал власти играть более активную роль в правом регулировании интернета.
Обновлено в 04:42
Политика

Стало известно о первых нарушениях на выборах президента Украины

Обновлено в 03:37
Шоу-бизнес

Ольга Бузова поцеловалась с Лешей Свиком на концерте

Вчера в Подольске рэпер Леша Свик неожиданно поцеловал Ольгу Бузову на глазах у изумленной публики.
Обновлено в 05:00
Происшествия

В Приморье нашли мертвым солдата-срочника

Обновлено в 03:12
Здоровье

Названы кожные сигналы опасных заболеваний

Речь идет о хроническом рецидивирующем заболевании кожи лица под названием розацеа, передает Medicalxpress.Причины недуга до конца не изучены, но существует ряд теорий, согласно которым в возникновении розацеа играют определенную роль заболевания желудка и эндокринной системы, нарушения в системе иммунитета, наследственные факторы.
Обновлено в 06:00
Политика

Задержали мужчину за фото бюллетеня в Запорожье

В Запорожье мужчину задержали за фото избирательного бюллетеня, передает УНН.
Обновлено в 02:33
Экономика

Правительство отказалось от установки «умных счетчиков» газа

Правительство решило отказаться от установки "умных счетчиков" газа, поскольку считает эту идею слишком дорогостоящей, заявил вице-премьер Дмитрий Козак в интервью телеканалу "Россия 24".
Обновлено вчера в 09:22
Авто

Названы автомобили с лучшей шумоизоляцией

В категории SUV победителем стал японский паркетник Хонда Пилот. Конструкторы спроектировали лучшую шумоизоляцию среди конкурентов.
Обновлено в 03:53
Происшествия

Таксист сбил инспектора ДПС на Третьем транспортном кольце в Москве

Обновлено в 05:17
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