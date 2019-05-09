Политика

В Венесуэле задержали вице-спикера Национальной ассамблеиRT на русском вчера в 22:30

Первый вице-спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Эдгар Самбрано был задержан в связи с делом о попытке госпереворота в стране. Об этом заявил глава Национального учредительного собрания Венесуэлы Диосдадо Кабельо в эфире гостелеканала.
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В Венесуэле прошло задержание вице-президента оппозиционного парламента

Московский Комсомолецвчера в 21:50

Задержан первый вице-спикер Нацассамблеи Весенуэлы

Газета.Ruвчера в 22:59

Аргентина призвала освободить задержанного вице-спикера Национальной ассамблеи Венесуэлы

RT на русскомвчера в 23:15

В Венесуэле задержали вице-спикера оппозиционного парламента

РИА Новости00:41

Аргентина призвала немедленно освободить задержанного вице-спикера парламента Венесуэлы

ТАССвчера в 22:33

Гуаидо заявил о задержании вице-президента нацассамблеи властями

РБКвчера в 20:02

Спецслужбы Венесуэлы задержали вице-спикера Национальной ассамблеи

Интерфаксвчера в 19:49
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Здоровье

Почему женщины стали рожать позже?

В конце 2017 года, по данным Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, средний возраст россиянок на момент рождения первого ребенка составил 28,5 года.
Обновлено вчера в 17:15
Происшествия

В Петербурге школьницу госпитализировали из квартиры с сотней крыс

В больнице оперативно обследовали девочку и выяснили, что проблем со здоровьем у нее нет. Тем не менее, в квартиру с крысами ее не вернут.
Обновлено вчера в 09:15
Происшествия

«Аэрофлот» отменил несколько рейсов SSJ 100 за день

Обновлено вчера в 11:02
Политика

В Кремле объяснили, почему Путин не поздравил Зеленского с Днем Победы

Обновлено вчера в 06:43
Культура

Умер композитор Евгений Крылатов

Народный артист России, композитор Евгений Крылатов скончался в Москве в возрасте 85 лет. Об этом сообщила его дочь Мария.
Обновлено вчера в 05:55
Авто

Классический BMW получит мощный мотор V10

Тюнинг-компания Gruppe5 Motorsport собирается сделать 200 рестомодов BMW 2002, которые получат допуск на трассы общего пользования.
Обновлено вчера в 04:42
Хоккей

«Сан-Хосе» обыграл «Колорадо» и вышел в полуфинал Кубка Стэнли

Счет в серии до четырех побед стал 4:3 в пользу "Сан-Хосе". В финале Западной конференции "акулы" сразятся с "Сент-Луис Блюз".
Обновлено вчера в 23:44
Кино

Сегодня ветераны и пенсионеры могут бесплатно посмотреть фильм в кинотеатре «Премьер»

Обновлено в 00:00
Политика

Порошенко прокомментировал акцию «Бессмертный полк»

Действующий президент Украины Пётр Порошенко негативно высказался об акции «Бессмертный полк», а принимающих в ней участие по всему миру людей назвал «ряжеными».
Обновлено вчера в 19:45
Происшествия

Заслуженный пилот назвал предполагаемые ошибки экипажа SSJ-100

ЧП в Шереметьево Самолет Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая вечером экстренно вернулся в Шереметьево и совершил жесткую посадку после 28 минут полета.
Обновлено вчера в 20:20
Политика

В Госдуме оценили призыв Помпео не дать достроить «Северный поток — 2»

Ранее Помпео заявил, что США не должны позволить России продолжить реализацию «Северного потока — 2».
Обновлено вчера в 14:03
Общество

Площадь природных пожаров в Иркутской области выросла до 13 тыс. га

Обновлено 07 мая в 23:40
Политика

Россия отправит ракету на Марс в обход Китая

Россия отправит на Марс ракету "Протон-М" по специальной траектории в обход Китая.
Обновлено вчера в 21:02
Происшествия

В Зауралье из-за пожаров эвакуируют людей из Иковки

На месте работают более 153 человек и 41 единица техники, прибыл пожарный поезд, к месту возгорания выдвинулся опорный пункт по тушению крупных пожаров города Кургана и самолет МЧС России Бе-200-ЧС.
Обновлено вчера в 07:45
Армия и оружие

Боевики атаковали российскую авиабазу Хмеймим в Сирии

Обновлено 06 мая в 13:56
Происшествия

В Лос-Анджелесе изъяли более тысячи единиц оружия при обыске дома

Полиция Лос-Анджелеса совместно с сотрудниками Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ обнаружила и изъяла более тысячи единиц огнестрельного оружия при обыске дома в одном из престижных районов города, сообщает издание Los Angeles Times.
Обновлено вчера в 21:09
Политика

Трамп обвинил Китай в срыве торговой сделки

Обновлено вчера в 20:34
ЖКХ

Оплата за ЖКХ озадачила жильцов пострадавшего дома в Магнитогорске

С жильцами пострадавшего дома в Магнитогорске встречался врио губернатора Алексей Текслер В ряде СМИ появилась сообщения о том, что в платежках появились пени за долги по неоплату услуг в предыдущие месяцы 2019 года.
Обновлено вчера в 08:52
Авто

«АвтоВАЗ» объявил скидки на автомобили LADA XRay

Стоимость «внедорожного» LADA XRay Cross, вышедшего на рынок в конце прошлого года, чуть выше – от 754 900 до 913 900 рублей.
Обновлено вчера в 08:13
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри впервые показали ребенка

Герцогиня Сассекская Меган Маркл и принц Гарри впервые показали новорожденного сына. Сообщение об этом появилось в издании Daily Mail.
Обновлено вчера в 07:47
Авто

Фанаты Lada построят «идеальный» Lada Largus

Группа энтузиастов под руководством путешественника Петра Груздева построит «идеальную» версию универсала LADA Largus, приспособленную для туризма, коммерческого использования и повседневной эксплуатации.
Обновлено вчера в 07:00
Политика

Комитет сената решил допросить сына Трампа

В США комитет сената по разведке вызвал старшего сына американского президента Дональда Трампа-младшего в суд на допрос после заявления о том, что его сведения о планах строительства башни Trump Tower в Москве были ограничены.
Обновлено вчера в 17:33
Происшествия

Суд приговорил Кокорина и Мамаева к реальным срокам в колонии

Кокорин получил 1 год 6 месяцев, Мамаев — 1 год 5 месяцев. Отбывать сроки они будут в колонии общего режима.
Обновлено вчера в 09:21
Происшествия

Самолет бангладешской авиакомпании упал в аэропорту Мьянмы

Самолет Bombardier Dash 8 авиакомпании Biman Bangladesh Airlines упал на взлетную полосу аэропорта Янгон в Мьянме, сообщают The Myanmar Times.
Обновлено вчера в 11:16
Политика

В команде Зеленского назвали закон об украинском языке «кнутом»

Принятый Верховной радой Украины закон о государственном языке является "кнутом" и может иметь обратное действие.
Обновлено вчера в 22:50
Экономика

Bloomberg предсказал Китаю крупнейший в истории дефолт

Китайский рынок облигаций в 2019 году может столкнуться с крупнейшим дефолтом в своей истории в размере $13 трлн.
Обновлено вчера в 20:48
Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации по защите от мошенников

Роспотребнадзор дал рекомендации, как обезопасить себя, близких и не оказаться жертвой мошенников.
Обновлено в 00:24
Спорт

Валуев прокомментировал приговор по делу Кокорина и Мамаева

Экс-боксёр и депутат Государственной думы Николай Валуев прокомментировал в беседе с RT приговор по делу футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина.
Обновлено вчера в 10:39
Авто

Самый популярный автомобиль войны: все факты о Willys MB4

Массовое производство Willys CJ ‑ 2A с проверенным войной 2, 2 ‑ литровым мотором начали в 1945 ‑ м. После войны Виллисы или их немного измененные аналоги делали в Аргентине, Индии, Югославии, Японии, в других странах.
Обновлено вчера в 22:48
Гаджеты

Команда AnTuTu назвала самые выгодные смартфоны по соотношению цены и производительности

Команда бенчмарка AnTuTu опубликовала актуальный рейтинг смартфонов, которые предлагают лучшую производительность за свою цену.
Обновлено вчера в 12:14
Как работают Яндекс.Новости?
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