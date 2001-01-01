Политика

В Венесуэле заявили, что дефицит лекарств превысил 85%ТАСС 13:24

"Любому, кого привозят на скорой, обязательно нужно иметь при себе деньги", - добавил Самбрано. Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что национальная фармацевтическая промышленность в ближайшие месяцы сможет удовлетворить до 70% спроса населения на лекарства.
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В Венесуэле заявили, что дефицит лекарств превысил 85%

ТАСС13:24

Венесуэла страдает от нехватки лекарств

News.ru13:28
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