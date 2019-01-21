Армия и оружие
В Венесуэле задержали группу военных за попытку мятежаИзвестия 11:47
По меньшей мере 40 военных задержали в Венесуэле в понедельник, 21 января, за попытку мятежа, сообщает El Nacional. Военнослужащие захватили штаб одного из подразделений национальной гвардии на западе столицы Венесуэлы Каракаса.
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Снова наши национальные боливарианские вооруженные силы, часовые родины, арестовывают маленькую группу налетчиков и предателей родины, которые украли оружие, чтобы творить насилие и насаждать тревогу у населения. Мы победим.
— Диосдадо Кабельо, венесуэльский политикКоммерсантъ 09:17
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