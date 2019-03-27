В Венесуэле сторонники Мадуро забросали камнями автомобиль ГуайдоВести.Ru 00:21

с чего всё началось

Машину лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо забросали камнями и другими предметами. Это случилось, когда самозваный президент Венесуэлы уезжал из Национальной ассамблеи, которую он возглавляет.

Общество У россиян появятся цифровые профили С помощью цифровых профилей россияне смогут в онлайн-режиме через смартфон и компьютер управлять своими персональными данными, быстро получать госуслуги и даже кредиты.

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Армия и оружие Россия заключила контракты на поставку порядка 100 самолётов Як-130 Россия заключила контракты на поставку около 100 самолётов Як-130, сообщил во время выставки на малайзийском острове Лангкави представитель «Рособоронэкспорта» Николай Рубан.

Происшествия Команда Малахова отчиталась об открытиях на перевале Дятлова Телеведущий Андрей Малахов вместе с журналистами и специалистами повторил маршрут туристической группы Игоря Дятлова, все участники которой погибли при невыясненных обстоятельствах в горах на Северном Урале в феврале 1959 года.

Происшествия На салатовой ветке московского метро произошел сбой Сбой в движении поездов произошел на Люблинско-Дмитровской линии в московском метрополитене, сообщила пресс-служба столичной подземки в Twitter.

Происшествия ФСБ проводит обыски у сторонников террористической организации в Крыму В Крыму проходят обыски у сторонников организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*. Об этом сообщает региональное управление ФСБ.

Общество Жительницам российских сел планируют продлить рабочий день Вопрос увеличения рабочего дня для почти 13 миллионов работающих российских женщин прорабатывают в Министерстве труда, сообщают "Известия".

Общество Голикова нашла в антитабачной концепции Минздрава непроверенные данные Что попросили доработать Минздрав Проект антитабачной концепции Министерства здравоохранения содержит статистические данные, которые невозможно проверить, указано в материалах к замечаниям вице-премьера Татьяны Голиковой к документу.

Авто Новые европейские машины получат «черные ящики» В Европе с 2022 года новые автомобили будут оборудованы бортовыми самописцами.

Происшествия Школьница выпала из окна после секса с насильником на глазах матери Как стало известно РЕН ТВ, мать девочки случайно застала момент интимной связи школьницы с преступником.

Происшествия Взрыв на электростанции во Флориде оставил без света 33 тыс. человек Более 33 тыс. потребителей остались без света из-за взрыва на электростанции в округе Броуард в американском штате Флорида.

Здоровье Врачи бегут из роддома в Башкортостане из-за низких зарплат По словам главы акушерского отделения Елены Рахматуллиной, из роддома уволилось 14 врачей, пять акушер-гинекологов и два неонатолога.

Кино Сергей Соловьев экстренно госпитализирован в тяжелом состоянии Вечером во вторник, 26 марта, в одну из московских больниц в тяжелом состоянии был экстренно госпитализирован 74-летний режиссер Сергей Соловьев.

Происшествия На экс-главу департамента администрации Кирова завели уголовное дело Ранее руководитель фракции ЛДПР в Кировской городской думе Татьяна Веселова утверждала, что город в 2016 году лишился участка земли на улице Московской по схеме, аналогичной делу о парке Победы.

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Технологии Власти разработали концепцию развития интернета вещей в России Министерство связи и коммуникаций хочет одобрить концепцию развития интернета вещей (IoT) в России.

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Наука В Гренландии вновь начал расти крупнейший тающий ледник Сообщается, что крупнейший ледник, расположенный в Гренландии, Якобсхавн после таяния на протяжении последних нескольких лет вновь внезапно начал расти.

Политика Немецкий бизнесмен объяснил важность «Северного потока — 2» Российский газопровод "Северный поток — 2" сделает энергоснабжение в Германии надежнее, заявил глава немецкого энергетического концерна GASG Герхард Хольтмайер в интервью газете Tagesspiegel.

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Экономика Козак подтвердил отказ компании Ford от выпуска легковушек в России Вице-премьер Дмитрий Козак подтвердил, что компания Ford отказалась от импорта и выпуска легковых автомобилей в России и приняла решение остаться только в сегменте легких коммерческих автомобилей (LCV).