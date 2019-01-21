В Венесуэле задержали группу военных за попытку мятежаИзвестия 11:47

с чего всё началось

Снова наши национальные боливарианские вооруженные силы, часовые родины, арестовывают маленькую группу налетчиков и предателей родины, которые украли оружие, чтобы творить насилие и насаждать тревогу у населения. Мы победим.

По меньшей мере 40 военных задержали в Венесуэле в понедельник, 21 января, за попытку мятежа, сообщает El Nacional. Военнослужащие захватили штаб одного из подразделений национальной гвардии на западе столицы Венесуэлы Каракаса.

В Венесуэле задержали группу военных за попытку мятежа

Армия и оружие Армия и оружие Израиль нанес по Сирии еще один удар Армия обороны Израиля снова нанесла ракетный удар по Сирии. Целью стали иранские подразделения «Аль-Кудс» на территории страны.

Армия и оружие Армия и оружие ВМФ России сопровождает вошедшие в Балтийское море эсминцы США Силы Балтийского флота взяли на сопровождение американские военные корабли, вошедшие в южную часть Балтийского моря.

Армия и оружие Армия и оружие Эрдоган и Трамп ускорят переговоры по зоне безопасности в Сирии В ходе телефонного разговора турецкий президент заявил о готовности Анкары обеспечить безопасность в регионе Манбиджа Президенты Турции и США Реджеп Тайип Эрдоган и Дональд Трамп провели телефонный разговор.

Армия и оружие Армия и оружие Диверсионная группа ВСУ подорвалась на мине в ДНР

Армия и оружие Армия и оружие Россия призвала Норвегию к диалогу в связи с помехами GPS В российском дипломатическом представительстве считают, что Норвегия не готова вести профессиональный диалог в связи с помехами GPS, которые возникли в северной части скандинавской страны.

Армия и оружие Армия и оружие Украина наращивает силы ПВО на границе с Россией

Армия и оружие Армия и оружие Группировка АНО взяла на себя ответственность за теракт в Боготе Леворадикальная повстанческая группировка "Армия национального освобождения" (АНО) взяла на себя ответственность за теракт в Национальной полицейской академии Колумбии в Боготе.

Армия и оружие Армия и оружие Российские силовики получат 200 радиоэлектронных ружей «Пищаль» Около 200 экземпляров радиоэлектронных ружей «Пищаль» для борьбы с беспилотниками получат российские силовики в первые шесть месяцев 2019 года.

Армия и оружие Армия и оружие НМ ДНР задержала бойца ВСУ при попытке прорыва Сказать, что военные Республики были удивлены такой одиночной атакой, ничего не сказать, но, поразмыслив, бойцы НМ ДНР решили посмотреть, что будет дальше и не открывать огонь.

Армия и оружие Армия и оружие Военные США тренируются уничтожать российские системы ПВО

Армия и оружие Армия и оружие Россия завершит испытания первого боевого экзоскелета до 2020 года Старший научный сотрудник Центрального научно-исследовательского испытательного института инженерных войск имени Д. М. Карбышева рассказал о запуске государственных испытаний первого пассивного экзоскелета, которые должны завершиться к 2020 году.

Армия и оружие Армия и оружие Эксперт: США не смогут отразить ядерный удар России Эксперт по разоружению из университета Дортмунда в Германии Юрген Альтман заявил, что у США нет шансов отразить массированный ядерный удар России, сообщает «РИА Новости».

Армия и оружие Армия и оружие В России пройдут испытания технологии «Воздушного старта» В РФ пройдут испытания технологии «Воздушного старта», которая предполагает старт ракеты с воздушного средства, находящегося в полёте.

Армия и оружие Армия и оружие Боевой корабль устроил дуэль с бомбардировщиком в Черном море Малый ракетный корабль "Орехово-Зуево" провел учебную дуэль с фронтовым бомбардировщиком Су-24.