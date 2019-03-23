Политика

В Венесуэле заявили, что дефицит лекарств превысил 85%ТАСС вчера в 13:24

Острая нехватка необходимых лекарств и медицинских расходных материалов наблюдается в Венесуэле. С таким утверждением выступил в субботу исполнительный секретарь Федерации работников сферы здравоохранения Пабло Самбрано.
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В Венесуэле серьёзно не хватает лекарств, признали в национальной федерации работников сферы здравоохранения

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Оба документа Совет Федерации одобрил 13 марта.
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«Как бы ни изменилась энергетика, Россия была и будет энергетической сверхдержавой», — подчеркнул он.
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Молния попала в самолет при заходе на посадку в Сочи

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Суд признал незаконным решение КПРФ передать мандат Грудинину

Суд в Москве удовлетворил иск бывшего депутата Госдумы Бориса Иванюженкова и признал незаконным решение президиума ЦК КПРФ о передаче думского мандата умершего Жореса Алферова директору "Совхоза имени Ленина" Павлу Грудинину.
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Происшествия

Около 400 человек эвакуировали с норвежского судна Viking Sky

Почти 400 человек уже эвакуированы с норвежского парома Viking Sky, у которого отказал один из двигателей в море в районе губернии Мёре-ог-Ромсдал.
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Общество

Козерогам улыбнется удача в финансовом плане, а Водолей уедет на море

В течение всей недели вы будете склонны насаждать всем свое мнение, дабы преуспеть в самых значимых делах, а в середине, порадуют друзья и коллеги, которые с удовольствием разделят ваши идеи.
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Стало известно, какие документы не придется менять жителям переименованной Астаны

Минюст Казахстана заявляет, что жителям Нур-Султана не придется получать новые документы на квартиры, дома и прочую недвижимость, переоформлять дарственные и менять свидетельства о рождении, о браке, о смерти.
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Ожидается, что амстердамский клуб потребует за 19-летнего футболиста около 100 миллионов евро.
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Росстат назвал самую популярную причину завести второго ребенка

В России мужчины и женщины чаще всего озвучивают одну и ту же причину для рождения второго ребенка — желание, чтобы первый ребенок не чувствовал себя одиноким, сообщает РБК.
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Пушков заявил, что доклад Мюллера не содержит «ничего конкретного»

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В Госдуме оценили слова Зеленского об условии возврата Крыма Украине

Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал слова кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о том, когда Крым вернется в состав Украины Шоумен заявил телеканалу ICTV, что полуостров снова войдет в состав Украины только после того, как в России сменится власть.
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В воскресенье ожидается магнитная буря

По данным Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН, в воскресенье, 24 марта, ожидается магнитная буря.
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На сайте известного телеканала BBC подошло к концу голосование по выявлению лучшего иностранного футболиста в истории АПЛ - им стал французский нападающий Тьерри Анри, долгое время игравший за "Арсенал".
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В Мали более 130 человек убиты неизвестными

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Венесуэла
Государство
Государство на севере Южной Америки. Омывается Карибским морем и Атлантическим океаном на севере, граничит с Гайаной на востоке, Бразилией - на юге и Колумбией - на западе.
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