Политика
В Венесуэле заявили о готовности сесть за стол переговоров с СШАТАСС 19:55
Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США.
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Здоровье
Новый корпус онкодиспансера возводят в Липецке
Временно исполняющий обязанности главы региона Игорь Артамонов и председатель комитета по здравоохранению Госдумы России Дмитрий Морозов 17 мая приняли участие в торжественной церемонии установки памятного знака о начале строительства нового корпуса Липецкого областного онкологического диспансера.
Обновлено в 08:25
Политика
Опубликован проект указа Зеленского о роспуске Рады
Издание «Страна.ua» опубликовало проект указа избранного президента Украины Владимира Зеленского о досрочном роспуске Верховной Рады.
Обновлено в 20:45
Политика
Джабаров прокомментировал заявление КМСЕ по правам России в ПАСЕ
Ранее 17 мая КМСЕ распространил заявление, в котором говорится, что страны Совета Европы должны иметь право на равное участие в КМСЕ и ПАСЕ.
Обновлено в 04:41
Политика
Минэнерго РФ отвергает идею продажи газа Украине для поставок в ЕС
Минэнерго России выступает против продажи российского газа Украине на восточной границе.
Обновлено вчера в 11:25
Политика
Путин прокомментировал ситуацию вокруг храма в Екатеринбурге
Обновлено вчера в 11:20
Происшествия
Бросившую дочь в поликлинике москвичку задержали
21-летняя москвичка рассказала, что оставила ребенка в медучреждении, поскольку не справлялась со своими обязанностями.
Обновлено в 17:40
Авто
В честь 100-летия Bentley выпустила эксклюзивную книгу
Обновлено в 02:28
Культура
Первый канал изменил сетку вещания из-за спецвыпуска шоу «Голос. Дети»
В четверг Group-IB сообщила, что передала Первому каналу первые результаты проверки, с ними ознакомлена компания Talpa Media (Нидерланды), владеющая правами на шоу "Голос".
Обновлено в 15:39
Общество
В Москве проходит прощание с Сергеем Доренко
На Троекуровском кладбище в Москве началась церемония прощания с главным редактором радиостанции "Говорит Москва" Сергеем Доренко, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 04:47
Экономика
Чистая прибыль Мосбиржи в I квартале снизилась до 3,1 млрд рублей
Чистая прибыль Московской биржи по итогам первого квартала 2019 года уменьшилась по сравнению с январем - мартом предыдущего года на 27,8%, до 3,095 млрд рублей, говорится в отчетности биржи по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).
Обновлено в 05:07
Культура
В московской усадьбе Кусково отреставрируют старинные скульптуры
"50 мраморных скульптур и бюстов мифологических персонажей и античных героев XVIII, которые украшают парковую аллею музея-усадьбы Кусково, отреставрирует победитель электронного конкурса", - отмечается в нем. Начальная стоимость контракта составляет 150 миллионов рублей.
Обновлено в 04:22
Наука
В лесах Лаоса нашли древние «кувшины мертвых»
Недавно группа австралийских исследователей обнаружила еще 137 кувшинов в 15 новых местах по всему Лаосу.
Обновлено вчера в 09:22
Общество
X5 рассказала о новой концепции «Пятерочки»
Обновлено в 03:19
Происшествия
У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей
В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
Обновлено в 05:17
Политика
Порошенко дал украинское гражданство экс-депутату Госдумы Пономареву
Уходящий с поста президента Украины Петр Порошенко «в последний рабочий день своей каденции» предоставил гражданство страны бывшему депутату российской Госдумы от фракции «Справедливая Россия» Илье Пономареву.
Обновлено в 13:19
Наука
Выбор собаки зависит от генетики человека
Ученые обнаружили, что идентичные близнецы имеют одинаковое мнение насчет выбора собаки, что нельзя сказать об неидентичных.
Обновлено в 10:45
Происшествия
Мужчина подорвал гранату в банке в Луганской области
Обновлено в 13:42
Здоровье
Врачи дали рекомендации дачникам-гипертоникам
Дачникам, страдающим гипертонией, следует при работе в огороде избегать неудобных поз и не стремиться сделать все дела за один день.
Обновлено в 12:03
Армия и оружие
Российские военные помогли обменять десять заложников в Сирии
«Состоялся обмен девяти членов незаконных вооруженных формирований на десять граждан Сирии», — говорится в сообщении.
Обновлено в 16:30
Экономика
Forbes сравнил премии российских топ-менеджеров
ГМК «Норильский никель» потратила на выплаты премий управленческому персоналу больше остальных крупных компаний России, выяснил российский Forbes.
Обновлено в 04:47
Армия и оружие
Сирийские силы ПВО отразили удар по Дамаску
Обновлено в 15:52
Хоккей
Воробьев опроверг слухи в словацких СМИ о пьющих российских хоккеистах
Одно из изданий в своей публикации упомянуло, что российские хоккеисты после победного матча с Чехией пили пиво в больших количествах.
Обновлено в 14:07
Экономика
Финансовый эксперт назвал способы не разориться в отпуске
Финансовый эксперт, заместитель директора Национального центра финансовой грамотности Сергей Макаров, рассказал, как правильно планировать бюджет на отпуск, чтобы не потратить слишком много денег.
Обновлено в 22:30
Музыка
Сергей Лазарев выступил с песней Scream на «Евровидении»
Российский певец Сергей Лазарев, который в этом году представляет Россию на песенном конкурсе «Евровидение», выступил с композицией Scream во втором полуфинале, который в эти минуты проходит в Тель-Авиве.
Обновлено вчера в 16:17
Армия и оружие
Турция старается выполнить обязательства как по С-400, так и по F-35
Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара старается выполнить свои обязательства как по поставкам российских зенитных ракетных систем С-400, так и в вопросе с закупкой американских самолётов F-35.
Обновлено в 17:06
Авто
АвтоВАЗ начал отгрузку внедорожной Lada Granta
В паблике Lada Granta FL клуб в социально сети был опубликован видеоролик, на котором новый вседорожных универсал был заснят во время транспортировки на автовозе.
Обновлено вчера в 05:23
Политика
Крымские народы были депортированы 75 лет назад
18 мая первый эшелон крымских татар, греков, немцев, болгар и других народов был отправлен в Среднюю Азию.
Обновлено в 17:32
Происшествия
В Росгвардии назвали постановкой видео с неудачной операцией спецназа
Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин заявил, что попавшие на видео люди «точно не имеют прямого отношения к Росгвардии и, скорее всего, к силовым ведомствам в целом».
Обновлено в 08:50
Здоровье
Поликлиника имени Коваля подтвердила свой статус учреждения нового типа
Владимир Круглый осмотрел все новинки поликлиники имени Коваля и высоко оценил результаты, которых добились тамбовские медики.
Обновлено в 12:28