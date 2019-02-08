Армия и оружие
В Венесуэле сообщили, что их военным обещали $20 тыс. за дезертирствоКомсомольская правда вчера в 23:33
Оппозиционные официальному Каракасу лица обещали венесуэльским военнослужащим и бойцам Национальной гвардии по 20 тысяч долларов каждому за то, чтобы они стали дезертирами. Об этом рассказал министр обороны Боливарианской Республики Владимир Падрино Лопес.
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Глава Минобороны Венесуэлы прокомментировал сообщения о дезертирстве военных
RT на русскомвчера в 20:38
Минобороны: венесуэльским солдатам предлагали по $20 тысяч за побег в Колумбию
Газета.Ruвчера в 20:35
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 06:11, Ашберн
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