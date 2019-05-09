Политика
В Венесуэле задержали вице-спикера Национальной ассамблеиRT на русском вчера в 22:30
Первый вице-спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Эдгар Самбрано был задержан в связи с делом о попытке госпереворота в стране. Об этом заявил глава Национального учредительного собрания Венесуэлы Диосдадо Кабельо в эфире гостелеканала.
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В Венесуэле прошло задержание вице-президента оппозиционного парламента
Московский Комсомолецвчера в 21:50
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Зеленский опубликовал фото с ветераном войны и связной УПА
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«Тоттенхэм» обыграл «Аякс» и впервые вышел в финал Лиги чемпионов
Английский футбольный клуб "Тоттенхэм" в гостях одержал победу над голландским "Аяксом" со счетом 3:2 в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов и вышел в финал турнира.
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В Черногории вынесли приговор двум россиянам за попытку госпереворота
В Черногории суд вынес приговор фигурантам дела о попытке госпереворота в стране в 2016 году.
Обновлено в 04:36
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Мерзликин оправдался за слова о пересечении границы с Украиной
Обновлено вчера в 09:45
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Участника «Бессмертного полка» задержали в Грузии
Участника акции «Бессмертный полк» задержала полиция Грузии.
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На странном космическом объекте Оумуамуа могут быть инопланетные живые организмы
Исследователи выяснили, что Оумуамуа покрыт льдом, а значит, есть вероятность того, в нём сохранились живые организмы с других планет .К тому же, ледяная корка, сохраняет и защищает организмы от негативных воздействий космического пространства, таких как радиация.
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В донской столице началось шествие «Бессмертного Полка»
В донской столице порядка 100 тысяч человек принимают участие в шествии «Бессмертного полка».
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КНДР выполнила запуск неустановленных снарядов в восточном направлении.
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Таисия Повалий представила фото в чувственном образе
Певица Таисия Повалий представила радостную новость для своих поклонников – сообщила о скором выходе нового альбома.
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Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри может покинуть свой пост. Есть вероятность, что он готов уйти из клуба.
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В Москве на Красной площади завершился праздничный парад по случаю 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.
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