В Венесуэле задержали вице-спикера Национальной ассамблеиRT на русском вчера в 22:30

Первый вице-спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Эдгар Самбрано был задержан в связи с делом о попытке госпереворота в стране. Об этом заявил глава Национального учредительного собрания Венесуэлы Диосдадо Кабельо в эфире гостелеканала.

Здоровье Почему женщины стали рожать позже? В конце 2017 года, по данным Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, средний возраст россиянок на момент рождения первого ребенка составил 28,5 года.

Происшествия В Петербурге школьницу госпитализировали из квартиры с сотней крыс В больнице оперативно обследовали девочку и выяснили, что проблем со здоровьем у нее нет. Тем не менее, в квартиру с крысами ее не вернут.

Культура Умер композитор Евгений Крылатов Народный артист России, композитор Евгений Крылатов скончался в Москве в возрасте 85 лет. Об этом сообщила его дочь Мария.

Авто Классический BMW получит мощный мотор V10 Тюнинг-компания Gruppe5 Motorsport собирается сделать 200 рестомодов BMW 2002, которые получат допуск на трассы общего пользования.

Хоккей «Сан-Хосе» обыграл «Колорадо» и вышел в полуфинал Кубка Стэнли Счет в серии до четырех побед стал 4:3 в пользу "Сан-Хосе". В финале Западной конференции "акулы" сразятся с "Сент-Луис Блюз".

Политика Порошенко прокомментировал акцию «Бессмертный полк» Действующий президент Украины Пётр Порошенко негативно высказался об акции «Бессмертный полк», а принимающих в ней участие по всему миру людей назвал «ряжеными».

Происшествия Заслуженный пилот назвал предполагаемые ошибки экипажа SSJ-100 ЧП в Шереметьево Самолет Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая вечером экстренно вернулся в Шереметьево и совершил жесткую посадку после 28 минут полета.

Политика Россия отправит ракету на Марс в обход Китая Россия отправит на Марс ракету "Протон-М" по специальной траектории в обход Китая.

Происшествия В Зауралье из-за пожаров эвакуируют людей из Иковки На месте работают более 153 человек и 41 единица техники, прибыл пожарный поезд, к месту возгорания выдвинулся опорный пункт по тушению крупных пожаров города Кургана и самолет МЧС России Бе-200-ЧС.

Происшествия В Лос-Анджелесе изъяли более тысячи единиц оружия при обыске дома Полиция Лос-Анджелеса совместно с сотрудниками Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ обнаружила и изъяла более тысячи единиц огнестрельного оружия при обыске дома в одном из престижных районов города, сообщает издание Los Angeles Times.

ЖКХ Оплата за ЖКХ озадачила жильцов пострадавшего дома в Магнитогорске С жильцами пострадавшего дома в Магнитогорске встречался врио губернатора Алексей Текслер В ряде СМИ появилась сообщения о том, что в платежках появились пени за долги по неоплату услуг в предыдущие месяцы 2019 года.

Авто «АвтоВАЗ» объявил скидки на автомобили LADA XRay Стоимость «внедорожного» LADA XRay Cross, вышедшего на рынок в конце прошлого года, чуть выше – от 754 900 до 913 900 рублей.

Шоу-бизнес Меган Маркл и принц Гарри впервые показали ребенка Герцогиня Сассекская Меган Маркл и принц Гарри впервые показали новорожденного сына. Сообщение об этом появилось в издании Daily Mail.

Авто Фанаты Lada построят «идеальный» Lada Largus Группа энтузиастов под руководством путешественника Петра Груздева построит «идеальную» версию универсала LADA Largus, приспособленную для туризма, коммерческого использования и повседневной эксплуатации.

Политика Комитет сената решил допросить сына Трампа В США комитет сената по разведке вызвал старшего сына американского президента Дональда Трампа-младшего в суд на допрос после заявления о том, что его сведения о планах строительства башни Trump Tower в Москве были ограничены.

Происшествия Суд приговорил Кокорина и Мамаева к реальным срокам в колонии Кокорин получил 1 год 6 месяцев, Мамаев — 1 год 5 месяцев. Отбывать сроки они будут в колонии общего режима.

Происшествия Самолет бангладешской авиакомпании упал в аэропорту Мьянмы Самолет Bombardier Dash 8 авиакомпании Biman Bangladesh Airlines упал на взлетную полосу аэропорта Янгон в Мьянме, сообщают The Myanmar Times.

Политика В команде Зеленского назвали закон об украинском языке «кнутом» Принятый Верховной радой Украины закон о государственном языке является "кнутом" и может иметь обратное действие.

Экономика Bloomberg предсказал Китаю крупнейший в истории дефолт Китайский рынок облигаций в 2019 году может столкнуться с крупнейшим дефолтом в своей истории в размере $13 трлн.

Общество Роспотребнадзор дал рекомендации по защите от мошенников Роспотребнадзор дал рекомендации, как обезопасить себя, близких и не оказаться жертвой мошенников.

Спорт Валуев прокомментировал приговор по делу Кокорина и Мамаева Экс-боксёр и депутат Государственной думы Николай Валуев прокомментировал в беседе с RT приговор по делу футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина.

Авто Самый популярный автомобиль войны: все факты о Willys MB4 Массовое производство Willys CJ ‑ 2A с проверенным войной 2, 2 ‑ литровым мотором начали в 1945 ‑ м. После войны Виллисы или их немного измененные аналоги делали в Аргентине, Индии, Югославии, Японии, в других странах.