Политика
В Венесуэле заявили, что дефицит лекарств превысил 85%ТАСС вчера в 13:24
Острая нехватка необходимых лекарств и медицинских расходных материалов наблюдается в Венесуэле. С таким утверждением выступил в субботу исполнительный секретарь Федерации работников сферы здравоохранения Пабло Самбрано.
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Путешествия
Федор Конюхов пережил 12-балльный шторм в Тихом океане
Обновлено в 04:23
Происшествия
В районе Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,0
Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в воскресенье в Молуккском море недалеко от острова Сулавеси.
Обновлено в 01:01
Армия и оружие
МИД РФ: пятно позора навсегда останется на репутации НАТО
"Пятном позора" назвал МИД РФ бомбардировки странами НАТО Югославии в 1999 году.
Обновлено вчера в 07:36
Происшествия
В Москве один человек погиб в ДТП
Обновлено в 02:58
Политика
Более $30 млрд похитили с зарубежных счетов Венесуэлы за два месяца
Министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес в субботу сообщил, что за последние два месяца с зарубежных счетов республики было похищено более $30 млрд.
Обновлено вчера в 19:30
Общество
ФСИН рассказала, как Улюкаев отмечает день рождения в колонии
Обновлено вчера в 13:31
Политика
Матвиенко призвала «не переходить грань приличия» при критике власти
Оба документа Совет Федерации одобрил 13 марта.
Обновлено вчера в 05:19
Футбол
Райола начал работать над переходом Погба в «Реал»
Агент Мино Райола уже начал работать на переходом футболиста в мадридский «Реал».
Обновлено вчера в 11:32
Здоровье
Больные раком мозга назвали некоторые симптомы заболевания
Британские учёные провели исследование, которое показало, что больные раком мозга на начальных стадиях заболевания испытывали «незаметные» симптомы, свидетельствующие о начале развития злокачественной опухоли.
Обновлено в 01:31
Музыка
Лазарев рассказал о выводах из прошлого выступления на «Евровидении»
Российский певец Сергей Лазарев, представляющий Россию в этом году на «Евровидении», рассказал о выводах из прошлого выступления на конкурсе.
Обновлено в 00:56
Политика
Россию признали энергетической сверхдержавой
«Как бы ни изменилась энергетика, Россия была и будет энергетической сверхдержавой», — подчеркнул он.
Обновлено в 03:23
Происшествия
Молния попала в самолет при заходе на посадку в Сочи
Обновлено в 04:46
Политика
Суд признал незаконным решение КПРФ передать мандат Грудинину
Суд в Москве удовлетворил иск бывшего депутата Госдумы Бориса Иванюженкова и признал незаконным решение президиума ЦК КПРФ о передаче думского мандата умершего Жореса Алферова директору "Совхоза имени Ленина" Павлу Грудинину.
Обновлено вчера в 10:53
Происшествия
Около 400 человек эвакуировали с норвежского судна Viking Sky
Почти 400 человек уже эвакуированы с норвежского парома Viking Sky, у которого отказал один из двигателей в море в районе губернии Мёре-ог-Ромсдал.
Обновлено в 03:43
Общество
Козерогам улыбнется удача в финансовом плане, а Водолей уедет на море
В течение всей недели вы будете склонны насаждать всем свое мнение, дабы преуспеть в самых значимых делах, а в середине, порадуют друзья и коллеги, которые с удовольствием разделят ваши идеи.
Обновлено в 02:05
Шоу-бизнес
Мария Порошина вышла в свет в сопровождении незнакомца
Мария Порошина впервые после рождения пятого ребенка вышла в свет.
Обновлено в 04:31
Политика
Стало известно, какие документы не придется менять жителям переименованной Астаны
Минюст Казахстана заявляет, что жителям Нур-Султана не придется получать новые документы на квартиры, дома и прочую недвижимость, переоформлять дарственные и менять свидетельства о рождении, о браке, о смерти.
Обновлено в 03:25
Футбол
«Аякс» потребует у «Барселоны» за де Лигта 100 миллионов евро
Ожидается, что амстердамский клуб потребует за 19-летнего футболиста около 100 миллионов евро.
Обновлено в 03:53
Общество
Росстат назвал самую популярную причину завести второго ребенка
В России мужчины и женщины чаще всего озвучивают одну и ту же причину для рождения второго ребенка — желание, чтобы первый ребенок не чувствовал себя одиноким, сообщает РБК.
Обновлено в 03:31
Политика
Пушков заявил, что доклад Мюллера не содержит «ничего конкретного»
Пушков заявил, что доклад Мюллера не содержит «ничего конкретного», поскольку никакого «сговора с Россией» попросту не было.
Обновлено вчера в 22:24
Спорт
Мустафина победила в многоборье на этапе Кубка мира в Бирмингеме
Обновлено вчера в 18:36
Политика
В Госдуме оценили слова Зеленского об условии возврата Крыма Украине
Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал слова кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о том, когда Крым вернется в состав Украины Шоумен заявил телеканалу ICTV, что полуостров снова войдет в состав Украины только после того, как в России сменится власть.
Обновлено вчера в 08:11
Космос
В воскресенье ожидается магнитная буря
По данным Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН, в воскресенье, 24 марта, ожидается магнитная буря.
Обновлено 22 марта в 10:34
Шоу-бизнес
Мария Кожевникова призналась, что она до сих пор не замужем
Несмотря на столь долгий срок отношений (пара вместе с 2013 года) и подрастающих детей, Мария и Евгений до сих не оформили свой брак официально.23 марта Мария стала героиней программы «Секрет на миллион» на НТВ.
Обновлено вчера в 12:39
Гаджеты
Huawei за полгода продала более 1 млн умных часов Watch GT
С другой стороны производитель мог бы реализовать за это время еще больше часов, так как с момента презентации прошел месяц, пока Huawei смогла организовать полноценные поставки часов на глобальном рынке.
Обновлено вчера в 15:13
Футбол
Анри признан лучшим легионером в истории АПЛ
На сайте известного телеканала BBC подошло к концу голосование по выявлению лучшего иностранного футболиста в истории АПЛ - им стал французский нападающий Тьерри Анри, долгое время игравший за "Арсенал".
Обновлено в 04:43
Политика
Посла Франции в Вануату уволили из-за домогательств
Джедис был назначен послом в Вануату в ноябре 2018 года. Ранее он был послом Франции на Коморских островах.
Обновлено в 03:59
Происшествия
Источник назвал предполагаемую причину загрязнения воды в Хасавюрте
Обновлено вчера в 14:55
Происшествия
В Мали более 130 человек убиты неизвестными
По меньшей мере 134 пастуха народа фулани погибли от рук вооруженных людей в селениях близ города Банкас в центральном Мали.
Обновлено вчера в 18:21
Футбол
Гиггз: «Мне не нравился „Арсенал“: Виейра играл грубо, а у Пети были длинные волосы»
Обновлено вчера в 15:59