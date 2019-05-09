Политика

В Венесуэле задержали вице-спикера оппозиционного парламентаРИА Новости 01:03

Первый вице-президент оппозиционного парламента Венесуэлы задержан, сообщил спикер лояльного властям Национального учредительного собрания страны Диосдадо Кабельо.
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В Венесуэле задержали вице-спикера оппозиционного парламента

РИА Новости01:03

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Газета.Ruвчера в 22:59

Спецслужбы Венесуэлы задержали вице-спикера Национальной ассамблеи

Интерфаксвчера в 19:49

В Венесуэле прошло задержание вице-президента оппозиционного парламента

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Гуаидо заявил о задержании вице-президента нацассамблеи властями

РБКвчера в 20:02

Аргентина призвала освободить задержанного вице-спикера Национальной ассамблеи Венесуэлы

RT на русскомвчера в 23:15
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