Происшествия
В Венесуэле сняли на видео падение огромного метеоритаРоссийская газета 07:25
Жители Венесуэлы стали свидетелями редкого явления. Им удалось наблюдать падение крупного небесного тела, которое, по всей видимости, является метеоритом. Более того, венесуэльцы смогли снять это редкое зрелище на видео.
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Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 12:47, Ашберн
Происшествия
Полиция заинтересовалась «живым щитом» из машин под Владимиром
По словам очевидцев, около поста ГИБДД под Юрьевцемдорогу решили перегородить «живым щитом».
Обновлено в 12:28
Происшествия
Полиция подтвердила задержания на «Марше материнского гнева»
В главке МВД по Петербургу и Ленобласти подтвердили задержание нескольких участников несогласованной акции «Марш материнского гнева» в Северной столице.
Обновлено в 07:52
Происшествия
В жилом доме в Стокгольме прогремел взрыв
Обновлено в 11:16
Футбол
Головин получил травму в матче за «Монако»
Российский полузащитник "Монако" Александр Головин получил повреждение в матче 24-го тура чемпионата Франции с "Монпелье" (счет 1:1, идёт второй тайм), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 10:40
Транспорт
Москва вышла на второе место в мире по числу каршеринговых машин
"По итогам 2018 года #Москва вышла на 2 (второе – ред.) место в мире по количеству зарегистрированных автомобилей краткосрочной аренды (каршеринга)", - говорится в сообщении.
Обновлено в 11:20
Армия и оружие
Пилоты группы «Русские витязи» показали новую фигуру высшего пилотажа
Лётчики пилотажной группы «Русские витязи» продемонстрировали на истребителях Су-30 СМ новую фигуру высшего пилотажа.
Обновлено в 03:22
Общество
На Новой Земле ввели режим ЧС из-за нашествия белых медведей в поселки
Режим ЧС введен с 9 февраля на архипелаге Новая Земля, входящем в состав Архангельской области, из-за массового нашествия белых медведей на территорию населенных пунктов.
Обновлено вчера в 06:45
Политика
Рогозин объяснил причину неудачных запусков российских ракет
Обновлено в 10:15
Общество
Картины Гитлера не смогли продать на аукционе в Нюрнберге
Ульрих Мали, мэр Нюрнберга, в котором в 1945 году прошел суд над нацистскими преступниками, назвал торги проявлением дурного вкуса, аукционный дом не исключает, что вновь попытается продать предполагаемые работы Гитлера.
Обновлено в 05:02
Общество
Жители Сибая встали на митинг против «бездействия властей»
В соцсетях, появилось видео, на котором десятки сибайцев столпились на одной из улиц города в митинг против администрации города.
Обновлено в 09:35
Здоровье
Эпидемия гриппа охватила в России пять федеральных округов
Свыше половины территорий пяти федеральных округов России охвачены эпидемией гриппа, заявила в воскресенье, 10 февраля, глава российского Минздрава Вероника Скворцова в эфире Первого канала.
Обновлено в 08:14
Политика
В Белом доме не исключили нового шатдауна к 15 февраля
В Белом доме не исключили возможности новой приостановки работы правительства к 15 февраля в случае, если конгресс не придёт к согласию по вопросу финансирования строительства стены на границе США и Мексики.
Обновлено в 12:09
Общество
«Победа» отказалась от идеи вводить плату за бумажные стаканчики
Авиакомпания "Победа", входящая в группу "Аэрофлот", отказалась от идеи вводить плату за бумажные стаканчики для питьевой воды.
Обновлено в 03:58
Авто
Названы самые удобные автомобили на рынке России
Специалисты отрасли составили и представили на суд общественности топ-5 самых удобных автомобилей на российском рынке.
Обновлено в 02:44
Здоровье
Названы шесть симптомов рака у мужчин
Эксперты организации Cancer Research UK перечислили шесть основных симптомов рака у мужчин.
Обновлено в 10:12
Общество
В Москве объявили «желтый» уровень погодной опасности
В Москве и Московской области объявлен "желтый" уровень погодной опасности в понедельник, 11 февраля.
Обновлено в 08:22
Политика
Небензя сообщил о подаренном Лавровым сотруднице ООН рисунке
Министр иностранных дел России Сергей Лавров подарил одной из сотрудниц секретариата ООН свой рисунок.
Обновлено в 12:06
Происшествия
В Москву из Ирака доставят 27 российских детей
Борт МЧС России вечером в воскресенье доставит в Москву 27 детей, которые с матерями находились в одной из тюрем Багдада.
Обновлено в 10:37
Общество
Канадец выиграл в лотерею $3,8 млн
Житель Канады выиграл в национальную лотерею "6 из 49" 5 млн канадских долларов ($3,8 млн), передает CTV News.
Обновлено в 12:15
Музыка
Mac Lethal установил мировой рекорд по скорости читки рэпа
Обновлено в 02:12
Происшествия
Глава киевской полиции извинился за фразу «Ложись, Бандера»
Глава киевской полиции Андрей Крищенко принес публичные извинения за одного из подчиненных, который во время субботней стычки с радикалами выкрикнул: «Ложись, Бандера!».
Обновлено в 12:18
Происшествия
Самолет авиакомпании Air Astana совершил вынужденную посадку в Минске
Самолет авиаперевозчика Air Astana в воскресенье совершил вынужденную посадку в аэропорту Минска.
Обновлено в 06:05
Происшествия
Шимпанзе сбежали из вольера в зоопарке Белфаста
Сломанная ветвь дерева помогла как минимум двум шимпанзе сбежать из вольера в зоопарке Белфаста, Северная Ирландия.
Обновлено в 10:05
Кино
Дядя Федор влюбится в новой серии «Возвращения в Простоквашино»
Один из главных героев «Возвращения в Простоквашино» Дядя Федор влюбится в соседскую девочку Олю в новом эпизоде мультфильма, рассказали в «Союзмультфильме».
Обновлено в 02:05
Спорт
Спринтерские гонки на этапе КМ в Канаде перенесены
Обновлено 08 февраля в 21:05
Общество
Мэрия Парижа подала в суд на сервис Airbnb
Мэрия Парижа подала в суд на сервис краткосрочной аренды жилья Airbnb за нарушение законодательства о сдаче квартир.
Обновлено в 07:43