В Венесуэле рассказали об опасности санкций против PDVSAГазета.Ru 18:14

В венесуэльском МИДе заявили, что санкции против нефтяной компании PDVSA могут угрожать жизням людей. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление ведомства.

В Венесуэле рассказали об опасности санкций против PDVSA

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