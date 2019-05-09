Политика
В Венесуэле задержали вице-спикера Национальной ассамблеиRT на русском вчера в 22:30
Первый вице-спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Эдгар Самбрано был задержан в связи с делом о попытке госпереворота в стране. Об этом заявил глава Национального учредительного собрания Венесуэлы Диосдадо Кабельо в эфире гостелеканала.
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В Венесуэле прошло задержание вице-президента оппозиционного парламента
Московский Комсомолецвчера в 21:50
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