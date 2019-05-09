Политика
В Венесуэле задержали вице-спикера оппозиционного парламентаРИА Новости 01:03
Первый вице-президент оппозиционного парламента Венесуэлы задержан, сообщил спикер лояльного властям Национального учредительного собрания страны Диосдадо Кабельо.
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В Венесуэле прошло задержание вице-президента оппозиционного парламента
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