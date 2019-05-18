В Венесуэле заявили о готовности сесть за стол переговоров с СШАТАСС 19:55

Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США.

В Венесуэле заявили о готовности сесть за стол переговоров с США

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