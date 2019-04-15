Здоровье
В Венесуэле рассказали об опасности санкций против PDVSAГазета.Ru 18:14
В венесуэльском МИДе заявили, что санкции против нефтяной компании PDVSA могут угрожать жизням людей. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление ведомства.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 18:26, Ашберн
Армия и оружие
Самолет армии Хафтара сбит в Ливии
Обновлено в 14:52
Хоккей
Тренер «Вегаса» Галлан: у нас нет острой необходимости в Гусеве
Наставник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вегас Голден Найтс» Жерар Галлан назвал новичка своей команды Никиту Гусева высококлассным хоккеистом, однако добавил, что ему нравится текущий состав и он не имеет острой необходимости вносить коррективы.
Обновлено в 17:17
Армия и оружие
Американский генерал обеспокоен тем, что НАТО не понимает Россию
России и странам Запада необходимо поддерживать более тесные контакты, чтобы лучше понимать намерения друг друга, заявил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кёртис Скапаротти в интервью Associated Press.
Обновлено в 16:37
Футбол
Черчесов: «Спартак» не приглашал
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов опроверг информацию СМИ о предложении "Спартака" возглавить команду прошлой осенью, когда в отставку был отправлен Массимо Каррера.
Обновлено в 14:24
Наука
В США умер лауреат Нобелевской премии по медицине Пол Грингард
Обновлено в 17:57
Футбол
Карпин: «Ростов» должен всегда играть так, как играл со «Спартаком»
"Ростов" в воскресенье в матче 23-го тура обыграл "Спартак" со счетом 2:1.
Обновлено в 14:44
Авто
Volkswagen опубликовал тизер нового электрического хэтчбека
Обновлено в 09:49
Происшествия
Фермер в США погиб после нападения казуара
Фермер из американского штата Флорида погиб после нападения казуара.
Обновлено в 01:16
Здоровье
Названы семь скрытых симптомов рака желчного пузыря
Человека могут мучить тошнота и рвота, частое вздутие живота. Развитие рака желчного пузыря вызывает беспричинную потерю веса.
Обновлено вчера в 12:54
Экономика
Чубайс высказался по приватизации «Роснано»
"Да видимо, нет", - сказал Чубайс в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1", отвечая на вопрос, не планируется ли приватизировать "Роснано".
Обновлено в 10:28
Политика
Суданский военный совет отправил на пенсию своего бывшего лидера
Именно Авад ибн Ауф заявил 11 апреля об отстранении президента Омара аль-Башира, непрерывно находившегося у власти 30 лет, и поначалу возглавил переходный военный совет.
Обновлено в 15:19
Общество
Минобороны РФ опубликовало уникальные фотографии полководцев ВОВ в домашней обстановке
Минобороны России в преддверии празднования 74-летия Великой Победы в рамках военно-патриотического проекта "Полководцы Победы: мирные мгновения судьбы" открывает спецраздел, который представляет собой галерею уникальных семейных фотографий известных военачальников и полководцев Великой Отечественной войны в обычной жизни.
Обновлено в 17:00
Происшествия
Под Тулой в аварию попал автобус с сорока детьми
Обновлено в 16:16
Наука
Отверстия в «белом графене» уплотнили квантовые источники фотонов
Американские физики научились размещать на листе «белого графена» квантовые источники фотонов с плотностью, близкой к теоретическому пределу.
Обновлено 12 апреля в 06:16
Политика
Зеленский не пришел на дебаты с Порошенко
Обновлено в 08:29
Происшествия
Умерла вдова Слободана Милошевича
Обновлено в 15:07
Автоспорт
Хэмилтон выиграл 1000-й этап Гран-при в истории «Формулы-1»
Пятикратный чемпион мира в шестой раз в карьере выиграл Гран-при Китая, который стал 1000-м этапом в истории «Формулы-1».
Обновлено в 03:54
Энергетика
Силуанов допустил падение цен на нефть ниже 40$ за баррель
Первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов допустил, что при отказе от сделки по сокращению нефтедобычи в рамках ОПЕК+ цена на топливо может упасть до $40 за баррель, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 12:31
Экономика
Вычет из бедности: россиян с низкой зарплатой могут освободить от НДФЛ
В правительстве могут обсудить возможность освободить россиян с низкими зарплатами от подоходного налога.
Обновлено в 17:01
Политика
Гуайдо обвинил Россию и Кубу в интервенции
Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявил, что военные России и Кубы находятся на территории страны незаконно.
Обновлено в 16:26
Футбол
Шнуров посвятил «Зениту» песню в честь победы над «Анжи»
Обновлено в 14:46
Политика
Сын Шухевича рассказал, как США могут использовать Украину против ЕС
Соединенные Штаты смогут использовать Украину против России и Европы, заявил в эфире телеканала ZIK сын командира Украинской повстанческой армии*, сотрудничавшей с гитлеровцами, депутат Рады Юрий Шухевич.
Обновлено в 08:05
Кино
Уже сегодня: Game of Thrones готовится ворваться на экраны
Предлагаем ознакомиться с расписанием: 1 серия — 15 апреля 2 серия — 22 апреля 3 серия — 29 апреля 4 серия — 6 мая 5 серия — 13 мая 6 серия — 20 мая Укороченный сезон связан с нехваткой материала для адаптации в 10-серийном формате, а также из-за того, что бюджет каждой серии этого сезона выше, чем бюджет серий предыдущих сезонов.
Обновлено в 01:00
Общество
Более 1000 рейсов отменили в аэропортах Чикаго из-за снежной бури
В чикагских аэропортах O'Hare и Midway отменили более 1000 рейсов из-за обрушившейся на город снежной бури.
Обновлено в 17:53
Шоу-бизнес
Опубликован «запрещенный» в СССР видеоклип Аллы Пугачевой
Накануне семидесятилетия Аллы Пугачевой на YouTube-канале Гостелерадиофонда России опубликован видеоклип Примадонны на мега-хит Игоря Николаева и Лидия Козловой "Айсберг".
Обновлено в 11:42
Общество
Сочинские чиновники сначала дали разрешение на строительство 54 жилых домов, а потом приговорили их к сносу вместе с владельцами квартир
Еще было сказано, что спрос рождает предложение и «нечистые на руку застройщики» пользуются этим, мошенничая уже на стадии получения землеотвода на индивидуальное жилищное строительство, когда вместо двух- или трехэтажного дома возводят многоэтажку, а потом через суды узаконивают новостройку.
Обновлено в 16:42
Политика
Билборд с Порошенко и надписью «конец» появился на Украине
На улице в украинском городе Черкассах появился билборд, на котором изображен затылок, напоминающий голову украинского лидера Петра Порошенко, с надписью "конец".
Обновлено в 17:50
Политика
Германия передала Украине грамоту Петра I
Обновлено вчера в 11:23