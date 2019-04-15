Здоровье

В Венесуэле рассказали об опасности санкций против PDVSAГазета.Ru 18:14

В венесуэльском МИДе заявили, что санкции против нефтяной компании PDVSA могут угрожать жизням людей. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление ведомства.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Венесуэла заявила об опасности санкций против PDVSA

Политика Сегодня18:19

В Венесуэле рассказали об опасности санкций против PDVSA

Газета.Ru18:14

МИД Венесуэлы осудил санкции против PDVSA

Экономика сегодня18:05

МИД Венесуэлы рассказал об опасности санкций против PDVSA

РИА Новости17:47
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 18:26, Ашберн
Армия и оружие

Самолет армии Хафтара сбит в Ливии

Обновлено в 14:52
Хоккей

Тренер «Вегаса» Галлан: у нас нет острой необходимости в Гусеве

Наставник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вегас Голден Найтс» Жерар Галлан назвал новичка своей команды Никиту Гусева высококлассным хоккеистом, однако добавил, что ему нравится текущий состав и он не имеет острой необходимости вносить коррективы.
Обновлено в 17:17
Армия и оружие

Американский генерал обеспокоен тем, что НАТО не понимает Россию

России и странам Запада необходимо поддерживать более тесные контакты, чтобы лучше понимать намерения друг друга, заявил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кёртис Скапаротти в интервью Associated Press.
Обновлено в 16:37
Футбол

Черчесов: «Спартак» не приглашал

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов опроверг информацию СМИ о предложении "Спартака" возглавить команду прошлой осенью, когда в отставку был отправлен Массимо Каррера.
Обновлено в 14:24
Наука

В США умер лауреат Нобелевской премии по медицине Пол Грингард

Обновлено в 17:57
Музыка

Новую солистку группы SEREBRO госпитализировали после выступления

Обновлено в 17:12
Футбол

Карпин: «Ростов» должен всегда играть так, как играл со «Спартаком»

"Ростов" в воскресенье в матче 23-го тура обыграл "Спартак" со счетом 2:1.
Обновлено в 14:44
Авто

Volkswagen опубликовал тизер нового электрического хэтчбека

Обновлено в 09:49
Происшествия

Фермер в США погиб после нападения казуара

Фермер из американского штата Флорида погиб после нападения казуара.
Обновлено в 01:16
Здоровье

Названы семь скрытых симптомов рака желчного пузыря

Человека могут мучить тошнота и рвота, частое вздутие живота. Развитие рака желчного пузыря вызывает беспричинную потерю веса.
Обновлено вчера в 12:54
Экономика

Чубайс высказался по приватизации «Роснано»

"Да видимо, нет", - сказал Чубайс в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1", отвечая на вопрос, не планируется ли приватизировать "Роснано".
Обновлено в 10:28
Политика

Суданский военный совет отправил на пенсию своего бывшего лидера

Именно Авад ибн Ауф заявил 11 апреля об отстранении президента Омара аль-Башира, непрерывно находившегося у власти 30 лет, и поначалу возглавил переходный военный совет.
Обновлено в 15:19
Общество

Минобороны РФ опубликовало уникальные фотографии полководцев ВОВ в домашней обстановке

Минобороны России в преддверии празднования 74-летия Великой Победы в рамках военно-патриотического проекта "Полководцы Победы: мирные мгновения судьбы" открывает спецраздел, который представляет собой галерею уникальных семейных фотографий известных военачальников и полководцев Великой Отечественной войны в обычной жизни.
Обновлено в 17:00
Происшествия

Под Тулой в аварию попал автобус с сорока детьми

Обновлено в 16:16
Наука

Отверстия в «белом графене» уплотнили квантовые источники фотонов

Американские физики научились размещать на листе «белого графена» квантовые источники фотонов с плотностью, близкой к теоретическому пределу.
Обновлено 12 апреля в 06:16
Политика

Зеленский не пришел на дебаты с Порошенко

Обновлено в 08:29
Происшествия

Умерла вдова Слободана Милошевича

Обновлено в 15:07
Автоспорт

Хэмилтон выиграл 1000-й этап Гран-при в истории «Формулы-1»

Пятикратный чемпион мира в шестой раз в карьере выиграл Гран-при Китая, который стал 1000-м этапом в истории «Формулы-1».
Обновлено в 03:54
Энергетика

Силуанов допустил падение цен на нефть ниже 40$ за баррель

Первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов допустил, что при отказе от сделки по сокращению нефтедобычи в рамках ОПЕК+ цена на топливо может упасть до $40 за баррель, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 12:31
Экономика

Вычет из бедности: россиян с низкой зарплатой могут освободить от НДФЛ

В правительстве могут обсудить возможность освободить россиян с низкими зарплатами от подоходного налога.
Обновлено в 17:01
Политика

Гуайдо обвинил Россию и Кубу в интервенции

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявил, что военные России и Кубы находятся на территории страны незаконно.
Обновлено в 16:26
Футбол

Шнуров посвятил «Зениту» песню в честь победы над «Анжи»

Обновлено в 14:46
Политика

Сын Шухевича рассказал, как США могут использовать Украину против ЕС

Соединенные Штаты смогут использовать Украину против России и Европы, заявил в эфире телеканала ZIK сын командира Украинской повстанческой армии*, сотрудничавшей с гитлеровцами, депутат Рады Юрий Шухевич.
Обновлено в 08:05
Кино

Уже сегодня: Game of Thrones готовится ворваться на экраны

Предлагаем ознакомиться с расписанием: 1 серия — 15 апреля 2 серия — 22 апреля 3 серия — 29 апреля 4 серия — 6 мая 5 серия — 13 мая 6 серия — 20 мая Укороченный сезон связан с нехваткой материала для адаптации в 10-серийном формате, а также из-за того, что бюджет каждой серии этого сезона выше, чем бюджет серий предыдущих сезонов.
Обновлено в 01:00
Общество

Более 1000 рейсов отменили в аэропортах Чикаго из-за снежной бури

В чикагских аэропортах O'Hare и Midway отменили более 1000 рейсов из-за обрушившейся на город снежной бури.
Обновлено в 17:53
Шоу-бизнес

Опубликован «запрещенный» в СССР видеоклип Аллы Пугачевой

Накануне семидесятилетия Аллы Пугачевой на YouTube-канале Гостелерадиофонда России опубликован видеоклип Примадонны на мега-хит Игоря Николаева и Лидия Козловой "Айсберг".
Обновлено в 11:42
Общество

Сочинские чиновники сначала дали разрешение на строительство 54 жилых домов, а потом приговорили их к сносу вместе с владельцами квартир

Еще было сказано, что спрос рождает предложение и «нечистые на руку застройщики» пользуются этим, мошенничая уже на стадии получения землеотвода на индивидуальное жилищное строительство, когда вместо двух- или трехэтажного дома возводят многоэтажку, а потом через суды узаконивают новостройку.
Обновлено в 16:42
Происшествия

В Киеве эвакуировали 1,5 тыс. человек из-за сообщения о минировании

Обновлено в 11:49
Политика

Билборд с Порошенко и надписью «конец» появился на Украине

На улице в украинском городе Черкассах появился билборд, на котором изображен затылок, напоминающий голову украинского лидера Петра Порошенко, с надписью "конец".
Обновлено в 17:50
Политика

Германия передала Украине грамоту Петра I

Обновлено вчера в 11:23
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
PDVSA
Венесуэльская компания
Государственная нефтегазовая компания Венесуэлы, крупнейшая компания страны. Обладает монопольным правом на добычу нефти и природного газа на континентальном и морском шельфах Венесуэлы.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Венесуэла
Государство
Государство на севере Южной Америки. Омывается Карибским морем и Атлантическим океаном на севере, граничит с Гайаной на востоке, Бразилией - на юге и Колумбией - на западе.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное